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Новини Війна
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У нас немає "плану Б" на випадок поразки України, - прем’єрка Естонії Каллас

У нас немає

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас заявила, що її країна немає плану "Б" у разі поразки України у війні проти Росії. Вона закликала західні держави посилити допомогу Україні з огляду на те, що у разі перемоги РФ країни Балтії можуть стати наступною мішенню Кремля.

Про це Кая Каллас заявила в інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

У нас немає плану "Б" щодо російської перемоги, тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на плані "А"", - заявила Каллас.

Під планом "А" політикиня мала на увазі допомогу Україні у її протистоянні повномасштабній агресії РФ. Прем'єр-міністерка Естонії закликала уряди західних держав посилити допомогу Україні. Вона зазначила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП. Каллас висловила впевненість, що якби кожна країна НАТО послідувала прикладу Таллінна, то Україна виграла б.

"Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть не маючи певної території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО", - заявила очільниця естонського уряду.

Вона також додала, що Росія здійснює гібридні атаки проти країн ЄС і "хоче посіяти страх у наших суспільствах".

Раніше прем’єрка Естонії Каллас підтримала відправку західних військових до України. Вона вважає, що що відправка західних військових до України не втягне НАТО у війну проти РФ.

Читайте також: Диктатор Путін намагався завадити прем’єрці Каллас стати генсеком НАТО

 

Автор: 

росія (65146) Естонія (1609) Каллас Кая (262)


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Топ коментарі
+9
Тоді по плану "А" - підтягуитесь в Украіну - хоч інструкторами а то и солдатами
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01.06.2024 16:47
+9
наступною стане Молдова, після Молдови - прибалтійські, але то таке...
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01.06.2024 16:48
+8
Найбільш вражає що всі все розуміють, але не роблять ніху-я. Того самого Гітлера можна було угандошить в 36-му двома французькими дивізіями, але дочекались...
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01.06.2024 17:03
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Україна вже виграла війну, ніякої поразки не буде, потрібно тільки швидше і правильно її довести до кінця!
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01.06.2024 16:46 Відповісти
навіть ЕрЗе допускає поразку України.
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01.06.2024 17:01 Відповісти
Війна триває. В окупантів ресурсів в 7-8 разів більше. Без допомоги Україна не зможе перемогти
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01.06.2024 19:18 Відповісти
Откуда вы взяли цифру " в 7-8 раз больше"? Каких именно "ресурсов" в " в 7-8 раз больше"? Например по личному составу: контингент РФ в Украине - 500 000-600 000 чел. Численность ВСУ: 800 000 по утверждению Верховного и 1 200 000 по оценкам экспертов. Сколько из них воюет на фронте - это другой вопрос. Но это не говорит о перевесе в "7-8 раз", т.к. это вопрос эффективности менеджмента и процессов в ВСУ.
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01.06.2024 20:44 Відповісти
Тоді по плану "А" - підтягуитесь в Украіну - хоч інструкторами а то и солдатами
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01.06.2024 16:47 Відповісти
наступною стане Молдова, після Молдови - прибалтійські, але то таке...
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01.06.2024 16:48 Відповісти
Тільки вони Балтійські, ане "при".
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01.06.2024 19:47 Відповісти
У НАТО -лапки вгору ?
Демократія ?
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01.06.2024 16:48 Відповісти
план Б---як один персонаж казав,я поступлю ,як мої предки --втечу
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01.06.2024 16:49 Відповісти
а у нас є. Всі до вас
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01.06.2024 16:49 Відповісти
НАТО, як і ООН - прогнивші наскрізь альянси.
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01.06.2024 16:53 Відповісти
У нормальних країнах є союзники ..а в України тільки партнери ..
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01.06.2024 16:54 Відповісти
Та й партнерів не дуже...
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01.06.2024 17:48 Відповісти
Украина по Парагвайскому варианту, пока не придумаете план Б?
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01.06.2024 16:55 Відповісти
Це вже ваші проблеми. Дуже погано, що Пуйло напав на Україну, а не на НАТО-ВСРАТО. У вас і тоді б не було плану.
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01.06.2024 17:02 Відповісти
Найбільш вражає що всі все розуміють, але не роблять ніху-я. Того самого Гітлера можна було угандошить в 36-му двома французькими дивізіями, але дочекались...
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01.06.2024 17:03 Відповісти
Попросіть Моссад вигадати і реалізувати вам "план Б"
Звісно, що на заміну вам доведеться тимчасово "осліпнути" на те, що буде відбуватися на Близькому Сході, але...
Ну як варіант
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01.06.2024 17:14 Відповісти
Це той Мосад який наглухо проіпав атаку тапочників? Не той вже Мосад...
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01.06.2024 17:52 Відповісти
У нас немає "плану Б" на випадок поразки України

- Мамо! Ви рибки хочете?
- Якби була, то радо з'їла б, синку!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну нема - то й нема, синку, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть,мамо і не п...здіть! (с)
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01.06.2024 17:34 Відповісти
Ну тоді зараз уже шукайте роботу в Польщі.
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01.06.2024 17:41 Відповісти
Краще б у вас були плани на перемогу України, а раз так - то отримаєте Совок №2 біля своїх кордонів.
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01.06.2024 17:50 Відповісти
План "Б" у них буде. Піджати хвіст та підняти руки. І не сильно пручатись щоб не створювати ескалацію, не гнівити Путлера. Відчути кацапський чобіт на своїх м'яких, випещених дупах. НАТО це клуб досуга. І коли кацапо-фашисти ввірвуться до них то зі страху заніміють. Бо рашисти 3-й рік воюють з нами. В них є досвід ******** війни. А в Європі досвід виведення нових видів, підвидів лгбт++++++++.
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01.06.2024 17:52 Відповісти
Ну то ставайте поряд з ЗСУ бо буде біда.
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01.06.2024 18:12 Відповісти
Тільки Безуглій не кажи!
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01.06.2024 18:18 Відповісти
Країни Балтії могли б морально надавити на Вашінгтон у плані використання далекобійних ракет
по росії. Поки вона слабка.
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01.06.2024 18:56 Відповісти
Захід країнам Балтії в 1940 році дуже допоміг ?
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01.06.2024 20:25 Відповісти
Є три плани 1.песимістичний- ( Україна програє ,але ніякого вторгнення в країни НАТО не буде ,а буде новий "желєзний занавес" на кордоні України з країнами НАТО) 2. реалістичний - переговори (країни гаранти США ,Китай , країни великої сімки ,можливо двадцятки ) за корейським варіантом 1953 року (демаркаційна лінія на місці лінії фронту і гарантії безпеки ,які має Південна Корея ,3.оптимістичний - повернення окупованих частин Запорізької і Херсонської областей (але це мало імовірно ,зважаючи на досвід минулорічної спроби контрнаступу) і нарешті фантастичний "кордони 91 року" ,"перемога України" та інша тєлємарафонівська маячня , зважаючи на тотальну перевагу Рашки в озброєнні і живій силі і ядерному озброєнні ,чисельності населення і розмірах території ,А в казочки про так званий "розпад Росії" від наших чисельних заброньованих політологів я не вірю ,бо такого не може бути в природі ,яскравий приклад- Чечня ,і чим там все закінчилось.
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01.06.2024 20:15 Відповісти
Мені звільнення Запоріжжя і Херсонщини здається цілком реалістичним. Тому,що у нас інших варіантів нема. Південь не можна віддавати. Думаю,план розроблений,чекаємо всю зброю і європейські війська.
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01.06.2024 22:25 Відповісти
Щоб звільнення Запоріжжя і Херсонщини здавалося цілком реалістичним ,треба щоб ЗСУ мали перевагу ,або хоча б парітет в кількості озброєнь і живої сили ,а цілком зрозуміло що такого ніколи не буде ,а розробляти різних планів можна скільки завгодно , та і європейські війська сюди ніхто не посилатиме і викиньте ці думки з голови ,чужа війна їм не потрібна.
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02.06.2024 13:46 Відповісти
 
 