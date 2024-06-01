У нас немає "плану Б" на випадок поразки України, - прем’єрка Естонії Каллас
Очільниця уряду Естонії Кая Каллас заявила, що її країна немає плану "Б" у разі поразки України у війні проти Росії. Вона закликала західні держави посилити допомогу Україні з огляду на те, що у разі перемоги РФ країни Балтії можуть стати наступною мішенню Кремля.
Про це Кая Каллас заявила в інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
У нас немає плану "Б" щодо російської перемоги, тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на плані "А"", - заявила Каллас.
Під планом "А" політикиня мала на увазі допомогу Україні у її протистоянні повномасштабній агресії РФ. Прем'єр-міністерка Естонії закликала уряди західних держав посилити допомогу Україні. Вона зазначила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП. Каллас висловила впевненість, що якби кожна країна НАТО послідувала прикладу Таллінна, то Україна виграла б.
"Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть не маючи певної території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО", - заявила очільниця естонського уряду.
Вона також додала, що Росія здійснює гібридні атаки проти країн ЄС і "хоче посіяти страх у наших суспільствах".
Раніше прем’єрка Естонії Каллас підтримала відправку західних військових до України. Вона вважає, що що відправка західних військових до України не втягне НАТО у війну проти РФ.
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Демократія ?
Звісно, що на заміну вам доведеться тимчасово "осліпнути" на те, що буде відбуватися на Близькому Сході, але...
Ну як варіант
- Мамо! Ви рибки хочете?
- Якби була, то радо з'їла б, синку!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну нема - то й нема, синку, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть,мамо і не п...здіть! (с)
по росії. Поки вона слабка.