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Новини Війна
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Прем’єрка Естонії Каллас підтримала відправку західних військових до України: Страхи не мають під собою підстав

Каллас прокоментувала відправку західних військ до України

Прем’єрка Естонії Кая Каллас вважає, що відправка західних військових до України не втягне НАТО у війну проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За її словами, "є країни, які вже готують солдатів на місцях", і вони робили це на свій страх і ризик.

Каллас зазначила, що. якщо російські війська атакуватимуть навчальний персонал, це не призведе до автоматичного спрацювання статті 5 НАТО.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", - пояснила прем'єрка Естонії.

"Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям. .. Ви знаєте, що в країні війна. Тому ви ризикуєте", - додала вона.

Читайте: Прем’єрка Естонії Каллас: Путін намагається використовувати загрозу масової міграції як зброю

Відправка західних військ до України

У лютому 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

В контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року також Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Читайте також: Прем’єрка Естонії Каллас: Союзників у підтримці України стримує страх. Це саме те, чого хоче Путін

Автор: 

НАТО (6429) Естонія (1603) Каллас Кая (256)


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Топ коментарі
+4
Балтійським країнам (не тільки колишнім радянським) треба зробити колективне звернення. Тоді можливо почують в Європі, НАТО, в ООН і у нас на Банковій. За умови, що дЄрмака нейтралізують таки патріотично настроєні .... Вважаю що українська "дуополія (солодка парочка)" пересиділа вже всі бажання українців. Якщо дуополія не чує голос народу, то народ не повинен слухати цю двоголову гідру з кацапськими коріннями.
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20.05.2024 10:47
+2
ми не в нато і єс тому , що з 91 року мали узурпацію влади українофобною системою...
важко уявити щоб жодна нація в світі за 30 років не спромоглася приєднатися до будь якого альянсу
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20.05.2024 09:41
+2
Якби навіть маленька Естонія направила батальион своіх солдатів в Украіну на передок і хтось загинув - то НАТО почало б кричати - наших б"ють -- і підтягнулись би и інші -- але тільки потужні балачки
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20.05.2024 09:59
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навіть уявити собі не міг що Європа, США і світ загалом такий інерційний. Суцільне гальмо
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20.05.2024 09:18 Відповісти
Ми - не член НАТО, не член ЄС і навіть не офіційний союзник США. То якого хєра світ має зі штанів вистрибувати, щоб захистити нас? Крім того, а Україна не кинула колись війська созників в Іраку, коли достроково вивела звідти українських військових? А про хі-хі Юльки під час війни в Грузії навіть і згадувати соромно... чи це "інше"?)))
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20.05.2024 09:34 Відповісти
ми не в нато і єс тому , що з 91 року мали узурпацію влади українофобною системою...
важко уявити щоб жодна нація в світі за 30 років не спромоглася приєднатися до будь якого альянсу
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20.05.2024 09:41 Відповісти
Бо не знали, до кого приткнутися - до красівих, чи розумних. А усидіти на двох стільцях зі своєю "многовєкторністювмів тільки Кучма, і коли після нього обрали шлях в ЄС, красівиє оскаженіли, та поперли війною.
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20.05.2024 12:09 Відповісти
Коли балтійські країни мають спільний кордон с московитами,
то якесь "членство" України цікавить їх якнайменше.
Їм треба зупинити війну якнайшвидше.
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20.05.2024 09:48 Відповісти
скажіть ще що Будапештський меморандум нічого не вартий. Але ж захід все-таки нам допомагає. Зі скрипом, кволо і не вчасно. Все одно що хворому з гіпертонічним кризом вчасно не дати ліки а дати вже після інсульту. Як результат ми втрачаємо території а головне - людей.
Посипати голову попелом і вважати себе винним на радість ***** і всієї ******* ерефії це правильно?
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20.05.2024 13:12 Відповісти
Не посипати голову попелом, а розуміти, що ми були набагато більш інерційними, коли нас особисто війни не стосувалися.
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21.05.2024 14:38 Відповісти
Раніше Ідея відправлення військ в Україну не набула розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні ЄС, - міністр оборони Естонії Певкур.

Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.

//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //

А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.
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20.05.2024 09:58 Відповісти
Якби навіть маленька Естонія направила батальион своіх солдатів в Украіну на передок і хтось загинув - то НАТО почало б кричати - наших б"ють -- і підтягнулись би и інші -- але тільки потужні балачки
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20.05.2024 09:59 Відповісти
Навіть одного іноземного солдата наш Боневтік не пустить в нашу країну. Розплющить очі вже нарешті. Якщо б наші хотіли, то тут на Цензорі ви читали б інші новини: Україна просить допомоги ! Подумайте, наш гарант не зробив за три роки війни звернення до нашої Ради про дозвіл на ввід іноземних військ, то чий він президент ? Навіть про захист неба над Правобережжям в Раді не обговорювали. Розмови йдуть тільки у ЗМІ й не більше.
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20.05.2024 10:38 Відповісти
Балтійським країнам (не тільки колишнім радянським) треба зробити колективне звернення. Тоді можливо почують в Європі, НАТО, в ООН і у нас на Банковій. За умови, що дЄрмака нейтралізують таки патріотично настроєні .... Вважаю що українська "дуополія (солодка парочка)" пересиділа вже всі бажання українців. Якщо дуополія не чує голос народу, то народ не повинен слухати цю двоголову гідру з кацапськими коріннями.
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20.05.2024 10:47 Відповісти
Дупополія, швидше.
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20.05.2024 12:10 Відповісти
 
 