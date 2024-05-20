Прем’єрка Естонії Каллас підтримала відправку західних військових до України: Страхи не мають під собою підстав

Прем’єрка Естонії Кая Каллас вважає, що відправка західних військових до України не втягне НАТО у війну проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За її словами, "є країни, які вже готують солдатів на місцях", і вони робили це на свій страх і ризик.

Каллас зазначила, що. якщо російські війська атакуватимуть навчальний персонал, це не призведе до автоматичного спрацювання статті 5 НАТО.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", - пояснила прем'єрка Естонії.

"Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям. .. Ви знаєте, що в країні війна. Тому ви ризикуєте", - додала вона.

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Відправка західних військ до України

У лютому 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

В контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року також Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

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