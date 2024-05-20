Прем’єрка Естонії Каллас підтримала відправку західних військових до України: Страхи не мають під собою підстав
Прем’єрка Естонії Кая Каллас вважає, що відправка західних військових до України не втягне НАТО у війну проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
За її словами, "є країни, які вже готують солдатів на місцях", і вони робили це на свій страх і ризик.
Каллас зазначила, що. якщо російські війська атакуватимуть навчальний персонал, це не призведе до автоматичного спрацювання статті 5 НАТО.
"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", - пояснила прем'єрка Естонії.
"Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям. .. Ви знаєте, що в країні війна. Тому ви ризикуєте", - додала вона.
Відправка західних військ до України
У лютому 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
В контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
На початку травня 2024 року також Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
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важко уявити щоб жодна нація в світі за 30 років не спромоглася приєднатися до будь якого альянсу
то якесь "членство" України цікавить їх якнайменше.
Їм треба зупинити війну якнайшвидше.
Посипати голову попелом і вважати себе винним на радість ***** і всієї ******* ерефії це правильно?
Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.
//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //
А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.