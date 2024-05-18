Прем’єрка Естонії Каллас: Союзників у підтримці України стримує страх. Це саме те, чого хоче Путін

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Про це вона сказала в суботу на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Каллас під час дискусії поставили запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.

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"Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх", – сказала Каллас.

"Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє", – додала прем'єр-міністерка.

Каллас також наголосила, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Це означає, що ми маємо допомогти Україні відтіснити Росію до її кордонів. Ми повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена.

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Агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включно з російським керівництвом, мають бути притягнуті до відповідальності. Кінець сірих зон – це той світ, який потрібен Європі – це означає, що Україна має стати членом і ЄС, і НАТО", – заявила глава естонського уряду.

Раніше у Білому домі нагадали, що політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась – США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ.