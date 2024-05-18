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Новини Допомога Україні
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Прем’єрка Естонії Каллас: Союзників у підтримці України стримує страх. Це саме те, чого хоче Путін

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Про це вона сказала в суботу на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Каллас під час дискусії поставили запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.

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"Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх", – сказала Каллас.

"Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє", – додала прем'єр-міністерка.

Каллас також наголосила, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Це означає, що ми маємо допомогти Україні відтіснити Росію до її кордонів. Ми повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена.

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Агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включно з російським керівництвом, мають бути притягнуті до відповідальності. Кінець сірих зон – це той світ, який потрібен Європі – це означає, що Україна має стати членом і ЄС, і НАТО", – заявила глава естонського уряду.

Раніше у Білому домі нагадали, що політика адміністрації Байдена стосовно використання американської зброї за межами України не змінилась – США не заохочують використання американського озброєння для ударів по території РФ.

Автор: 

допомога (8300) Каллас Кая (251)


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Топ коментарі
+12
На наше щастя є такі, як Прем'єрка Естонії Каллас! Здоров'я і процвітання їм та їхнім громадянам!
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18.05.2024 22:46
+11
Той же самий страх буде стримувати "союзників" у підтримці Естонії, Латвії, Литви, Польщі... далєє вєздє.
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18.05.2024 22:48
+5
Одразу після візиту держсекретаря США Блінкена в Україну у виданні Washington Post зʼявилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака.

Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.
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18.05.2024 22:59
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Союзників скував страх - руки опустилися - ноги стали ватні
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18.05.2024 22:45 Відповісти
На наше щастя є такі, як Прем'єрка Естонії Каллас! Здоров'я і процвітання їм та їхнім громадянам!
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18.05.2024 22:46 Відповісти
Той же самий страх буде стримувати "союзників" у підтримці Естонії, Латвії, Литви, Польщі... далєє вєздє.
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18.05.2024 22:48 Відповісти
не ссать!! стоять, держаться!!
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18.05.2024 22:57 Відповісти
Да, страх. И это нормально. Страх это защитная реакция для живого человека. Только не могу понять какой такой страх мог двинуть народ чтобы выбрать такое гундосое ЧМО...
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18.05.2024 22:57 Відповісти
Меншовартісний москворотий планктон відчув споріднену особину.
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18.05.2024 23:11 Відповісти
Виходить вся Україна окрім однієї області москворота
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18.05.2024 23:47 Відповісти
Це твої вологі мрії, валянку болотяний.
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18.05.2024 23:52 Відповісти
Ідіот, подивись на карту виборів 2019 року - вся Україна зелена окрім Львівської області
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19.05.2024 13:03 Відповісти
Зелений дегенерате, порахуй бюлетені, якщо мозок дозволяє.
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19.05.2024 23:32 Відповісти
Я так розумію тебе в дитинстві впустили і ти головою вдарився об підлогу або вже народився недорозвиненим якщо в тебе немає простого логічного мислення

1. Ти стверджуєш що москвороті проголосували за зеленого
2. Більша частина України проголосувала за нього.
3. За твоєю логікою виходить більша частина України москвороті.

Насправді ж з цієї карти видно, що голосували за зеленого і області де більшість населення україномовні відповідно твоє твердження, про москворотих не зовсім вірне бо за нього голосували як україномовні так і москвороті.

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20.05.2024 01:50 Відповісти
У ватного зеленого кретина почався словесний пронос - це вже клініка. ))
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20.05.2024 03:22 Відповісти
Все ясно - по суті нічого сказати не можеш.
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20.05.2024 08:08 Відповісти
Не плач, дегенерате - звернися до когось, хто цифри знає. ))
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20.05.2024 12:25 Відповісти
Звертаюсь до тебе, поясни мені що в моїх попередніх судженнях не так.
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20.05.2024 14:22 Відповісти
І нажаль, це тупориле бидло задавило масою. Ненавиджу зелених уйобищ.
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19.05.2024 09:30 Відповісти
Одразу після візиту держсекретаря США Блінкена в Україну у виданні Washington Post зʼявилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака.

Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.
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18.05.2024 22:59 Відповісти
Америка ще рік назад вимагала звільнити д'єрмака, але те зелене падло відмовило і ще більше почало ''світити'' д'єрмаком на міжнародній арені. Видно добряче д'єрмак тримає зеленого за ''фаберже''
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19.05.2024 09:34 Відповісти
Сцикливость и хитрожопость розовых пони просто поражает.
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18.05.2024 23:01 Відповісти
Наконец , хоть кто то, написал правду, не завуалированную куйню...
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18.05.2024 23:02 Відповісти
Це ясно, так і працює ядерна зброя. Причому найскромніші її можливості порівняно з тими коли міста мільйонники тілами з бетоном розлітатимуться в пил.
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18.05.2024 23:06 Відповісти
Разом із численними вилупками кремлівських особин.
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18.05.2024 23:15 Відповісти
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18.05.2024 23:38 Відповісти
Якби ж то тільки страх. Іще - бабло.
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18.05.2024 23:48 Відповісти
Страх скував ... це пояснення для ждунів в ЄС ...які чекають на х*йла на своїх землях ? Повірьте , так як українську землю палять, так і ЄС на таку долю нарветься зі своїм страхом ...московія тепер не одна, китай воює разом відкрито ,проти демократії ...
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19.05.2024 00:39 Відповісти
Вы обижаете эстонцев , это очень дружелюбная нация . Но очень отважная и патриотическая . В войне я бы хотел иметь эстонца в побратима или напарника на передовой !..
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19.05.2024 04:14 Відповісти
https://t.me/voynareal/89811 🔥 Момент атаки БПЛА на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю рф Також відомо, що у Кущівську дроні атакували місцевий військовий аеродром.
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19.05.2024 07:31 Відповісти
Авжеж вони обдзюрилися після перших слів *уйла про ЯЗ
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19.05.2024 09:36 Відповісти
 
 