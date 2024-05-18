Премьер Эстонии Каллас: Союзников в поддержке Украины сдерживает страх. Это именно то, чего хочет Путин
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.
Об этом она сказала в субботу на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Каллас во время дискуссии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.
"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", - сказала Каллас.
"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", - добавила премьер-министр.
Каллас также подчеркнула, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Это означает, что мы должны помочь Украине оттеснить Россию к ее границам. Мы должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец серых зон - это тот мир, который нужен Европе - это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО", - заявила глава эстонского правительства.
Ранее в Белом доме напомнили, что политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.
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1. Ти стверджуєш що москвороті проголосували за зеленого
2. Більша частина України проголосувала за нього.
3. За твоєю логікою виходить більша частина України москвороті.
Насправді ж з цієї карти видно, що голосували за зеленого і області де більшість населення україномовні відповідно твоє твердження, про москворотих не зовсім вірне бо за нього голосували як україномовні так і москвороті.
Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.