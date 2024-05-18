Премьер Эстонии Каллас: Союзников в поддержке Украины сдерживает страх. Это именно то, чего хочет Путин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.

Об этом она сказала в субботу на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Каллас во время дискуссии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.

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"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", - сказала Каллас.

"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", - добавила премьер-министр.

Каллас также подчеркнула, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это означает, что мы должны помочь Украине оттеснить Россию к ее границам. Мы должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

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Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец серых зон - это тот мир, который нужен Европе - это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО", - заявила глава эстонского правительства.

Ранее в Белом доме напомнили, что политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.