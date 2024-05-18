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Новости Помощь Украине
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Премьер Эстонии Каллас: Союзников в поддержке Украины сдерживает страх. Это именно то, чего хочет Путин

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.

Об этом она сказала в субботу на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Каллас во время дискуссии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.

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"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", - сказала Каллас.

"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", - добавила премьер-министр.

Каллас также подчеркнула, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это означает, что мы должны помочь Украине оттеснить Россию к ее границам. Мы должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

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Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец серых зон - это тот мир, который нужен Европе - это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО", - заявила глава эстонского правительства.

Ранее в Белом доме напомнили, что политика администрации Байдена относительно использования американского оружия за пределами Украины не изменилась - США не поощряют использование американского вооружения для ударов по территории РФ.

Автор: 

помощь (7768) Каллас Кая (185)


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Топ комментарии
+12
На наше щастя є такі, як Прем'єрка Естонії Каллас! Здоров'я і процвітання їм та їхнім громадянам!
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18.05.2024 22:46
+11
Той же самий страх буде стримувати "союзників" у підтримці Естонії, Латвії, Литви, Польщі... далєє вєздє.
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18.05.2024 22:48
+5
Одразу після візиту держсекретаря США Блінкена в Україну у виданні Washington Post зʼявилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака.

Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.
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18.05.2024 22:59
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Союзників скував страх - руки опустилися - ноги стали ватні
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18.05.2024 22:45 Ответить
На наше щастя є такі, як Прем'єрка Естонії Каллас! Здоров'я і процвітання їм та їхнім громадянам!
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18.05.2024 22:46 Ответить
Той же самий страх буде стримувати "союзників" у підтримці Естонії, Латвії, Литви, Польщі... далєє вєздє.
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18.05.2024 22:48 Ответить
не ссать!! стоять, держаться!!
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18.05.2024 22:57 Ответить
Да, страх. И это нормально. Страх это защитная реакция для живого человека. Только не могу понять какой такой страх мог двинуть народ чтобы выбрать такое гундосое ЧМО...
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18.05.2024 22:57 Ответить
Меншовартісний москворотий планктон відчув споріднену особину.
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18.05.2024 23:11 Ответить
Виходить вся Україна окрім однієї області москворота
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18.05.2024 23:47 Ответить
Це твої вологі мрії, валянку болотяний.
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18.05.2024 23:52 Ответить
Ідіот, подивись на карту виборів 2019 року - вся Україна зелена окрім Львівської області
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19.05.2024 13:03 Ответить
Зелений дегенерате, порахуй бюлетені, якщо мозок дозволяє.
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19.05.2024 23:32 Ответить
Я так розумію тебе в дитинстві впустили і ти головою вдарився об підлогу або вже народився недорозвиненим якщо в тебе немає простого логічного мислення

1. Ти стверджуєш що москвороті проголосували за зеленого
2. Більша частина України проголосувала за нього.
3. За твоєю логікою виходить більша частина України москвороті.

Насправді ж з цієї карти видно, що голосували за зеленого і області де більшість населення україномовні відповідно твоє твердження, про москворотих не зовсім вірне бо за нього голосували як україномовні так і москвороті.

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20.05.2024 01:50 Ответить
У ватного зеленого кретина почався словесний пронос - це вже клініка. ))
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20.05.2024 03:22 Ответить
Все ясно - по суті нічого сказати не можеш.
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20.05.2024 08:08 Ответить
Не плач, дегенерате - звернися до когось, хто цифри знає. ))
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20.05.2024 12:25 Ответить
Звертаюсь до тебе, поясни мені що в моїх попередніх судженнях не так.
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20.05.2024 14:22 Ответить
І нажаль, це тупориле бидло задавило масою. Ненавиджу зелених уйобищ.
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19.05.2024 09:30 Ответить
Одразу після візиту держсекретаря США Блінкена в Україну у виданні Washington Post зʼявилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака.

Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.
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18.05.2024 22:59 Ответить
Америка ще рік назад вимагала звільнити д'єрмака, але те зелене падло відмовило і ще більше почало ''світити'' д'єрмаком на міжнародній арені. Видно добряче д'єрмак тримає зеленого за ''фаберже''
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19.05.2024 09:34 Ответить
Сцикливость и хитрожопость розовых пони просто поражает.
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18.05.2024 23:01 Ответить
Наконец , хоть кто то, написал правду, не завуалированную куйню...
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18.05.2024 23:02 Ответить
Це ясно, так і працює ядерна зброя. Причому найскромніші її можливості порівняно з тими коли міста мільйонники тілами з бетоном розлітатимуться в пил.
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18.05.2024 23:06 Ответить
Разом із численними вилупками кремлівських особин.
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18.05.2024 23:15 Ответить
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18.05.2024 23:38 Ответить
Якби ж то тільки страх. Іще - бабло.
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18.05.2024 23:48 Ответить
Страх скував ... це пояснення для ждунів в ЄС ...які чекають на х*йла на своїх землях ? Повірьте , так як українську землю палять, так і ЄС на таку долю нарветься зі своїм страхом ...московія тепер не одна, китай воює разом відкрито ,проти демократії ...
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19.05.2024 00:39 Ответить
Вы обижаете эстонцев , это очень дружелюбная нация . Но очень отважная и патриотическая . В войне я бы хотел иметь эстонца в побратима или напарника на передовой !..
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19.05.2024 04:14 Ответить
https://t.me/voynareal/89811 🔥 Момент атаки БПЛА на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю рф Також відомо, що у Кущівську дроні атакували місцевий військовий аеродром.
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19.05.2024 07:31 Ответить
Авжеж вони обдзюрилися після перших слів *уйла про ЯЗ
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19.05.2024 09:36 Ответить
 
 