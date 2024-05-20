Премьер Эстонии Каллас поддержала отправку западных военных в Украину: Страхи не имеют под собой оснований

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что отправка западных военных в Украину не втянет НАТО в войну против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, "есть страны, которые уже готовят солдат на местах", и они делали это на свой страх и риск.

Каллас отметила, что если российские войска будут атаковать учебный персонал, это не приведет к автоматическому срабатыванию статьи 5 НАТО.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут: "Это статья 5. Давайте ... разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований", - объяснила премьер Эстонии.

"Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... Вы знаете, что в стране война. Поэтому вы рискуете", - добавила она.

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Отправка западных войск в Украину

В феврале 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года также Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

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