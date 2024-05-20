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Новости Война
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Премьер Эстонии Каллас поддержала отправку западных военных в Украину: Страхи не имеют под собой оснований

Каллас прокоментувала відправку західних військ до України

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что отправка западных военных в Украину не втянет НАТО в войну против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, "есть страны, которые уже готовят солдат на местах", и они делали это на свой страх и риск.

Каллас отметила, что если российские войска будут атаковать учебный персонал, это не приведет к автоматическому срабатыванию статьи 5 НАТО.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут: "Это статья 5. Давайте ... разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований", - объяснила премьер Эстонии.

"Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... Вы знаете, что в стране война. Поэтому вы рискуете", - добавила она.

Читайте: Премьер Эстонии Каллас: Путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие

Отправка западных войск в Украину

В феврале 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года также Макрон заявил,  что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Читайте также: Премьер Эстонии Каллас: Союзников в поддержке Украины сдерживает страх. Это именно то, чего хочет Путин

Автор: 

НАТО (9968) Эстония (1418) Каллас Кая (190)


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Топ комментарии
+4
Балтійським країнам (не тільки колишнім радянським) треба зробити колективне звернення. Тоді можливо почують в Європі, НАТО, в ООН і у нас на Банковій. За умови, що дЄрмака нейтралізують таки патріотично настроєні .... Вважаю що українська "дуополія (солодка парочка)" пересиділа вже всі бажання українців. Якщо дуополія не чує голос народу, то народ не повинен слухати цю двоголову гідру з кацапськими коріннями.
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20.05.2024 10:47
+2
ми не в нато і єс тому , що з 91 року мали узурпацію влади українофобною системою...
важко уявити щоб жодна нація в світі за 30 років не спромоглася приєднатися до будь якого альянсу
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20.05.2024 09:41
+2
Якби навіть маленька Естонія направила батальион своіх солдатів в Украіну на передок і хтось загинув - то НАТО почало б кричати - наших б"ють -- і підтягнулись би и інші -- але тільки потужні балачки
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20.05.2024 09:59
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Правила форума Совет форумчан
навіть уявити собі не міг що Європа, США і світ загалом такий інерційний. Суцільне гальмо
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20.05.2024 09:18 Ответить
Ми - не член НАТО, не член ЄС і навіть не офіційний союзник США. То якого хєра світ має зі штанів вистрибувати, щоб захистити нас? Крім того, а Україна не кинула колись війська созників в Іраку, коли достроково вивела звідти українських військових? А про хі-хі Юльки під час війни в Грузії навіть і згадувати соромно... чи це "інше"?)))
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20.05.2024 09:34 Ответить
ми не в нато і єс тому , що з 91 року мали узурпацію влади українофобною системою...
важко уявити щоб жодна нація в світі за 30 років не спромоглася приєднатися до будь якого альянсу
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20.05.2024 09:41 Ответить
Бо не знали, до кого приткнутися - до красівих, чи розумних. А усидіти на двох стільцях зі своєю "многовєкторністювмів тільки Кучма, і коли після нього обрали шлях в ЄС, красівиє оскаженіли, та поперли війною.
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20.05.2024 12:09 Ответить
Коли балтійські країни мають спільний кордон с московитами,
то якесь "членство" України цікавить їх якнайменше.
Їм треба зупинити війну якнайшвидше.
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20.05.2024 09:48 Ответить
скажіть ще що Будапештський меморандум нічого не вартий. Але ж захід все-таки нам допомагає. Зі скрипом, кволо і не вчасно. Все одно що хворому з гіпертонічним кризом вчасно не дати ліки а дати вже після інсульту. Як результат ми втрачаємо території а головне - людей.
Посипати голову попелом і вважати себе винним на радість ***** і всієї ******* ерефії це правильно?
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20.05.2024 13:12 Ответить
Не посипати голову попелом, а розуміти, що ми були набагато більш інерційними, коли нас особисто війни не стосувалися.
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21.05.2024 14:38 Ответить
Раніше Ідея відправлення військ в Україну не набула розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні ЄС, - міністр оборони Естонії Певкур.

Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.

//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //

А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.
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20.05.2024 09:58 Ответить
Якби навіть маленька Естонія направила батальион своіх солдатів в Украіну на передок і хтось загинув - то НАТО почало б кричати - наших б"ють -- і підтягнулись би и інші -- але тільки потужні балачки
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20.05.2024 09:59 Ответить
Навіть одного іноземного солдата наш Боневтік не пустить в нашу країну. Розплющить очі вже нарешті. Якщо б наші хотіли, то тут на Цензорі ви читали б інші новини: Україна просить допомоги ! Подумайте, наш гарант не зробив за три роки війни звернення до нашої Ради про дозвіл на ввід іноземних військ, то чий він президент ? Навіть про захист неба над Правобережжям в Раді не обговорювали. Розмови йдуть тільки у ЗМІ й не більше.
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20.05.2024 10:38 Ответить
Балтійським країнам (не тільки колишнім радянським) треба зробити колективне звернення. Тоді можливо почують в Європі, НАТО, в ООН і у нас на Банковій. За умови, що дЄрмака нейтралізують таки патріотично настроєні .... Вважаю що українська "дуополія (солодка парочка)" пересиділа вже всі бажання українців. Якщо дуополія не чує голос народу, то народ не повинен слухати цю двоголову гідру з кацапськими коріннями.
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20.05.2024 10:47 Ответить
Дупополія, швидше.
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20.05.2024 12:10 Ответить
 
 