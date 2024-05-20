Премьер Эстонии Каллас поддержала отправку западных военных в Украину: Страхи не имеют под собой оснований
Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что отправка западных военных в Украину не втянет НАТО в войну против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
По ее словам, "есть страны, которые уже готовят солдат на местах", и они делали это на свой страх и риск.
Каллас отметила, что если российские войска будут атаковать учебный персонал, это не приведет к автоматическому срабатыванию статьи 5 НАТО.
"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут: "Это статья 5. Давайте ... разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований", - объяснила премьер Эстонии.
"Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... Вы знаете, что в стране война. Поэтому вы рискуете", - добавила она.
Отправка западных войск в Украину
В феврале 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.
В начале мая 2024 года также Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.
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важко уявити щоб жодна нація в світі за 30 років не спромоглася приєднатися до будь якого альянсу
то якесь "членство" України цікавить їх якнайменше.
Їм треба зупинити війну якнайшвидше.
Посипати голову попелом і вважати себе винним на радість ***** і всієї ******* ерефії це правильно?
Після агресії сталінського СССР на Фінляндію - листопад 1939 р. Ідея відправлення військ до Фінляндії НІБИ і набула розвитку, але сусіди заявили що війська не пропустять через свою територію.
//Почитав би той ПЕВКУР Карл Густав Маннергейм. Мемуары
https://mir-knigi.com.ua/read/28328-karl-gustav-mannergejm-memuary //
А потім ... військова окупація у червні 1940 року трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - Червоною армією відповідно до таємного протоколу до Пакту Молотова - Ріббентропа, підписаного Радянським Союзом з нацистською Німеччиною.