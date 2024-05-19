Премьер Эстонии Каллас: Путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляет, что Владимир Путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие, чтобы разделить и ослабить Европу. По ее словам Россия уже создала миграционное давление через дезорганизацию в Сирии и в Африке с помощью ЧВК "Вагнер"

"Наши враги знают, что миграция - это наша уязвимость. Цель состоит в том, чтобы сделать невозможной жизнь в Украине, чтобы было миграционное давление на Европу, и это то, что они делают", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Каллас добавила, что Россия уже создала миграционное давление через срывы в Сирии и Африке из-за группы Вагнера.

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"Я думаю, мы должны понимать, что Россия использует миграцию как оружие. Наши враги используют миграцию как оружие", - подчеркнула она.

Премьер Эстонии добавила, что противники выталкивают мигрантов через границу и создают проблемы для европейцев, "поскольку с точки зрения прав человека, мы должны принять этих людей".

"Положение украинцев на фронте очень серьезное, а европейские обещания предоставить дополнительное оружие не были выполнены, и это можно было бы исправить, если бы НАТО взяло на себя ответственность за координацию поставок оружия", - подчеркнула она.

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"Урок 1938 и 1939 годов заключается в том, что если агрессия где-то приносит плоды, она будет подхвачена в другом месте. Поражение Украины - это урок для всех агрессоров. Они поймут, что в 2024 году можно просто колонизировать другую страну, и вам за это ничего не будет", - сообщила премьер-министр Эстонии.