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Премьер Эстонии Каллас: Путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляет, что Владимир Путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие, чтобы разделить и ослабить Европу. По ее словам Россия уже создала миграционное давление через дезорганизацию в Сирии и в Африке с помощью ЧВК "Вагнер"

"Наши враги знают, что миграция - это наша уязвимость. Цель состоит в том, чтобы сделать невозможной жизнь в Украине, чтобы было миграционное давление на Европу, и это то, что они делают", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Каллас добавила, что Россия уже создала миграционное давление  через срывы в Сирии и Африке из-за группы Вагнера.

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"Я думаю, мы должны понимать, что Россия использует миграцию как оружие. Наши враги используют миграцию как оружие", - подчеркнула она.

Премьер Эстонии добавила, что противники выталкивают мигрантов через границу и создают проблемы для европейцев, "поскольку с точки зрения прав человека, мы должны принять этих людей".

"Положение украинцев на фронте очень серьезное, а европейские обещания предоставить дополнительное оружие не были выполнены, и это можно было бы исправить, если бы НАТО взяло на себя ответственность за координацию поставок оружия", - подчеркнула она.

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"Урок 1938 и 1939 годов заключается в том, что если агрессия где-то приносит плоды, она будет подхвачена в другом месте. Поражение Украины - это урок для всех агрессоров. Они поймут, что в 2024 году можно просто колонизировать другую страну, и вам за это ничего не будет", - сообщила премьер-министр Эстонии.

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Школа уроків ще не закінчена.
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19.05.2024 02:51 Ответить
Невже Заходу не цікаво влаштувати міграцію цаккапів у Монголію, звідки вони прийшли ?
Створити міграційний тиск ...
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19.05.2024 06:14 Ответить
А нахєра ж ви пускаєте отих бомжів з Африки та Азії до Європи? З часом вони зруйнують вашу демократію та культуру. У себе вдома вони ладу не в змозі навести не тому, що дурні, а тому, що ледащі.
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19.05.2024 08:47 Ответить
Дурні і ледащі з Африки сидять в Африці
До Європи на плотах добираються лише сильні відважні розумні та трудящі
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19.05.2024 12:39 Ответить
У сильних, відважних та розумних в країні порядок, а не безлад, корупція. тотальний кримінал, відсутність захисту малозабезпечених верств населення, тотальна відсутність освіти. Це якщо коротко.
Ше два слова про ваших роботящих. "Розумні" мусульманського віросповідання на новому місті мешкання заводять по 10...15 дітей та до смерті сидять на велфері та ніде не працюють.
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20.05.2024 17:36 Ответить
Степан перестань "клеїти" романтичного христианського ідеаліста...
НІДЕ в світі НЕМАЄ того що ти пишеш.
Навіть бридко читати твої комуністичну пропаганду. тьфу.
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21.05.2024 12:10 Ответить
золоті та ПРАВДИВІ слова!!

на жаль, вони НЕ звучать з уст інших європейських політиків, адептів та агентів руZZкого міра на кшталт Шольців, шрьодерів та меркельш з різними ваґенкнехтами та німаєрами....
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19.05.2024 09:49 Ответить
егеж, права людини - це проблема для естонії
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19.05.2024 10:07 Ответить
 
 