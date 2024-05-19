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Прем’єрка Естонії Каллас: Путін намагається використовувати загрозу масової міграції як зброю

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляє, що Володимир Путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю, щоб розділити та послабити Європу. За її словами Росія вже створила міграційний тиск через дезорганізацію в Сирії й в Африці за допомогою ПВК "Вагнер"

"Наші вороги знають, що міграція — це наша вразливість. Мета полягає в тому, щоб унеможливити життя в Україні, щоб був міграційний тиск до Європи, і це те, що вони роблять", — сказала вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

Каллас додала, що Росія вже створила міграційний тиск через зриви в Сирії та Африці через групу Вагнера.

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"Я думаю, ми повинні розуміти, що Росія використовує міграцію як зброю. Наші вороги використовують міграцію як зброю", — наголосила вона.

Прем'єрка Естонія додала, що супротивники виштовхують мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, "оскільки з погляду прав людини, ми повинні прийняти цих людей".

"Становище українців на фронті дуже серйозне, а європейські обіцянки надати додаткову зброю не були виконані, і це можна було б виправити, якби НАТО взяло на себе відповідальність за координацію поставок зброї", — наголосила вона.

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"Урок 1938 і 1939 років полягає в тому, що якщо агресія десь приносить плоди, вона буде підхоплена в іншому місці. Поразка України — це урок для всіх агресорів. Вони зрозуміють, що у 2024 році можна просто колонізувати іншу країну, і вам за це нічого не буде", — повідомила прем'єр-міністр Естонії.

Автор: 

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Школа уроків ще не закінчена.
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19.05.2024 02:51 Відповісти
Невже Заходу не цікаво влаштувати міграцію цаккапів у Монголію, звідки вони прийшли ?
Створити міграційний тиск ...
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19.05.2024 06:14 Відповісти
А нахєра ж ви пускаєте отих бомжів з Африки та Азії до Європи? З часом вони зруйнують вашу демократію та культуру. У себе вдома вони ладу не в змозі навести не тому, що дурні, а тому, що ледащі.
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19.05.2024 08:47 Відповісти
Дурні і ледащі з Африки сидять в Африці
До Європи на плотах добираються лише сильні відважні розумні та трудящі
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19.05.2024 12:39 Відповісти
У сильних, відважних та розумних в країні порядок, а не безлад, корупція. тотальний кримінал, відсутність захисту малозабезпечених верств населення, тотальна відсутність освіти. Це якщо коротко.
Ше два слова про ваших роботящих. "Розумні" мусульманського віросповідання на новому місті мешкання заводять по 10...15 дітей та до смерті сидять на велфері та ніде не працюють.
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20.05.2024 17:36 Відповісти
Степан перестань "клеїти" романтичного христианського ідеаліста...
НІДЕ в світі НЕМАЄ того що ти пишеш.
Навіть бридко читати твої комуністичну пропаганду. тьфу.
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21.05.2024 12:10 Відповісти
золоті та ПРАВДИВІ слова!!

на жаль, вони НЕ звучать з уст інших європейських політиків, адептів та агентів руZZкого міра на кшталт Шольців, шрьодерів та меркельш з різними ваґенкнехтами та німаєрами....
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19.05.2024 09:49 Відповісти
егеж, права людини - це проблема для естонії
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19.05.2024 10:07 Відповісти
 
 