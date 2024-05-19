Прем’єрка Естонії Каллас: Путін намагається використовувати загрозу масової міграції як зброю
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляє, що Володимир Путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю, щоб розділити та послабити Європу. За її словами Росія вже створила міграційний тиск через дезорганізацію в Сирії й в Африці за допомогою ПВК "Вагнер"
"Наші вороги знають, що міграція — це наша вразливість. Мета полягає в тому, щоб унеможливити життя в Україні, щоб був міграційний тиск до Європи, і це те, що вони роблять", — сказала вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.
Каллас додала, що Росія вже створила міграційний тиск через зриви в Сирії та Африці через групу Вагнера.
"Я думаю, ми повинні розуміти, що Росія використовує міграцію як зброю. Наші вороги використовують міграцію як зброю", — наголосила вона.
Прем'єрка Естонія додала, що супротивники виштовхують мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, "оскільки з погляду прав людини, ми повинні прийняти цих людей".
"Становище українців на фронті дуже серйозне, а європейські обіцянки надати додаткову зброю не були виконані, і це можна було б виправити, якби НАТО взяло на себе відповідальність за координацію поставок зброї", — наголосила вона.
"Урок 1938 і 1939 років полягає в тому, що якщо агресія десь приносить плоди, вона буде підхоплена в іншому місці. Поразка України — це урок для всіх агресорів. Вони зрозуміють, що у 2024 році можна просто колонізувати іншу країну, і вам за це нічого не буде", — повідомила прем'єр-міністр Естонії.
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Створити міграційний тиск ...
До Європи на плотах добираються лише сильні відважні розумні та трудящі
Ше два слова про ваших роботящих. "Розумні" мусульманського віросповідання на новому місті мешкання заводять по 10...15 дітей та до смерті сидять на велфері та ніде не працюють.
НІДЕ в світі НЕМАЄ того що ти пишеш.
Навіть бридко читати твої комуністичну пропаганду. тьфу.
на жаль, вони НЕ звучать з уст інших європейських політиків, адептів та агентів руZZкого міра на кшталт Шольців, шрьодерів та меркельш з різними ваґенкнехтами та німаєрами....