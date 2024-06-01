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У нас нет "плана Б" на случай поражения Украины, - премьер Эстонии Каллас

У нас немає

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что у ее страны нет плана "Б" в случае поражения Украины в войне против России. Она призвала западные государства усилить помощь Украине ввиду того, что в случае победы РФ страны Балтии могут стать следующей мишенью Кремля.

Об этом Кайя Каллас заявила в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

У нас нет плана "Б" относительно российской победы, потому что тогда мы перестали бы сосредотачиваться на плане "А", - заявила Каллас.

Под планом "А" политик имела в виду помощь Украине в ее противостоянии полномасштабной агрессии РФ. Премьер-министр Эстонии призвала правительства западных государств усилить помощь Украине. Она отметила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП. Каллас выразила уверенность, что если бы каждая страна НАТО последовала примеру Таллинна, то Украина выиграла бы.

"Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа в Украине - это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже не имея определенной территории, то это будет победой, потому что она будет под зонтиком НАТО", - заявила глава эстонского правительства.

Она также добавила, что Россия осуществляет гибридные атаки против стран ЕС и "хочет посеять страх в наших обществах".

Ранее премьер Эстонии Каллас поддержала отправку западных военных в Украину. Она считает, что отправка западных военных в Украину не втянет НАТО в войну против РФ.

Читайте также: Диктатор Путин пытался помешать премьеру Каллас стать генсеком НАТО

 
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Топ комментарии
+9
Тоді по плану "А" - підтягуитесь в Украіну - хоч інструкторами а то и солдатами
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01.06.2024 16:47
+9
наступною стане Молдова, після Молдови - прибалтійські, але то таке...
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01.06.2024 16:48
+8
Найбільш вражає що всі все розуміють, але не роблять ніху-я. Того самого Гітлера можна було угандошить в 36-му двома французькими дивізіями, але дочекались...
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01.06.2024 17:03
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Україна вже виграла війну, ніякої поразки не буде, потрібно тільки швидше і правильно її довести до кінця!
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01.06.2024 16:46 Ответить
навіть ЕрЗе допускає поразку України.
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01.06.2024 17:01 Ответить
Війна триває. В окупантів ресурсів в 7-8 разів більше. Без допомоги Україна не зможе перемогти
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01.06.2024 19:18 Ответить
Откуда вы взяли цифру " в 7-8 раз больше"? Каких именно "ресурсов" в " в 7-8 раз больше"? Например по личному составу: контингент РФ в Украине - 500 000-600 000 чел. Численность ВСУ: 800 000 по утверждению Верховного и 1 200 000 по оценкам экспертов. Сколько из них воюет на фронте - это другой вопрос. Но это не говорит о перевесе в "7-8 раз", т.к. это вопрос эффективности менеджмента и процессов в ВСУ.
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01.06.2024 20:44 Ответить
Тоді по плану "А" - підтягуитесь в Украіну - хоч інструкторами а то и солдатами
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01.06.2024 16:47 Ответить
наступною стане Молдова, після Молдови - прибалтійські, але то таке...
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01.06.2024 16:48 Ответить
Тільки вони Балтійські, ане "при".
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01.06.2024 19:47 Ответить
У НАТО -лапки вгору ?
Демократія ?
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01.06.2024 16:48 Ответить
план Б---як один персонаж казав,я поступлю ,як мої предки --втечу
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01.06.2024 16:49 Ответить
а у нас є. Всі до вас
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01.06.2024 16:49 Ответить
НАТО, як і ООН - прогнивші наскрізь альянси.
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01.06.2024 16:53 Ответить
У нормальних країнах є союзники ..а в України тільки партнери ..
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01.06.2024 16:54 Ответить
Та й партнерів не дуже...
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01.06.2024 17:48 Ответить
Украина по Парагвайскому варианту, пока не придумаете план Б?
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01.06.2024 16:55 Ответить
Це вже ваші проблеми. Дуже погано, що Пуйло напав на Україну, а не на НАТО-ВСРАТО. У вас і тоді б не було плану.
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01.06.2024 17:02 Ответить
Найбільш вражає що всі все розуміють, але не роблять ніху-я. Того самого Гітлера можна було угандошить в 36-му двома французькими дивізіями, але дочекались...
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01.06.2024 17:03 Ответить
Попросіть Моссад вигадати і реалізувати вам "план Б"
Звісно, що на заміну вам доведеться тимчасово "осліпнути" на те, що буде відбуватися на Близькому Сході, але...
Ну як варіант
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01.06.2024 17:14 Ответить
Це той Мосад який наглухо проіпав атаку тапочників? Не той вже Мосад...
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01.06.2024 17:52 Ответить
У нас немає "плану Б" на випадок поразки України

- Мамо! Ви рибки хочете?
- Якби була, то радо з'їла б, синку!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну нема - то й нема, синку, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть,мамо і не п...здіть! (с)
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01.06.2024 17:34 Ответить
Ну тоді зараз уже шукайте роботу в Польщі.
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01.06.2024 17:41 Ответить
Краще б у вас були плани на перемогу України, а раз так - то отримаєте Совок №2 біля своїх кордонів.
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01.06.2024 17:50 Ответить
План "Б" у них буде. Піджати хвіст та підняти руки. І не сильно пручатись щоб не створювати ескалацію, не гнівити Путлера. Відчути кацапський чобіт на своїх м'яких, випещених дупах. НАТО це клуб досуга. І коли кацапо-фашисти ввірвуться до них то зі страху заніміють. Бо рашисти 3-й рік воюють з нами. В них є досвід ******** війни. А в Європі досвід виведення нових видів, підвидів лгбт++++++++.
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01.06.2024 17:52 Ответить
Ну то ставайте поряд з ЗСУ бо буде біда.
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01.06.2024 18:12 Ответить
Тільки Безуглій не кажи!
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01.06.2024 18:18 Ответить
Країни Балтії могли б морально надавити на Вашінгтон у плані використання далекобійних ракет
по росії. Поки вона слабка.
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01.06.2024 18:56 Ответить
Захід країнам Балтії в 1940 році дуже допоміг ?
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01.06.2024 20:25 Ответить
Є три плани 1.песимістичний- ( Україна програє ,але ніякого вторгнення в країни НАТО не буде ,а буде новий "желєзний занавес" на кордоні України з країнами НАТО) 2. реалістичний - переговори (країни гаранти США ,Китай , країни великої сімки ,можливо двадцятки ) за корейським варіантом 1953 року (демаркаційна лінія на місці лінії фронту і гарантії безпеки ,які має Південна Корея ,3.оптимістичний - повернення окупованих частин Запорізької і Херсонської областей (але це мало імовірно ,зважаючи на досвід минулорічної спроби контрнаступу) і нарешті фантастичний "кордони 91 року" ,"перемога України" та інша тєлємарафонівська маячня , зважаючи на тотальну перевагу Рашки в озброєнні і живій силі і ядерному озброєнні ,чисельності населення і розмірах території ,А в казочки про так званий "розпад Росії" від наших чисельних заброньованих політологів я не вірю ,бо такого не може бути в природі ,яскравий приклад- Чечня ,і чим там все закінчилось.
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01.06.2024 20:15 Ответить
Мені звільнення Запоріжжя і Херсонщини здається цілком реалістичним. Тому,що у нас інших варіантів нема. Південь не можна віддавати. Думаю,план розроблений,чекаємо всю зброю і європейські війська.
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01.06.2024 22:25 Ответить
Щоб звільнення Запоріжжя і Херсонщини здавалося цілком реалістичним ,треба щоб ЗСУ мали перевагу ,або хоча б парітет в кількості озброєнь і живої сили ,а цілком зрозуміло що такого ніколи не буде ,а розробляти різних планів можна скільки завгодно , та і європейські війська сюди ніхто не посилатиме і викиньте ці думки з голови ,чужа війна їм не потрібна.
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02.06.2024 13:46 Ответить
 
 