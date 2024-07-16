Мецола після переобрання на пост глави Європарламенту: Україна залишається першим питанням на нашому порядку денному

Президентка Європарламенту Роберта Мецола, яку 16 липня переобрали, запевнила у продовженні підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зрозуміли, що ніколи не зможемо сприймати демократію як щось саме по собі зрозуміле. Ми побачили, що наші європейські цінності розглядаються занадто багатьма як загроза... Агресивна війна Росії проти суверенної України залишається першим питанням на нашому порядку денному", - наголосила вона.

Очільниця Європарламенту нагадала, що відвідала Київ на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Цей візит дав новий імпульс нашому парламенту, нову популярність і вплив. Це допомогло привернути увагу політиків до необхідності підтримки України, й люди покладаються на нас, щоб ми продовжували світити так само яскраво, як це можливо. Від нас вимагатимуть більшого. Ми повинні бути готові вийти за рамки того, що є зручним, і зробити те, що є необхідним", - додала Мецола.

Вона пояснила, що парламент робить це тому, що "Європа повинна стояти за свободу".

"За мир - справжній мир зі справедливістю, гідністю і свободою. Тому що в Європі ми розуміємо, як подолати, здавалося б, неможливі розбіжності", - підсумувала глава Європарламенту.

Нагадаємо, 16 липня Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту.

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