Європейські чиновники стурбовані станом Байдена та його обмовками на саміті НАТО, - Politico

Байден на саміті НАТО

Європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на західних дипломатів.

Один із присутніх написав Politico "OMFG" (Oh my f*cking God, тобто "Боже мій" із вживанням лайки).

Ще один заявив: "Європейські лідери завмерли на сцені, хоча вони робили все можливе, щоб продовжувати всміхатися та плескати. Після того ніхто не згадував про це з командою Байдена".

Інший високопоставлений європейський дипломат розповів, що його колеги місяцями працювали над налагодженням контактів із тими, хто, ймовірно, приєднається до команди Трампа - організовували зустрічі, відвідували ті самі заходи та запрошували союзників кандидата у президенти США на вечерю.

Ще один співрозмовник видання підтвердив таку інформацію та зауважив, що такі контакти тривають уже понад рік і не повʼязані з останніми помилками Байдена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не зніметься з виборів, - NYT

У коментарі Politico один британський чиновник висловив власну думку, заявивши, що до виборів будуть всі обговорюватимуть здоров’я та здібності Байдена і це вже "починають висміювати у всьому світі".

Нагадаємо, президент США Джо Байден обмовився на полях саміту НАТО і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним". А також під час закриття саміту НАТО у Вашингтоні у четвер, 11 липня, сплутав прізвище віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс, назвавши її Трампом.

Байден Джо (2899) Європа (2021)
Байден-це уособлення всього західного світу. Неміч. Неадекватність. Нікчемність. Боягузтво. Нехай всі незадоволені дідом в дзеркало частіше дивляться.
Європейським чиновникам, треба хвилюватися і пильнувати, за саме отим лайном, від рашистів прутіна, що позатікало в країни ЄС та НАТО, по усім державним і політичним структурам та інститутам, з ФСБшними агентами!! Вони ще добряче нагадять, там де їх прийняли і вони живуть!!
Ось де проблема, не одного покоління!
Знов мастурбовані...
