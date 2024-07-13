Європейські чиновники стурбовані станом Байдена та його обмовками на саміті НАТО, - Politico
Європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на західних дипломатів.
Один із присутніх написав Politico "OMFG" (Oh my f*cking God, тобто "Боже мій" із вживанням лайки).
Ще один заявив: "Європейські лідери завмерли на сцені, хоча вони робили все можливе, щоб продовжувати всміхатися та плескати. Після того ніхто не згадував про це з командою Байдена".
Інший високопоставлений європейський дипломат розповів, що його колеги місяцями працювали над налагодженням контактів із тими, хто, ймовірно, приєднається до команди Трампа - організовували зустрічі, відвідували ті самі заходи та запрошували союзників кандидата у президенти США на вечерю.
Ще один співрозмовник видання підтвердив таку інформацію та зауважив, що такі контакти тривають уже понад рік і не повʼязані з останніми помилками Байдена.
У коментарі Politico один британський чиновник висловив власну думку, заявивши, що до виборів будуть всі обговорюватимуть здоров’я та здібності Байдена і це вже "починають висміювати у всьому світі".
Нагадаємо, президент США Джо Байден обмовився на полях саміту НАТО і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним". А також під час закриття саміту НАТО у Вашингтоні у четвер, 11 липня, сплутав прізвище віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс, назвавши її Трампом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось де проблема, не одного покоління!
«Германия отреагировала на слухи о покушении на исполнительного директора производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера:
"Мы не позволим, чтобы нас запугала Россия, и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.»(С)
Ось, що повинно турбувати, сьогодні політичні фігури в країнах ЄС і НАТО!!
У Байдена ,як у досвідченого політичного діяча ,
можливо ,великі побоювання до того майбутнього
США ,та і загалом до світовоі безпеки ,якщо до влади
прийде Трамп .
А також думки про те як ,як приборкати путлєра .
От про кого думки ,те й зривається з язика .
Таке буває з кожним ,не потрібно за це засуджувати .
2. Буквально на днях Байден сказав Столтенбергу: I was fucking your wife .
буває з кожним)
а не штампують типові ,запліснявілі фрази ,то ,думаю ,
бувають ,це природньо .
2 . Я в це не вірю . Будь ласка ,назвіть джерело інформації .
По данным издания, сейчас 2 комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному - Львов и Одессу. На днях страны НАТО пообещали поставить Украине три новых Patriot, а также ЗРК FSAF SAMP/T. Их могут отравить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.
При этом, отмечается, что их не смогут использовать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, то есть слишком близко к линии фронта. Там развита российская разведка дронами, велика вероятность обнаружения и уничтожения этих комплексов. Решить проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет.
F-35 і повну свободу дій.