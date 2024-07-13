Європейські чиновники стурбовані станом Байдена та його обмовками на саміті НАТО, - Politico

Європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні.

про це пише Politico з посиланням на західних дипломатів.

Один із присутніх написав Politico "OMFG" (Oh my f*cking God, тобто "Боже мій" із вживанням лайки).

Ще один заявив: "Європейські лідери завмерли на сцені, хоча вони робили все можливе, щоб продовжувати всміхатися та плескати. Після того ніхто не згадував про це з командою Байдена".

Інший високопоставлений європейський дипломат розповів, що його колеги місяцями працювали над налагодженням контактів із тими, хто, ймовірно, приєднається до команди Трампа - організовували зустрічі, відвідували ті самі заходи та запрошували союзників кандидата у президенти США на вечерю.

Ще один співрозмовник видання підтвердив таку інформацію та зауважив, що такі контакти тривають уже понад рік і не повʼязані з останніми помилками Байдена.

У коментарі Politico один британський чиновник висловив власну думку, заявивши, що до виборів будуть всі обговорюватимуть здоров’я та здібності Байдена і це вже "починають висміювати у всьому світі".

Нагадаємо, президент США Джо Байден обмовився на полях саміту НАТО і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним". А також під час закриття саміту НАТО у Вашингтоні у четвер, 11 липня, сплутав прізвище віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс, назвавши її Трампом.