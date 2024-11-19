Мецола у 1000 днів війни РФ: Ми продовжимо підтримувати Україну сьогодні, завтра і щодня, скільки буде потрібно

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час позачергового засідання Європейського парламенту з нагоди 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запевнила у продовженні підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відтоді, як Росія розв'язала своє жорстоке вторгнення в Україну, минуло 1000 днів терору, страждань і неймовірних втрат. 1000 днів мужності, стійкості та незламного духу. Протягом 1000 днів народ України і ви, президенте Зеленський, показували світові, який вигляд має справжня хоробрість. Ви вистояли, відмовившись зламатися. Ваш народ - натхнення для всіх, хто цінує свободу в усьому світі. І ось уже 1000 днів цей Європейський парламент стоїть пліч-о-пліч із народом України та його представниками у Верховній Раді, єдиний і непохитний. І ми продовжимо підтримувати Україну, сьогодні, завтра і щодня, стільки, скільки буде потрібно", - заявила Мецола.

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Крім того, вона наголосила, що війна Росії - це "напад не лише на Україну, а й на порядок, заснований на правилах, напад на наші цінності і на наш спосіб життя". За її словами, на карту поставлено мир, демократію і свободу.

"І ми знаємо, яких жертв зазнає український народ не лише заради себе, а й заради всіх нас. Я завжди пишатимуся тим, що цей парламент очолив рух за підтримку України політичною, фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою. І ми завжди стоятимемо за мир. Справжній мир, заснований на справедливості, гідності та принципі "нічого про Україну без України", - продовжила вона.

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Також Мецола нагадала про запроваджені проти Росії суворі санкції та про заклики "піти ще далі, щоб вдарити по військовій машині Росії".

"Ось чому ми були першими, хто закликав до законного місця України в нашому Європейському Союзі. І ось чому ми були там, у Києві, всього за декілька тижнів після початку вторгнення. Сьогодні ми посилаємо ясне, просте повідомлення. Ми з Україною, до свободи, до справжнього миру. Стільки, скільки буде потрібно. Слава Україні", - підсумувала президентка Європарламенту.

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