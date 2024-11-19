1000 днів повномасштабного вторгнення РФ: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі. ФОТО

Перед будівлею Єврокомісії у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабного вторгнення РФ підняли прапор України.

Про це повідомили у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні прапор України майорітиме поруч з європейськими перед головною будівлею Єврокомісії у Брюсселі.

"1000 днів хоробрості. 1000 днів солідарності ЄС", - зазначили там.

19 листопада - тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України. З нагоди цього опубліковано звернення Збройних Сил України.

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