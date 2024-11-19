1000 днів повномасштабного вторгнення РФ: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі. ФОТО
Перед будівлею Єврокомісії у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабного вторгнення РФ підняли прапор України.
Про це повідомили у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні прапор України майорітиме поруч з європейськими перед головною будівлею Єврокомісії у Брюсселі.
"1000 днів хоробрості. 1000 днів солідарності ЄС", - зазначили там.
19 листопада - тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України. З нагоди цього опубліковано звернення Збройних Сил України.
Топ коментарі
+15 G.I. Jane 777
показати весь коментар19.11.2024 09:52
+5 Рома Ага #596311
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+5 vuiko dobrui
показати весь коментар19.11.2024 10:34
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Й саме тому, що світ неадекватно відреагував на агресію, а велика частина України не помічала війни, стало можливе повномасштабне вторгнення. Але схоже, уроки не зроблені.
Говорити про 1000 днів війни- це принижувати памʼять загиблих за Україну в 2014-2021 роках, добровольців, мобілізованих, які не ховалися від повісток і тоді зберегли державність, зробили все аби зупинити ворога. Це забувати про звільнений тоді Маріупольі Бахмут. Краматорськ і Словʼянськ, Сєвєродонецьк і Авдіївку. Це переписувати новітню українську історію за кальками серіалу. Це настільки відверта демонстрація того, що цей етап життя країни пройшов повз нинішню владу, що незручно за них.
Коли влада з таким пафосом відзначає!!! 1000 днів, зганяючи в школах дітей на мітинги після безсонних ночей в бомбосховищах - це безсоромна демонстрація, що для них війни в 2014-2019 не існувало. Від цього нудить. Звільнення Херсону і Ізюму відзначали з меншим пафосом, ніж «1000». Чи не забагато «1000» останнім часом в нашому житті? Зараз варто трохи попуститися з пафосом. Від слів і обіцянок , що вже наступного року війна закінчиться, всі втомилися. Треба обʼєднатися навколо ЗСУ. Які воюють 10 років і 9 місяців. Й їм все важче.
Дякую Вам шановний від усіх, хто розпочав боротьбу проти москальських окупантів з 2014року.
А завершу рядками Шевченка:
Поховайте, та вставайте
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...
З Богом - до перемоги!