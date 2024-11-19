УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11199 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 794 14

1000 днів тому почалось широкомасштабне вторгнення Росії в Україну: звернення Збройних Сил України

1000 днів повномасштабного вторгнення РФ: звернення ЗСУ

Тисячу днів ми б’ємося з агресором, який хоче, щоб нас просто не було. Тисячу днів ми захищаємо наш європейський дім. Ми воюємо за наші родини, наших друзів, наших колег, наших сусідів. За Київ і Харків, Львів та Одесу, Маріуполь і Чернігів, Сімферополь і Луганськ, Донецьк і Запоріжжя. Головне - ми б’ємося за майбутнє наших дітей, йдеться у зверненні, інформує Цензор.НЕТ

Українська армія ніколи не зрадить вашу віру. Тому що це наша народна армія - в кожного знайомі або родичі служать у війську. У нас один біль на всю країну, одне серце й одна душа. Кожна наша перемога та поразка - спільні. Кожна радість і тривога - на всіх. Кожен, хто читає це, має знати: Сили оборони України – сильні, як ніколи, та об’єднані метою знищення окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели.

Ми виграли битви за Київ, Чернігів, Суми, Миколаїв та Одесу. Ми провели блискучий контрнаступ на Харківщині та не менш успішний контрнаступ на Херсонщині. Зрештою Збройні Сили України повернули війну на російську територію. Зробили неможливе можливим - те, у що ніхто не вірив.

Побратими та посестри, сьогодні кожен з нас має сказати: "Я - тут, я продовжую битву й підтримую військо, попри все йду вперед і прагну перемоги".

Російсько-українська війна - це не спринт, це марафон. Ми стійко подолали першу тисячу днів широкомасштабного вторгнення. Позаду багато надлюдських випробувань.

Однак перемогу здобуде той, хто протримається на добу більше, ніж ворог. Тому час знову діяти разом. Як і тисячу днів тому. Як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна.

Підтримуйте Сили оборони України, де вже служать ваші близькі, друзі, колеги. Підтримуйте армію в будь-який доступний вам спосіб. Робіть усе від вас залежне - перебуваєте ви в Україні або за кордоном - щоб ми разом пройшли цей шлях. Фундамент нашої перемоги - це єдність у боротьбі.

Ми обов’язково помстимося за кожного загиблого героя, кожну загиблу дитину, кожний зруйнований будинок.

Разом ми реалізуємо історичний шанс - на десятки років поховати російську загрозу. Разом забезпечимо нашим родинам довгоочікуваний мир. Разом здолаємо будь-які складнощі та втілимо мрію поколінь про свободу й незалежність нашої Неньки.

З вірою в перемогу, Збройні Сили України

Автор: 

ЗСУ (7536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Героям Слава...
показати весь коментар
19.11.2024 09:09
+11
Українським воїнам велика шана. За незламність та героїзм ! Слава Україні ! Слава героям !
показати весь коментар
19.11.2024 09:16
+9
В опі прям державне свято: 1000 днів безкарності за розмінування та відведення військ, підрив обороноздатності , мародерства під грифом таємно та неможливості ївладу переобрати
показати весь коментар
19.11.2024 09:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям Слава...
показати весь коментар
19.11.2024 09:09 Відповісти
Дім-то європейський але в нього не впускають, та мабуть і не пустять.
показати весь коментар
19.11.2024 09:12 Відповісти
В опі прям державне свято: 1000 днів безкарності за розмінування та відведення військ, підрив обороноздатності , мародерства під грифом таємно та неможливості ївладу переобрати
показати весь коментар
19.11.2024 09:14 Відповісти
Українським воїнам велика шана. За незламність та героїзм ! Слава Україні ! Слава героям !
показати весь коментар
19.11.2024 09:16 Відповісти
Слава Україні! Героям - слава!
показати весь коментар
19.11.2024 09:18 Відповісти
Тисяча днів минуло від найкращої події в житіі Зеленого виродка, Клована Оманського. Зрадника, мародера, і путінского членограя. Чому найкращий день? Тому що якби не війна, весною, максимум влітку 22-го народ зніс би цю зелену шелупонь до путінської матері, і зараз ця пліснява ховалась би на росії або сиділа в буцигарні в лайні та позорі.
показати весь коментар
19.11.2024 09:25 Відповісти
Народ би зніс? Ага, власноруч на престол заніс, а потім зніс? Ой, не впевнена...
Покажіть мені хоч одного українчика, котрий би визнав, що на виборчій дільниці він зробив ідіотський вчинок.
показати весь коментар
19.11.2024 10:05 Відповісти
В кого пам'ть коротка нагадаю що до війни ще був ковід з рекордною в Европі смертністю, Велике крадівництво, падіння економіки, реванш антимайдану, розвал збройних сил і презирливе ставлення до членограя в усьому Світі. Народ вже був готовий. І тут зеленому виродку, що називається, поперло.
показати весь коментар
19.11.2024 10:20 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!
Ви - БОГИ!!!
показати весь коментар
19.11.2024 09:27 Відповісти
Війна триває вже майже 11 років!
показати весь коментар
19.11.2024 09:34 Відповісти
Для нашого боневтіка тільки тищу днів,а до цього то все Порошенко винуватий.
показати весь коментар
19.11.2024 09:38 Відповісти
Тисяча безсонних ночей і багато українських мрій.
показати весь коментар
20.11.2024 08:05 Відповісти
 
 