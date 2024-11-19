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Новости Война
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1000 дней назад началось широкомасштабное вторжение России в Украину: обращение Вооруженных сил Украины

1000 днів повномасштабного вторгнення РФ: звернення ЗСУ

Тысячу дней мы бьемся с агрессором, который хочет, чтобы нас просто не было. Тысячу дней мы защищаем наш европейский дом. Мы воюем за наши семьи, наших друзей, наших коллег, наших соседей. За Киев и Харьков, Львов и Одессу, Мариуполь и Чернигов, Симферополь и Луганск, Донецк и Запорожье. Главное - мы сражаемся за будущее наших детей, говорится в обращении, информирует Цензор.НЕТ

Украинская армия никогда не предаст вашу веру. Потому что это наша народная армия - у каждого знакомые или родственники служат в армии. У нас одна боль на всю страну, одно сердце и одна душа. Каждая наша победа и поражение - общие. Каждая радость и тревога - на всех. Каждый, кто читает это, должен знать: Силы обороны Украины - сильные, как никогда, и объединены целью уничтожения оккупантов. Тысяча дней нашей стойкости это в очередной раз доказали.

Мы выиграли битвы за Киев, Чернигов, Сумы, Николаев и Одессу. Мы провели блестящее контрнаступление на Харьковщине и не менее успешное контрнаступление на Херсонщине. В конце концов Вооруженные Силы Украины вернули войну на российскую территорию. Сделали невозможное возможным - то, во что никто не верил.

Побратимы и сестры, сегодня каждый из нас должен сказать: "Я - здесь, я продолжаю битву и поддерживаю войско, несмотря на все иду вперед и стремлюсь к победе".

Российско-украинская война - это не спринт, это марафон. Мы стойко преодолели первую тысячу дней широкомасштабного вторжения. Позади много сверхчеловеческих испытаний.

Однако победу одержит тот, кто продержится на сутки больше, чем враг. Поэтому время снова действовать вместе. Как и тысячу дней назад. Как и десять лет назад, когда началась российско-украинская война.

Поддерживайте Силы обороны Украины, где уже служат ваши близкие, друзья, коллеги. Поддерживайте армию любым доступным вам способом. Делайте все от вас зависящее - находитесь вы в Украине или за рубежом - чтобы мы вместе прошли этот путь. Фундамент нашей победы - это единство в борьбе.

Мы обязательно отомстим за каждого погибшего героя, каждого погибшего ребенка, каждый разрушенный дом.

Вместе мы реализуем исторический шанс - на десятки лет похоронить российскую угрозу. Вместе обеспечим нашим семьям долгожданный мир. Вместе преодолеем любые сложности и воплотим мечту поколений о свободе и независимости нашей Родины.

С верой в победу, Вооруженные Силы Украины

Автор: 

ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+13
Героям Слава...
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19.11.2024 09:09
+11
Українським воїнам велика шана. За незламність та героїзм ! Слава Україні ! Слава героям !
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19.11.2024 09:16
+9
В опі прям державне свято: 1000 днів безкарності за розмінування та відведення військ, підрив обороноздатності , мародерства під грифом таємно та неможливості ївладу переобрати
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19.11.2024 09:14
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Героям Слава...
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19.11.2024 09:09 Ответить
Дім-то європейський але в нього не впускають, та мабуть і не пустять.
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19.11.2024 09:12 Ответить
В опі прям державне свято: 1000 днів безкарності за розмінування та відведення військ, підрив обороноздатності , мародерства під грифом таємно та неможливості ївладу переобрати
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19.11.2024 09:14 Ответить
Українським воїнам велика шана. За незламність та героїзм ! Слава Україні ! Слава героям !
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19.11.2024 09:16 Ответить
Слава Україні! Героям - слава!
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19.11.2024 09:18 Ответить
Тисяча днів минуло від найкращої події в житіі Зеленого виродка, Клована Оманського. Зрадника, мародера, і путінского членограя. Чому найкращий день? Тому що якби не війна, весною, максимум влітку 22-го народ зніс би цю зелену шелупонь до путінської матері, і зараз ця пліснява ховалась би на росії або сиділа в буцигарні в лайні та позорі.
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19.11.2024 09:25 Ответить
Народ би зніс? Ага, власноруч на престол заніс, а потім зніс? Ой, не впевнена...
Покажіть мені хоч одного українчика, котрий би визнав, що на виборчій дільниці він зробив ідіотський вчинок.
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19.11.2024 10:05 Ответить
В кого пам'ть коротка нагадаю що до війни ще був ковід з рекордною в Европі смертністю, Велике крадівництво, падіння економіки, реванш антимайдану, розвал збройних сил і презирливе ставлення до членограя в усьому Світі. Народ вже був готовий. І тут зеленому виродку, що називається, поперло.
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19.11.2024 10:20 Ответить
Дякуємо ЗСУ!
Ви - БОГИ!!!
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19.11.2024 09:27 Ответить
Війна триває вже майже 11 років!
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19.11.2024 09:34 Ответить
Для нашого боневтіка тільки тищу днів,а до цього то все Порошенко винуватий.
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19.11.2024 09:38 Ответить
Тисяча безсонних ночей і багато українських мрій.
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20.11.2024 08:05 Ответить
 
 