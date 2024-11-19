1000 дней назад началось широкомасштабное вторжение России в Украину: обращение Вооруженных сил Украины

Тысячу дней мы бьемся с агрессором, который хочет, чтобы нас просто не было. Тысячу дней мы защищаем наш европейский дом. Мы воюем за наши семьи, наших друзей, наших коллег, наших соседей. За Киев и Харьков, Львов и Одессу, Мариуполь и Чернигов, Симферополь и Луганск, Донецк и Запорожье. Главное - мы сражаемся за будущее наших детей, говорится в обращении, информирует Цензор.НЕТ

Украинская армия никогда не предаст вашу веру. Потому что это наша народная армия - у каждого знакомые или родственники служат в армии. У нас одна боль на всю страну, одно сердце и одна душа. Каждая наша победа и поражение - общие. Каждая радость и тревога - на всех. Каждый, кто читает это, должен знать: Силы обороны Украины - сильные, как никогда, и объединены целью уничтожения оккупантов. Тысяча дней нашей стойкости это в очередной раз доказали.

Мы выиграли битвы за Киев, Чернигов, Сумы, Николаев и Одессу. Мы провели блестящее контрнаступление на Харьковщине и не менее успешное контрнаступление на Херсонщине. В конце концов Вооруженные Силы Украины вернули войну на российскую территорию. Сделали невозможное возможным - то, во что никто не верил.

Побратимы и сестры, сегодня каждый из нас должен сказать: "Я - здесь, я продолжаю битву и поддерживаю войско, несмотря на все иду вперед и стремлюсь к победе".

Российско-украинская война - это не спринт, это марафон. Мы стойко преодолели первую тысячу дней широкомасштабного вторжения. Позади много сверхчеловеческих испытаний.

Однако победу одержит тот, кто продержится на сутки больше, чем враг. Поэтому время снова действовать вместе. Как и тысячу дней назад. Как и десять лет назад, когда началась российско-украинская война.

Поддерживайте Силы обороны Украины, где уже служат ваши близкие, друзья, коллеги. Поддерживайте армию любым доступным вам способом. Делайте все от вас зависящее - находитесь вы в Украине или за рубежом - чтобы мы вместе прошли этот путь. Фундамент нашей победы - это единство в борьбе.

Мы обязательно отомстим за каждого погибшего героя, каждого погибшего ребенка, каждый разрушенный дом.

Вместе мы реализуем исторический шанс - на десятки лет похоронить российскую угрозу. Вместе обеспечим нашим семьям долгожданный мир. Вместе преодолеем любые сложности и воплотим мечту поколений о свободе и независимости нашей Родины.

С верой в победу, Вооруженные Силы Украины