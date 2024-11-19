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1000 дней полномасштабного вторжения РФ: Еврокомиссия подняла украинский флаг в Брюсселе. ФОТО

Перед зданием Еврокомиссии в связи с 1000-м днем с начала полномасштабного вторжения РФ подняли флаг Украины.

Об этом сообщили в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня флаг Украины будет развеваться рядом с европейскими перед главным зданием Еврокомиссии в Брюсселе.

Єврокомісія підняла прапор України до тисячного дня повномасштабного вторгнення РФ

"1000 дней храбрости. 1000 дней солидарности ЕС", - отметили там.

19 ноября - тысяча дней с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. По случаю этого опубликовано обращение Вооруженных Сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 1000 дней назад началось широкомасштабное вторжение России в Украину: обращение Вооруженных Сил Украины

Автор: 

Брюссель (618) Еврокомиссия (1453) Евросоюз (17121)


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Топ комментарии
+15
Війна триває 10 років і 9 місяців. Російська агресія почалася з розстрілів Небесної сотні на Майдані, за якими стояли Москва і маріонетковий промосковський зрадник Янукович . З окупації Криму, Донецьку і Луганську. З голосування Держдуми про застосування окупаційних російських терористичних військ на території незалежної держави.

Й саме тому, що світ неадекватно відреагував на агресію, а велика частина України не помічала війни, стало можливе повномасштабне вторгнення. Але схоже, уроки не зроблені.

Говорити про 1000 днів війни- це принижувати памʼять загиблих за Україну в 2014-2021 роках, добровольців, мобілізованих, які не ховалися від повісток і тоді зберегли державність, зробили все аби зупинити ворога. Це забувати про звільнений тоді Маріупольі Бахмут. Краматорськ і Словʼянськ, Сєвєродонецьк і Авдіївку. Це переписувати новітню українську історію за кальками серіалу. Це настільки відверта демонстрація того, що цей етап життя країни пройшов повз нинішню владу, що незручно за них.

Коли влада з таким пафосом відзначає!!! 1000 днів, зганяючи в школах дітей на мітинги після безсонних ночей в бомбосховищах - це безсоромна демонстрація, що для них війни в 2014-2019 не існувало. Від цього нудить. Звільнення Херсону і Ізюму відзначали з меншим пафосом, ніж «1000». Чи не забагато «1000» останнім часом в нашому житті? Зараз варто трохи попуститися з пафосом. Від слів і обіцянок , що вже наступного року війна закінчиться, всі втомилися. Треба обʼєднатися навколо ЗСУ. Які воюють 10 років і 9 місяців. Й їм все важче.
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19.11.2024 09:52
+5
Краще б зеленського підняли. За шию.
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19.11.2024 09:55
+5
ну так !!! нехай би трохи повисів зебіл француватий і ніжками, недовго подригав трохи - бо є за що !!!



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19.11.2024 10:34
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Правила форума Совет форумчан
Україна це Європа 🇺🇦
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19.11.2024 09:49 Ответить
Війна триває 10 років і 9 місяців. Російська агресія почалася з розстрілів Небесної сотні на Майдані, за якими стояли Москва і маріонетковий промосковський зрадник Янукович . З окупації Криму, Донецьку і Луганську. З голосування Держдуми про застосування окупаційних російських терористичних військ на території незалежної держави.

Й саме тому, що світ неадекватно відреагував на агресію, а велика частина України не помічала війни, стало можливе повномасштабне вторгнення. Але схоже, уроки не зроблені.

Говорити про 1000 днів війни- це принижувати памʼять загиблих за Україну в 2014-2021 роках, добровольців, мобілізованих, які не ховалися від повісток і тоді зберегли державність, зробили все аби зупинити ворога. Це забувати про звільнений тоді Маріупольі Бахмут. Краматорськ і Словʼянськ, Сєвєродонецьк і Авдіївку. Це переписувати новітню українську історію за кальками серіалу. Це настільки відверта демонстрація того, що цей етап життя країни пройшов повз нинішню владу, що незручно за них.

Коли влада з таким пафосом відзначає!!! 1000 днів, зганяючи в школах дітей на мітинги після безсонних ночей в бомбосховищах - це безсоромна демонстрація, що для них війни в 2014-2019 не існувало. Від цього нудить. Звільнення Херсону і Ізюму відзначали з меншим пафосом, ніж «1000». Чи не забагато «1000» останнім часом в нашому житті? Зараз варто трохи попуститися з пафосом. Від слів і обіцянок , що вже наступного року війна закінчиться, всі втомилися. Треба обʼєднатися навколо ЗСУ. Які воюють 10 років і 9 місяців. Й їм все важче.
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19.11.2024 09:52 Ответить
Підписуюсь під кожним словом .
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19.11.2024 09:57 Ответить
війна триває,з перервами, 800 років, з часу розорення і спалення Києва у середині XIII сторіччя ордами хана Батия !!!
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19.11.2024 10:25 Ответить
Хто би, що би сьогодні не написав чи не сказав, а Ви написали чесну гірку правду - ще й з правильними висновками.
Дякую Вам шановний від усіх, хто розпочав боротьбу проти москальських окупантів з 2014року.

А завершу рядками Шевченка:
Поховайте, та вставайте
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...

З Богом - до перемоги!
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19.11.2024 13:05 Ответить
Краще б зеленського підняли. За шию.
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19.11.2024 09:55 Ответить
ну так !!! нехай би трохи повисів зебіл француватий і ніжками, недовго подригав трохи - бо є за що !!!



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19.11.2024 10:34 Ответить
А хто з євродепутатів піднімить прапор Євросоюзу над Кремлем ? Є такий сміливець ? Підняти у глибокому тилу прапор справа дуже проста. Інша річ коли ворогу у вічі дивишся і робиш свою справу - піднімаєш прапор ЄС над курськом чи москвою.
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19.11.2024 10:02 Ответить
Гутьєреш
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19.11.2024 10:06 Ответить
Так він вже свої "загсрані труси" віддав *****.
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19.11.2024 10:13 Ответить
Ти вважаєш, що Український прапор у Брюсселі піднімати не треба?
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19.11.2024 10:10 Ответить
Як зелень до вторгнення кацапів готувалась - не тільки забороняли мерам утворювати ТРО, а й інформувати населення. Почитайте, це цікаво 👇https://novynarnia.com/2022/02/19/mozhe-sprychynyty-paniku-op-zaboronyaye-organam-vlady-poshyryuvaty-broshuru-z-poradamy-na-vypadok-vijny/
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19.11.2024 11:21 Ответить
 
 