1000 дней полномасштабного вторжения РФ: Еврокомиссия подняла украинский флаг в Брюсселе. ФОТО

Перед зданием Еврокомиссии в связи с 1000-м днем с начала полномасштабного вторжения РФ подняли флаг Украины.

Об этом сообщили в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня флаг Украины будет развеваться рядом с европейскими перед главным зданием Еврокомиссии в Брюсселе.

"1000 дней храбрости. 1000 дней солидарности ЕС", - отметили там.

19 ноября - тысяча дней с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. По случаю этого опубликовано обращение Вооруженных Сил Украины.

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