1000 дней полномасштабного вторжения РФ: Еврокомиссия подняла украинский флаг в Брюсселе. ФОТО
Перед зданием Еврокомиссии в связи с 1000-м днем с начала полномасштабного вторжения РФ подняли флаг Украины.
Об этом сообщили в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня флаг Украины будет развеваться рядом с европейскими перед главным зданием Еврокомиссии в Брюсселе.
"1000 дней храбрости. 1000 дней солидарности ЕС", - отметили там.
19 ноября - тысяча дней с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. По случаю этого опубликовано обращение Вооруженных Сил Украины.
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+15 G.I. Jane 777
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+5 Рома Ага #596311
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+5 vuiko dobrui
показать весь комментарий19.11.2024 10:34
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Й саме тому, що світ неадекватно відреагував на агресію, а велика частина України не помічала війни, стало можливе повномасштабне вторгнення. Але схоже, уроки не зроблені.
Говорити про 1000 днів війни- це принижувати памʼять загиблих за Україну в 2014-2021 роках, добровольців, мобілізованих, які не ховалися від повісток і тоді зберегли державність, зробили все аби зупинити ворога. Це забувати про звільнений тоді Маріупольі Бахмут. Краматорськ і Словʼянськ, Сєвєродонецьк і Авдіївку. Це переписувати новітню українську історію за кальками серіалу. Це настільки відверта демонстрація того, що цей етап життя країни пройшов повз нинішню владу, що незручно за них.
Коли влада з таким пафосом відзначає!!! 1000 днів, зганяючи в школах дітей на мітинги після безсонних ночей в бомбосховищах - це безсоромна демонстрація, що для них війни в 2014-2019 не існувало. Від цього нудить. Звільнення Херсону і Ізюму відзначали з меншим пафосом, ніж «1000». Чи не забагато «1000» останнім часом в нашому житті? Зараз варто трохи попуститися з пафосом. Від слів і обіцянок , що вже наступного року війна закінчиться, всі втомилися. Треба обʼєднатися навколо ЗСУ. Які воюють 10 років і 9 місяців. Й їм все важче.
Дякую Вам шановний від усіх, хто розпочав боротьбу проти москальських окупантів з 2014року.
А завершу рядками Шевченка:
Поховайте, та вставайте
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...
З Богом - до перемоги!