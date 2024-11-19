1000 днів великої війни і безперервної боротьби із російським агресором. ВIДЕО

1000 днів тому Україна прокинулася від шоку: по наших містах вдарили перші російські ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог рушив на Київ, і паралельно спробував прорвати фронт на півдні та сході, щоб оточити українські війська в зоні проведення ООС. Відтоді бій з російським агресором не припиняється ні на хвилину.

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Але за підсумками 1000 днів великої війни український схід міцно стоїть. Росіян вигнано з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, звільнено Харківщину, ворога відкинуто з правого берега Дніпра.

Поступово, але невідворотно, російсько-українська війна переходить на територію ворога: туди, звідки вона прийшла.

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Щомиті плани російської недоімперії ламаються мужніми, героїчними чоловіками та жінками в українському однострої.

Ці пекельні 1000 днів були для нас найважчими. Ворог досі зберігає наступальний потенціал. Але ще ніколи в історії українське військо не було настільки сильним.

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Українські воїни зараз виконують найважливішу роботу у світі. Своїм потом і кров’ю вони день за днем, рядок за рядком пишуть новітню історію України. України, яка є і завжди буде завдяки їм.

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