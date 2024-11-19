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1000 днів великої війни і безперервної боротьби із російським агресором. ВIДЕО

1000 днів тому Україна прокинулася від шоку: по наших містах вдарили перші російські ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог рушив на Київ, і паралельно спробував прорвати фронт на півдні та сході, щоб оточити українські війська в зоні проведення ООС. Відтоді бій з російським агресором не припиняється ні на хвилину.

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Але за підсумками 1000 днів великої війни український схід міцно стоїть. Росіян вигнано з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, звільнено Харківщину, ворога відкинуто з правого берега Дніпра.

Поступово, але невідворотно, російсько-українська війна переходить на територію ворога: туди, звідки вона прийшла.

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Щомиті плани російської недоімперії ламаються мужніми, героїчними чоловіками та жінками в українському однострої.

Ці пекельні 1000 днів були для нас найважчими. Ворог досі зберігає наступальний потенціал. Але ще ніколи в історії українське військо не було настільки сильним.

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Українські воїни зараз виконують найважливішу роботу у світі. Своїм потом і кров’ю вони день за днем, рядок за рядком пишуть новітню історію України. України, яка є і завжди буде завдяки їм.

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Автор: 

армія рф (17388) вторгнення (380) росія (65191) знищення (7243) бойові дії (3808) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+14
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19.11.2024 11:55
+11
а я б хотів почути не про мужність! я бачу її кожен день, а не тільки на "юбілєй" в черговому всратому відосику, від 95 уварталу.
я хочу почути?
про размінований чонгар!
про незаміновані кордони!
про не зроблені фортифікації!
про дороги, по котрим танки доїхали дуже щвидко!
про вфдведені війська та гостомель!
про кордон з бєлорасєєй!
про евакуацію котрої не було!
про люсю арестовіча, що грівся біля зе!гундоса!
про стамбулські перемовини!
про звільнення залужного з командою!
про кадрові призначення!
про зрадників на кожному кроці!
про, ****, ворюг, що ніяк не нажруться!
про відсутність української зброї!
про закінчення повноважень, зе!лідора......
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19.11.2024 11:52
+8
1000 днів ,,Великого марафону " !
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19.11.2024 11:46
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це що бл .. за агітка ..гундосий лідор проснувся?
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19.11.2024 11:42 Відповісти
1000 днів ,,Великого марафону " !
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19.11.2024 11:46 Відповісти
Так це ж залі заслуга 1000 днів війни, при Порошенку був би ми
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19.11.2024 11:47 Відповісти
"Поступово, але невідворотно, російсько-українська війна переходить на територію ворога: туди, звідки вона прийшла" хто цю дурню писав ?
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19.11.2024 11:49 Відповісти
особистий радник, миршавий шлепер литвин.
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19.11.2024 11:53 Відповісти
Ті, хто намагається втюхати українцям, що допомога у вигляді 300 км ракет вже мчить. Є Хаймерси, то й нехай тішаться.
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19.11.2024 11:53 Відповісти
Так в ОПі вистачає заброньованих диванних патріотів і є кому писати цей агітпрп.
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19.11.2024 11:56 Відповісти
Україно, люба ! Скільки ти вже стерпіла, і скільки ще тобі терпіти у майбутньому ? Невже тільки Україна у світі одна така ? І мужня, і милосердна. І безстрашна, і сильна. Де всі сусіди, які хоробрі лише казати з трибуни про підтримку ? Бо все, чим вони допомогли, виявилось дуже замало ! Для перемоги над переважаючим ворогом. Хто насмілиться стати поруч з Україною пліч-о-пліч проти світового Зла ?
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19.11.2024 11:51 Відповісти
Вибачте за цинізм ,а воно їм треба , і будьте реалістом ,через Україну ніхто не буде починати Третю Світову війну, питання лише в тому де буде проходити нова Залізна завіса ,чи по теперішній лінії фронту (або яка буде в кінці січня 2025 ) ,чи, недай Боже ,по кордону колишнього СССР ,а ці всі пропагандистські розмови про "перемогу "то для диваних патріотів ,яких чим далі від фронту ,тим більше ,особливо за кордоном,і які чомусь не хочуть мобілізуватись.
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19.11.2024 12:16 Відповісти
Погоджуюсь. Погоджуюсь. Проте третя світова війна вже на подвір'ї. Так, вона не виглядає як Перша чи Друга. Але всі країни світу вже втягнуті у її події. Це ще не гібридна, але якась перехідна. Зло вийшло на поверхню. Не прикривається солодкими речами. Якщо не буде гідної відповіді, світ отримає реальну Третю. І всі оці "******* чемберлени
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19.11.2024 12:29 Відповісти
Так Захід домовиться з путлєром ,так само як в 1945 зі Сталіним ,і раніше домовлялись ,згадайте хоча б Паризьку мирну конференцію 1919 року ,а голодомор 1933 , і ще багато іншого ,по великому рахунку ми, вибачте за грубість, і нахрін нікому не потрібні ,згадайте хоча б промову Буша старшого у Верховній раді влітку 1991 року. ,так що не будуйте ніяких ілюзій.
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19.11.2024 12:48 Відповісти
Ваші аргументи хибні, і зараз не актуальні. 1919 рік - конференція була без представників народів росії. 1945 рік - це домовленість союзників, а не ворогів. Там не було вже й Черчилля. З усього світ змінився. І не в кращий бік. Треба й міняти політику лідерам світу до диктаторів, якщо не бажають лиха для планети. Наслідки будуть значно перевищувати наслідки Другої світової.
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19.11.2024 13:05 Відповісти
Так зараз актуальність ,такаж сама як і тоді , світ якмй був такий і залишився ,хіба що до переліку супердержав додався Китай ,який певною мірою помінявся місцями з рашкою ,а рашка просто відновлює свою сферу впливу в межах колишнього СССР ,яку вона втратила на початку 90-х а на більше в неї сил не вистачить і це їй і не потрібно ,а потрібно продавати Європі газ ,нафту і ще багато чого ,те що до 1991 і робив СССР і нічого лякати світ ,що на них рашка нападе ,а то складається враження що рашку повинні боятись більше( Бо їх залякав наш великий Лідор Зєля ,що на їх рашка нападе ,хоча сам замість оборони збирався смажити шашлики в травні ) ніж боялись колишнього СССР ( який мав мільйонну ГСВГ в тодішній ГДР ,а Совітська армія була набагато більша за теперішню кацапську .) разом з країнами Варшавського договору.
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19.11.2024 17:01 Відповісти
Згоден. Але не применшуйте страшилок ***** ! А вогню без диму не буває.
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19.11.2024 17:07 Відповісти
А чим пуйло страшніший за любого з колишніх совєтських гєнсеків ,особисто я чотирьох пережив і живий-здоровий. А під час Холодної війни багато хто чим лякав ,наприклад - Карибська криза.
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19.11.2024 17:16 Відповісти
Згоден. НА ВСІ СТО. Але західні партнери сьогодні стикнулись саме з ******. І чомусь не
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19.11.2024 18:02 Відповісти
Ну а найкращий варіант для України - це корейський варіант ,і США -країна союзник ,як у Південної Кореї ,яка ,до речі ,не є членом НАТО .
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19.11.2024 18:22 Відповісти
Ніхто не стане, історія повторюється, у Фермопілах обосцанні сусіди так і не зважилися на підтримку...
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19.11.2024 12:30 Відповісти
а я б хотів почути не про мужність! я бачу її кожен день, а не тільки на "юбілєй" в черговому всратому відосику, від 95 уварталу.
я хочу почути?
про размінований чонгар!
про незаміновані кордони!
про не зроблені фортифікації!
про дороги, по котрим танки доїхали дуже щвидко!
про вфдведені війська та гостомель!
про кордон з бєлорасєєй!
про евакуацію котрої не було!
про люсю арестовіча, що грівся біля зе!гундоса!
про стамбулські перемовини!
про звільнення залужного з командою!
про кадрові призначення!
про зрадників на кожному кроці!
про, ****, ворюг, що ніяк не нажруться!
про відсутність української зброї!
про закінчення повноважень, зе!лідора......
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19.11.2024 11:52 Відповісти
і про Оман
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19.11.2024 11:54 Відповісти
Це діє так. Про себе все, про ворогів нічого ! Внутрішних та зовнішніх.
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19.11.2024 11:55 Відповісти
До речі про евакуацію , 11 секунда цього відосика , видно як наша багата бидлоеліта 24 лютого по Берестейському проспекті рятувала свої дупи і рвала кігті з Києва ,залишаючи простих киян напризволяще ,ось такий от "патріотизм "
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19.11.2024 12:00 Відповісти
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19.11.2024 11:55 Відповісти
Тут йдеться про 1000 днів великої війни,великого вторгнення...все було для всіх українців..(для вкраїнчиків звісно що ні)ненадо ображати людей на рівному місці..
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19.11.2024 20:53 Відповісти
головний ворог України сидить в ОПі
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19.11.2024 11:55 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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19.11.2024 12:01 Відповісти
Слава Нації!!
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19.11.2024 12:02 Відповісти
-"1000 днів тому Україна прокинулася від шоку: по наших містах вдарили перші російські ракети-".. А у відповідь зелені шмарклі..
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19.11.2024 12:02 Відповісти
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
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19.11.2024 12:03 Відповісти
зегандон з шампусіком святкує 1000. радіє що війна і сказало що херпіде
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19.11.2024 12:21 Відповісти
На 0:51 - кацапский Ми-28 ведет огонь.
Авторы, думайте во время монтажа ролика!
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19.11.2024 12:36 Відповісти
А їм похрін ,головне щоб відос був крутий , а хто там стріляє то вже для них несуттєво.
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19.11.2024 12:51 Відповісти
 
 