1000 днів великої війни і безперервної боротьби із російським агресором. ВIДЕО
1000 днів тому Україна прокинулася від шоку: по наших містах вдарили перші російські ракети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог рушив на Київ, і паралельно спробував прорвати фронт на півдні та сході, щоб оточити українські війська в зоні проведення ООС. Відтоді бій з російським агресором не припиняється ні на хвилину.
Але за підсумками 1000 днів великої війни український схід міцно стоїть. Росіян вигнано з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, звільнено Харківщину, ворога відкинуто з правого берега Дніпра.
Поступово, але невідворотно, російсько-українська війна переходить на територію ворога: туди, звідки вона прийшла.
Щомиті плани російської недоімперії ламаються мужніми, героїчними чоловіками та жінками в українському однострої.
Ці пекельні 1000 днів були для нас найважчими. Ворог досі зберігає наступальний потенціал. Але ще ніколи в історії українське військо не було настільки сильним.
Українські воїни зараз виконують найважливішу роботу у світі. Своїм потом і кров’ю вони день за днем, рядок за рядком пишуть новітню історію України. України, яка є і завжди буде завдяки їм.
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я хочу почути?
про размінований чонгар!
про незаміновані кордони!
про не зроблені фортифікації!
про дороги, по котрим танки доїхали дуже щвидко!
про вфдведені війська та гостомель!
про кордон з бєлорасєєй!
про евакуацію котрої не було!
про люсю арестовіча, що грівся біля зе!гундоса!
про стамбулські перемовини!
про звільнення залужного з командою!
про кадрові призначення!
про зрадників на кожному кроці!
про, ****, ворюг, що ніяк не нажруться!
про відсутність української зброї!
про закінчення повноважень, зе!лідора......
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
Авторы, думайте во время монтажа ролика!