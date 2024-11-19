1000 дней великой войны и непрерывной борьбы с российским агрессором. ВИДЕО
1000 дней назад Украина проснулась от шока: по нашим городам ударили первые российские ракеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг двинулся на Киев, и параллельно попытался прорвать фронт на юге и востоке, чтобы окружить украинские войска в зоне проведения ООС. С тех пор бой с российским агрессором не прекращается ни на минуту.
Но по итогам 1000 дней большой войны украинский восток крепко стоит. Русские изгнаны с Киевщины, Черниговщины, Сумщины, освобождена Харьковщина, враг отброшен с правого берега Днепра.
Постепенно, но неотвратимо, российско-украинская война переходит на территорию врага: туда, откуда она пришла.
Ежесекундно планы российской недоимперии ломаются мужественными, героическими мужчинами и женщинами в украинской форме.
Эти адские 1000 дней были для нас самыми тяжелыми. Враг до сих пор сохраняет наступательный потенциал. Но еще никогда в истории украинское войско не было настолько сильным.
Украинские воины сейчас выполняют важнейшую работу в мире. Своим потом и кровью они день за днем, строка за строкой пишут новейшую историю Украины. Украины, которая есть и всегда будет благодаря им.
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я хочу почути?
про размінований чонгар!
про незаміновані кордони!
про не зроблені фортифікації!
про дороги, по котрим танки доїхали дуже щвидко!
про вфдведені війська та гостомель!
про кордон з бєлорасєєй!
про евакуацію котрої не було!
про люсю арестовіча, що грівся біля зе!гундоса!
про стамбулські перемовини!
про звільнення залужного з командою!
про кадрові призначення!
про зрадників на кожному кроці!
про, ****, ворюг, що ніяк не нажруться!
про відсутність української зброї!
про закінчення повноважень, зе!лідора......
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
Авторы, думайте во время монтажа ролика!