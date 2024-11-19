РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11914 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 912 33

1000 дней великой войны и непрерывной борьбы с российским агрессором. ВИДЕО

1000 дней назад Украина проснулась от шока: по нашим городам ударили первые российские ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг двинулся на Киев, и параллельно попытался прорвать фронт на юге и востоке, чтобы окружить украинские войска в зоне проведения ООС. С тех пор бой с российским агрессором не прекращается ни на минуту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ударная группировка РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована", - Резников. ВИДЕО

Но по итогам 1000 дней большой войны украинский восток крепко стоит. Русские изгнаны с Киевщины, Черниговщины, Сумщины, освобождена Харьковщина, враг отброшен с правого берега Днепра.

Постепенно, но неотвратимо, российско-украинская война переходит на территорию врага: туда, откуда она пришла.

Также смотрите: В МИД РФ обвинили Запад в подготовке "масштабных провокаций", в том числе военного характера. ВИДЕО

Ежесекундно планы российской недоимперии ломаются мужественными, героическими мужчинами и женщинами в украинской форме.

Эти адские 1000 дней были для нас самыми тяжелыми. Враг до сих пор сохраняет наступательный потенциал. Но еще никогда в истории украинское войско не было настолько сильным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об угрозе российского вторжения: Идет запугивание. Мы уверенно контролируем границы и готовы к эскалации. ВИДЕО

Украинские воины сейчас выполняют важнейшую работу в мире. Своим потом и кровью они день за днем, строка за строкой пишут новейшую историю Украины. Украины, которая есть и всегда будет благодаря им.

Также смотрите: Вероятности блицкрига для захвата всей Украины нет, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) вторжение (508) россия (95515) уничтожение (6916) боевые действия (4044) ВСУ (6587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
19.11.2024 11:55
+11
а я б хотів почути не про мужність! я бачу її кожен день, а не тільки на "юбілєй" в черговому всратому відосику, від 95 уварталу.
я хочу почути?
про размінований чонгар!
про незаміновані кордони!
про не зроблені фортифікації!
про дороги, по котрим танки доїхали дуже щвидко!
про вфдведені війська та гостомель!
про кордон з бєлорасєєй!
про евакуацію котрої не було!
про люсю арестовіча, що грівся біля зе!гундоса!
про стамбулські перемовини!
про звільнення залужного з командою!
про кадрові призначення!
про зрадників на кожному кроці!
про, ****, ворюг, що ніяк не нажруться!
про відсутність української зброї!
про закінчення повноважень, зе!лідора......
показать весь комментарий
19.11.2024 11:52
+8
1000 днів ,,Великого марафону " !
показать весь комментарий
19.11.2024 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це що бл .. за агітка ..гундосий лідор проснувся?
показать весь комментарий
19.11.2024 11:42 Ответить
1000 днів ,,Великого марафону " !
показать весь комментарий
19.11.2024 11:46 Ответить
Так це ж залі заслуга 1000 днів війни, при Порошенку був би ми
показать весь комментарий
19.11.2024 11:47 Ответить
"Поступово, але невідворотно, російсько-українська війна переходить на територію ворога: туди, звідки вона прийшла" хто цю дурню писав ?
показать весь комментарий
19.11.2024 11:49 Ответить
особистий радник, миршавий шлепер литвин.
показать весь комментарий
19.11.2024 11:53 Ответить
Ті, хто намагається втюхати українцям, що допомога у вигляді 300 км ракет вже мчить. Є Хаймерси, то й нехай тішаться.
показать весь комментарий
19.11.2024 11:53 Ответить
Так в ОПі вистачає заброньованих диванних патріотів і є кому писати цей агітпрп.
показать весь комментарий
19.11.2024 11:56 Ответить
Україно, люба ! Скільки ти вже стерпіла, і скільки ще тобі терпіти у майбутньому ? Невже тільки Україна у світі одна така ? І мужня, і милосердна. І безстрашна, і сильна. Де всі сусіди, які хоробрі лише казати з трибуни про підтримку ? Бо все, чим вони допомогли, виявилось дуже замало ! Для перемоги над переважаючим ворогом. Хто насмілиться стати поруч з Україною пліч-о-пліч проти світового Зла ?
показать весь комментарий
19.11.2024 11:51 Ответить
Вибачте за цинізм ,а воно їм треба , і будьте реалістом ,через Україну ніхто не буде починати Третю Світову війну, питання лише в тому де буде проходити нова Залізна завіса ,чи по теперішній лінії фронту (або яка буде в кінці січня 2025 ) ,чи, недай Боже ,по кордону колишнього СССР ,а ці всі пропагандистські розмови про "перемогу "то для диваних патріотів ,яких чим далі від фронту ,тим більше ,особливо за кордоном,і які чомусь не хочуть мобілізуватись.
показать весь комментарий
19.11.2024 12:16 Ответить
Погоджуюсь. Погоджуюсь. Проте третя світова війна вже на подвір'ї. Так, вона не виглядає як Перша чи Друга. Але всі країни світу вже втягнуті у її події. Це ще не гібридна, але якась перехідна. Зло вийшло на поверхню. Не прикривається солодкими речами. Якщо не буде гідної відповіді, світ отримає реальну Третю. І всі оці "******* чемберлени
показать весь комментарий
19.11.2024 12:29 Ответить
Так Захід домовиться з путлєром ,так само як в 1945 зі Сталіним ,і раніше домовлялись ,згадайте хоча б Паризьку мирну конференцію 1919 року ,а голодомор 1933 , і ще багато іншого ,по великому рахунку ми, вибачте за грубість, і нахрін нікому не потрібні ,згадайте хоча б промову Буша старшого у Верховній раді влітку 1991 року. ,так що не будуйте ніяких ілюзій.
показать весь комментарий
19.11.2024 12:48 Ответить
Ваші аргументи хибні, і зараз не актуальні. 1919 рік - конференція була без представників народів росії. 1945 рік - це домовленість союзників, а не ворогів. Там не було вже й Черчилля. З усього світ змінився. І не в кращий бік. Треба й міняти політику лідерам світу до диктаторів, якщо не бажають лиха для планети. Наслідки будуть значно перевищувати наслідки Другої світової.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:05 Ответить
Так зараз актуальність ,такаж сама як і тоді , світ якмй був такий і залишився ,хіба що до переліку супердержав додався Китай ,який певною мірою помінявся місцями з рашкою ,а рашка просто відновлює свою сферу впливу в межах колишнього СССР ,яку вона втратила на початку 90-х а на більше в неї сил не вистачить і це їй і не потрібно ,а потрібно продавати Європі газ ,нафту і ще багато чого ,те що до 1991 і робив СССР і нічого лякати світ ,що на них рашка нападе ,а то складається враження що рашку повинні боятись більше( Бо їх залякав наш великий Лідор Зєля ,що на їх рашка нападе ,хоча сам замість оборони збирався смажити шашлики в травні ) ніж боялись колишнього СССР ( який мав мільйонну ГСВГ в тодішній ГДР ,а Совітська армія була набагато більша за теперішню кацапську .) разом з країнами Варшавського договору.
показать весь комментарий
19.11.2024 17:01 Ответить
Згоден. Але не применшуйте страшилок ***** ! А вогню без диму не буває.
показать весь комментарий
19.11.2024 17:07 Ответить
А чим пуйло страшніший за любого з колишніх совєтських гєнсеків ,особисто я чотирьох пережив і живий-здоровий. А під час Холодної війни багато хто чим лякав ,наприклад - Карибська криза.
показать весь комментарий
19.11.2024 17:16 Ответить
Згоден. НА ВСІ СТО. Але західні партнери сьогодні стикнулись саме з ******. І чомусь не
показать весь комментарий
19.11.2024 18:02 Ответить
Ну а найкращий варіант для України - це корейський варіант ,і США -країна союзник ,як у Південної Кореї ,яка ,до речі ,не є членом НАТО .
показать весь комментарий
19.11.2024 18:22 Ответить
Ніхто не стане, історія повторюється, у Фермопілах обосцанні сусіди так і не зважилися на підтримку...
показать весь комментарий
19.11.2024 12:30 Ответить
а я б хотів почути не про мужність! я бачу її кожен день, а не тільки на "юбілєй" в черговому всратому відосику, від 95 уварталу.
я хочу почути?
про размінований чонгар!
про незаміновані кордони!
про не зроблені фортифікації!
про дороги, по котрим танки доїхали дуже щвидко!
про вфдведені війська та гостомель!
про кордон з бєлорасєєй!
про евакуацію котрої не було!
про люсю арестовіча, що грівся біля зе!гундоса!
про стамбулські перемовини!
про звільнення залужного з командою!
про кадрові призначення!
про зрадників на кожному кроці!
про, ****, ворюг, що ніяк не нажруться!
про відсутність української зброї!
про закінчення повноважень, зе!лідора......
показать весь комментарий
19.11.2024 11:52 Ответить
і про Оман
показать весь комментарий
19.11.2024 11:54 Ответить
Це діє так. Про себе все, про ворогів нічого ! Внутрішних та зовнішніх.
показать весь комментарий
19.11.2024 11:55 Ответить
До речі про евакуацію , 11 секунда цього відосика , видно як наша багата бидлоеліта 24 лютого по Берестейському проспекті рятувала свої дупи і рвала кігті з Києва ,залишаючи простих киян напризволяще ,ось такий от "патріотизм "
показать весь комментарий
19.11.2024 12:00 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 11:55 Ответить
Тут йдеться про 1000 днів великої війни,великого вторгнення...все було для всіх українців..(для вкраїнчиків звісно що ні)ненадо ображати людей на рівному місці..
показать весь комментарий
19.11.2024 20:53 Ответить
головний ворог України сидить в ОПі
показать весь комментарий
19.11.2024 11:55 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
19.11.2024 12:01 Ответить
Слава Нації!!
показать весь комментарий
19.11.2024 12:02 Ответить
-"1000 днів тому Україна прокинулася від шоку: по наших містах вдарили перші російські ракети-".. А у відповідь зелені шмарклі..
показать весь комментарий
19.11.2024 12:02 Ответить
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
показать весь комментарий
19.11.2024 12:03 Ответить
зегандон з шампусіком святкує 1000. радіє що війна і сказало що херпіде
показать весь комментарий
19.11.2024 12:21 Ответить
На 0:51 - кацапский Ми-28 ведет огонь.
Авторы, думайте во время монтажа ролика!
показать весь комментарий
19.11.2024 12:36 Ответить
А їм похрін ,головне щоб відос був крутий , а хто там стріляє то вже для них несуттєво.
показать весь комментарий
19.11.2024 12:51 Ответить
 
 