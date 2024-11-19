1000 дней великой войны и непрерывной борьбы с российским агрессором. ВИДЕО

1000 дней назад Украина проснулась от шока: по нашим городам ударили первые российские ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг двинулся на Киев, и параллельно попытался прорвать фронт на юге и востоке, чтобы окружить украинские войска в зоне проведения ООС. С тех пор бой с российским агрессором не прекращается ни на минуту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ударная группировка РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована", - Резников. ВИДЕО

Но по итогам 1000 дней большой войны украинский восток крепко стоит. Русские изгнаны с Киевщины, Черниговщины, Сумщины, освобождена Харьковщина, враг отброшен с правого берега Днепра.

Постепенно, но неотвратимо, российско-украинская война переходит на территорию врага: туда, откуда она пришла.

Также смотрите: В МИД РФ обвинили Запад в подготовке "масштабных провокаций", в том числе военного характера. ВИДЕО

Ежесекундно планы российской недоимперии ломаются мужественными, героическими мужчинами и женщинами в украинской форме.

Эти адские 1000 дней были для нас самыми тяжелыми. Враг до сих пор сохраняет наступательный потенциал. Но еще никогда в истории украинское войско не было настолько сильным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об угрозе российского вторжения: Идет запугивание. Мы уверенно контролируем границы и готовы к эскалации. ВИДЕО

Украинские воины сейчас выполняют важнейшую работу в мире. Своим потом и кровью они день за днем, строка за строкой пишут новейшую историю Украины. Украины, которая есть и всегда будет благодаря им.

Также смотрите: Вероятности блицкрига для захвата всей Украины нет, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО