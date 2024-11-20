Україна має у своєму розпорядженні лише близько 50 американських ракет ATAMCS
Українські Збройні сили поки мають лише 50 тактичних ракет ATACMS, які можна вражати цілі у глибині території Росії.
Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет. В України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх", - цитує Інтерфакс-Україна британське видання The Times.
Інститут вивчення війни вважає, що ракети ATAMCS з радіусом дії 300 км можуть загрожувати близько 245 російським аеродромам, складам боєприпасів та іншим військовим об'єктам.
Тим часом офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх відмовилася підтвердити інформацію про те, що президент США Джо Байден санкціонував використання Україною американських ракет для ударів углиб російської території.
Нагадаємо, 17 листопада чинний президент США Джо Байден надав дозвіл бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. 19 листопада у Сенаті США підтвердили рішення адміністрації Байдена.
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2 атакамс, купка відволікаючих болванок, штук 50 дальніх дронів і на маасвку!
і так кожної ночі.
а от коли москва перетвориться на київ 24.02.2022, у суцільний колапс з переляканих втікаючих людей, от тоді послухаємо, що будуть скиглити зливний бачьок та вєчєрній памьот.
атакувати мааскву, це бомбардувати аби куди?
запускати високотехнологічні ракети, це коврові бомбардування?
чого ти так розхвилювався за мааскву?
Або, як стверджують українські фанати Трампа (котрих і тут достатньо), "одразу після інавгурації Донні, як дасть нам допомоги......."
Або ж версія зеленого електорату (і вони почали вилазити з нір) - "в нас своїх ракет скоро буде стільки!!!! Просто все дуже таємно, але побачите."
Або ще один варіант - це жопа.
Оберіть кожен щось своє.
У Києві проводятся заходи безпеки, не в урядовому кварталі, а в цілому місті. Вгадайте для чого?
Тепер прогнати зелених зможуть лише танки, лишається питання чиї, і якщо російські то чи потрібно це москалям взагалі.
П.С. А до Зеленського таки є питання стосовно своїх ракет хоча б на 200-300 км.
Сполучені Штати не оголосили, скільки ATACMS більшої дальності вони вже відправили в Україну або скільки ще Україна може отримати в найближчі місяці.The New York Times з посиланням на невстановлених офіційних осіб США повідоиляє щопонад 100 ракет ATACMS дальнього радіуса дії були доставлені в Україну.І треба мати на увазі, що для знищення або серйозного пошкодження однієї цілі може знадобитися кілька ATACMS. Колбі Бадгвар, незалежний аналітик з питань оборони, зазначив у дописі в X (колишній Twitter), що Сполучені Штати, ймовірно, мгли передати Україні 200 ракет ATACMS великої дальності та, можливо, більше, якщо приблизно 1140 ракет із «терміном придатності, що сплив» у запасах США, все ще придатні до використання.
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