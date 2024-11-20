Україна має у своєму розпорядженні лише близько 50 американських ракет ATAMCS

Українські Збройні сили поки мають лише 50 тактичних ракет ATACMS, які можна вражати цілі у глибині території Росії.

Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет. В України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх", - цитує Інтерфакс-Україна британське видання The Times.

Інститут вивчення війни вважає, що ракети ATAMCS з радіусом дії 300 км можуть загрожувати близько 245 російським аеродромам, складам боєприпасів та іншим військовим об'єктам.

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Тим часом офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх відмовилася підтвердити інформацію про те, що президент США Джо Байден санкціонував використання Україною американських ракет для ударів углиб російської території.

Нагадаємо, 17 листопада чинний президент США Джо Байден надав дозвіл бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. 19 листопада у Сенаті США підтвердили рішення адміністрації Байдена.