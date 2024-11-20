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Україна має у своєму розпорядженні лише близько 50 американських ракет ATAMCS

Україна має лише близько 50 далекобійних ракет ATACMS

Українські Збройні сили поки мають лише 50 тактичних ракет ATACMS, які можна вражати цілі у глибині території Росії.

Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет. В України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх", - цитує Інтерфакс-Україна британське видання The Times.

Інститут вивчення війни вважає, що ракети ATAMCS з радіусом дії 300 км можуть загрожувати близько 245 російським аеродромам, складам боєприпасів та іншим військовим об'єктам.

Читайте також: Значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS, - ISW

Тим часом офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх відмовилася підтвердити інформацію про те, що президент США Джо Байден санкціонував використання Україною американських ракет для ударів углиб російської території.

Нагадаємо, 17 листопада чинний президент США Джо Байден надав дозвіл бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. 19 листопада у Сенаті США підтвердили рішення адміністрації Байдена.

Пентагон (1417) HIMARS (307) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+11
Молодці! Тепер ще скажіть де вони зберігаються, щоб москальня краще підготовилась.
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20.11.2024 13:22
+7
Головне, щоб постачання цих ракет не зупинялось.
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20.11.2024 13:21
+4
Якщо комбінувати навіть з дронами, не кажучи про розроблені(?) власні ракети то можна достатньо нашкодити москалям. Взагалі ці ракети мають бути лише форою для України, сподіватись потрібно на власні. А то навіть повстанці на Близькому Сході клепають, а країна яка розробляла міжконтенинтальну зброю, тепер залежить від настроїв у Білому Домі.
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20.11.2024 13:28
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Ето прямо укронацизм кокойто!))
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20.11.2024 13:15 Відповісти
ГОЛОВне, щоб одна ракета, не 50, ... попала в ОДНЕ місце на московії...
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20.11.2024 13:19 Відповісти
ну от поділити на декілька частин.
2 атакамс, купка відволікаючих болванок, штук 50 дальніх дронів і на маасвку!
і так кожної ночі.
а от коли москва перетвориться на київ 24.02.2022, у суцільний колапс з переляканих втікаючих людей, от тоді послухаємо, що будуть скиглити зливний бачьок та вєчєрній памьот.
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20.11.2024 13:21 Відповісти
Київ 24.02.2022? Ні, на Хиросіму 06.08.1945. Хоча ні, не треба ядерної зброї. Хай буде як Дрезден 13.02.1945.
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20.11.2024 13:35 Відповісти
Спустись на землю. Чи позич з 80 балістичних ракет, щоб твої мрії стали реальністю.
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20.11.2024 14:37 Відповісти
чого ти так розхвилювався за мааскву?
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20.11.2024 14:50 Відповісти
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20.11.2024 20:00 Відповісти
80? ви 0 загубили
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21.11.2024 00:21 Відповісти
В нас нема такої кількості ракет. Як і в заходу, ці ракети передають зі складів. А не з конвеєра.
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20.11.2024 15:49 Відповісти
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20.11.2024 13:35 Відповісти
Тактичні ракети створені для ударів по тактичним цілям. А не для аналогу коврових бомбардування аби куди. Це лише кацапи таку ***** придумали, тому що в них ракет до одурі.
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20.11.2024 14:11 Відповісти
тобто, на мааскве нема цілей?
атакувати мааскву, це бомбардувати аби куди?
запускати високотехнологічні ракети, це коврові бомбардування?
чого ти так розхвилювався за мааскву?
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20.11.2024 14:49 Відповісти
Я якраз підтримую точечні тактичні удари. В першу чергу по урядовому кварталу і центральному банку РФ.
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20.11.2024 16:01 Відповісти
Начнём с того что до Москвы 500 км даже от Харькова.
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20.11.2024 18:27 Відповісти
Головне, щоб постачання цих ракет не зупинялось.
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20.11.2024 13:21 Відповісти
Молодці! Тепер ще скажіть де вони зберігаються, щоб москальня краще підготовилась.
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20.11.2024 13:22 Відповісти
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20.11.2024 20:01 Відповісти
50 atacms + 100 наших, свіжовироблених - непогано. зе-лупо, я ж не помиляюся, ми виробили вже 100 власних ракет?!
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20.11.2024 13:24 Відповісти
Стугна це теж ракета..
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20.11.2024 13:25 Відповісти
по 0,2 ракеты на один еродром негусто
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20.11.2024 13:24 Відповісти
Якщо комбінувати навіть з дронами, не кажучи про розроблені(?) власні ракети то можна достатньо нашкодити москалям. Взагалі ці ракети мають бути лише форою для України, сподіватись потрібно на власні. А то навіть повстанці на Близькому Сході клепають, а країна яка розробляла міжконтенинтальну зброю, тепер залежить від настроїв у Білому Домі.
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20.11.2024 13:28 Відповісти
Дозвіл дали , але без постачання ракет!
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20.11.2024 13:30 Відповісти
Базікання знахідка для шпіонів.
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20.11.2024 13:31 Відповісти
Є певна ймовірність, що після першого визгу з говнорашки та від власних республіканців-трампістів, Байден дасть ще трохи ракет.
Або, як стверджують українські фанати Трампа (котрих і тут достатньо), "одразу після інавгурації Донні, як дасть нам допомоги......."
Або ж версія зеленого електорату (і вони почали вилазити з нір) - "в нас своїх ракет скоро буде стільки!!!! Просто все дуже таємно, але побачите."
Або ще один варіант - це жопа.
Оберіть кожен щось своє.
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20.11.2024 13:32 Відповісти
Якщо коротко, то вже давно залишився лише варіант з дупою.
У Києві проводятся заходи безпеки, не в урядовому кварталі, а в цілому місті. Вгадайте для чого?
Тепер прогнати зелених зможуть лише танки, лишається питання чиї, і якщо російські то чи потрібно це москалям взагалі.
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20.11.2024 14:18 Відповісти
Ви ще де вони знаходяться напишіть, чи вже відіслали. А то щось про поразку почали говорити
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20.11.2024 13:36 Відповісти
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20.11.2024 20:04 Відповісти
Якби почали виробляти своє, а не клянчити американське, то вже б мали лінії які б уже виробляли сотні ракет... Скільки про це було написано з початку війни але зуйло глухе, дурне і жадібне...
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20.11.2024 13:41 Відповісти
чому не виробите, та не продасьте самі?
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20.11.2024 14:39 Відповісти
Нам зброя потрібна насаперед для захисту, а не для продажу.
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20.11.2024 14:42 Відповісти
Добре,виробіть та віддайте ЗСУ безплатно.
П.С. А до Зеленського таки є питання стосовно своїх ракет хоча б на 200-300 км.
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20.11.2024 16:18 Відповісти
на Пасху оставьте!)))
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20.11.2024 13:49 Відповісти
Зараз їх знищать. Наші ж уже повідомили куди стріляти
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20.11.2024 13:50 Відповісти
Тому й дали "дозвіл". У бідона завжди так: спочатку обнадіяли, а потім жорстко обламали.
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20.11.2024 13:56 Відповісти
Бракує Валерія Федоровича, бракує...
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20.11.2024 14:23 Відповісти
В Киівського уряду 50 ракет - а в віиськових на передовіи?
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20.11.2024 14:30 Відповісти
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20.11.2024 20:06 Відповісти
І ще купу срних відосків.... В апасі є мама рима і сепарарюга батько нашого неухилянта. Не перерекдок. Нехай там пихдять, який син в ни розуцмний і, май жде, геній... СУКИ!!!!
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20.11.2024 14:34 Відповісти
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20.11.2024 14:36 Відповісти
Кругом України зібрались одні "доброзичливці."
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20.11.2024 15:03 Відповісти
Гра чисел
Сполучені Штати не оголосили, скільки ATACMS більшої дальності вони вже відправили в Україну або скільки ще Україна може отримати в найближчі місяці.The New York Times з посиланням на невстановлених офіційних осіб США повідоиляє щопонад 100 ракет ATACMS дальнього радіуса дії були доставлені в Україну.І треба мати на увазі, що для знищення або серйозного пошкодження однієї цілі може знадобитися кілька ATACMS. Колбі Бадгвар, незалежний аналітик з питань оборони, зазначив у дописі в X (колишній Twitter), що Сполучені Штати, ймовірно, мгли передати Україні 200 ракет ATACMS великої дальності та, можливо, більше, якщо приблизно 1140 ракет із «терміном придатності, що сплив» у запасах США, все ще придатні до використання.
https://defence-ua.com/media/contentimages/09**************.jpg
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20.11.2024 15:56 Відповісти
Це прямо таки підігравання ворогу. Це якийсь сюр. Т.е. пуйло просто порахує атакамс, як кулі в револьвері, і після послідньої "вилізе в повний зріст" ?
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20.11.2024 16:29 Відповісти
'Пентагон не предоставил, но считается, что их..'. Кем считается? Кто эти знающие эксперты? Успевают ли они проверять каждый контейнер пакета, в котором упоминаются 'боеприпасы для хаймарс'? Сколько говнометов здесь сейчас подхватят эту цифру и понесут ее по комментам? Кому это нужно?
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20.11.2024 17:44 Відповісти
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20.11.2024 20:08 Відповісти
Ще перелік цілей оприлюдніть.
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20.11.2024 19:16 Відповісти
уже 20 використали...
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21.11.2024 00:22 Відповісти
 
 