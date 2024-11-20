Украина располагает только около 50 американскими ракетами ATACMS
Украинские Вооруженные силы пока имеют только 50 тактических ракет ATACMS, которыми можно поражать цели в глубине территории России.
Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на сегодня есть около 50 ракет. У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их", - цитирует Интерфакс-Украина британское издание The Times.
Институт изучения войны считает, что ракеты ATAMCS с радиусом действия 300 км могут угрожать около 245 российским аэродромам, складам боеприпасов и другим военным объектам.
Между тем официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов вглубь российской территории.
Напомним, 17 ноября действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. 19 ноября в Сенате США подтвердили решение администрации Байдена.
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2 атакамс, купка відволікаючих болванок, штук 50 дальніх дронів і на маасвку!
і так кожної ночі.
а от коли москва перетвориться на київ 24.02.2022, у суцільний колапс з переляканих втікаючих людей, от тоді послухаємо, що будуть скиглити зливний бачьок та вєчєрній памьот.
атакувати мааскву, це бомбардувати аби куди?
запускати високотехнологічні ракети, це коврові бомбардування?
чого ти так розхвилювався за мааскву?
Або, як стверджують українські фанати Трампа (котрих і тут достатньо), "одразу після інавгурації Донні, як дасть нам допомоги......."
Або ж версія зеленого електорату (і вони почали вилазити з нір) - "в нас своїх ракет скоро буде стільки!!!! Просто все дуже таємно, але побачите."
Або ще один варіант - це жопа.
Оберіть кожен щось своє.
У Києві проводятся заходи безпеки, не в урядовому кварталі, а в цілому місті. Вгадайте для чого?
Тепер прогнати зелених зможуть лише танки, лишається питання чиї, і якщо російські то чи потрібно це москалям взагалі.
П.С. А до Зеленського таки є питання стосовно своїх ракет хоча б на 200-300 км.
Сполучені Штати не оголосили, скільки ATACMS більшої дальності вони вже відправили в Україну або скільки ще Україна може отримати в найближчі місяці.The New York Times з посиланням на невстановлених офіційних осіб США повідоиляє щопонад 100 ракет ATACMS дальнього радіуса дії були доставлені в Україну.І треба мати на увазі, що для знищення або серйозного пошкодження однієї цілі може знадобитися кілька ATACMS. Колбі Бадгвар, незалежний аналітик з питань оборони, зазначив у дописі в X (колишній Twitter), що Сполучені Штати, ймовірно, мгли передати Україні 200 ракет ATACMS великої дальності та, можливо, більше, якщо приблизно 1140 ракет із «терміном придатності, що сплив» у запасах США, все ще придатні до використання.
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