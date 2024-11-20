Украина располагает только около 50 американскими ракетами ATACMS

Украинские Вооруженные силы пока имеют только 50 тактических ракет ATACMS, которыми можно поражать цели в глубине территории России.

Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на сегодня есть около 50 ракет. У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их", - цитирует Интерфакс-Украина британское издание The Times.

Институт изучения войны считает, что ракеты ATAMCS с радиусом действия 300 км могут угрожать около 245 российским аэродромам, складам боеприпасов и другим военным объектам.

Читайте также: В Сенате США подтвердили отмену ограничений для Украины относительно ATACMS для ударов по РФ

Между тем официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов вглубь российской территории.

Напомним, 17 ноября действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. 19 ноября в Сенате США подтвердили решение администрации Байдена.