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Украина располагает только около 50 американскими ракетами ATACMS

Україна має лише близько 50 далекобійних ракет ATACMS

Украинские Вооруженные силы пока имеют только 50 тактических ракет ATACMS, которыми можно поражать цели в глубине территории России.

Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на сегодня есть около 50 ракет. У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их", - цитирует Интерфакс-Украина британское издание The Times.

Институт изучения войны считает, что ракеты ATAMCS с радиусом действия 300 км могут угрожать около 245 российским аэродромам, складам боеприпасов и другим военным объектам.

Читайте также: В Сенате США подтвердили отмену ограничений для Украины относительно ATACMS для ударов по РФ

Между тем официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов вглубь российской территории.

Напомним, 17 ноября действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. 19 ноября в Сенате США подтвердили решение администрации Байдена.

Автор: 

Пентагон (1451) HIMARS (286) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+11
Молодці! Тепер ще скажіть де вони зберігаються, щоб москальня краще підготовилась.
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20.11.2024 13:22
+7
Головне, щоб постачання цих ракет не зупинялось.
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20.11.2024 13:21
+4
Якщо комбінувати навіть з дронами, не кажучи про розроблені(?) власні ракети то можна достатньо нашкодити москалям. Взагалі ці ракети мають бути лише форою для України, сподіватись потрібно на власні. А то навіть повстанці на Близькому Сході клепають, а країна яка розробляла міжконтенинтальну зброю, тепер залежить від настроїв у Білому Домі.
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20.11.2024 13:28
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Ето прямо укронацизм кокойто!))
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20.11.2024 13:15 Ответить
ГОЛОВне, щоб одна ракета, не 50, ... попала в ОДНЕ місце на московії...
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20.11.2024 13:19 Ответить
ну от поділити на декілька частин.
2 атакамс, купка відволікаючих болванок, штук 50 дальніх дронів і на маасвку!
і так кожної ночі.
а от коли москва перетвориться на київ 24.02.2022, у суцільний колапс з переляканих втікаючих людей, от тоді послухаємо, що будуть скиглити зливний бачьок та вєчєрній памьот.
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20.11.2024 13:21 Ответить
Київ 24.02.2022? Ні, на Хиросіму 06.08.1945. Хоча ні, не треба ядерної зброї. Хай буде як Дрезден 13.02.1945.
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20.11.2024 13:35 Ответить
Спустись на землю. Чи позич з 80 балістичних ракет, щоб твої мрії стали реальністю.
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20.11.2024 14:37 Ответить
чого ти так розхвилювався за мааскву?
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20.11.2024 14:50 Ответить
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20.11.2024 20:00 Ответить
80? ви 0 загубили
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21.11.2024 00:21 Ответить
В нас нема такої кількості ракет. Як і в заходу, ці ракети передають зі складів. А не з конвеєра.
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20.11.2024 15:49 Ответить
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20.11.2024 13:35 Ответить
Тактичні ракети створені для ударів по тактичним цілям. А не для аналогу коврових бомбардування аби куди. Це лише кацапи таку ***** придумали, тому що в них ракет до одурі.
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20.11.2024 14:11 Ответить
тобто, на мааскве нема цілей?
атакувати мааскву, це бомбардувати аби куди?
запускати високотехнологічні ракети, це коврові бомбардування?
чого ти так розхвилювався за мааскву?
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20.11.2024 14:49 Ответить
Я якраз підтримую точечні тактичні удари. В першу чергу по урядовому кварталу і центральному банку РФ.
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20.11.2024 16:01 Ответить
Начнём с того что до Москвы 500 км даже от Харькова.
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20.11.2024 18:27 Ответить
Головне, щоб постачання цих ракет не зупинялось.
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20.11.2024 13:21 Ответить
Молодці! Тепер ще скажіть де вони зберігаються, щоб москальня краще підготовилась.
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20.11.2024 13:22 Ответить
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20.11.2024 20:01 Ответить
50 atacms + 100 наших, свіжовироблених - непогано. зе-лупо, я ж не помиляюся, ми виробили вже 100 власних ракет?!
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20.11.2024 13:24 Ответить
Стугна це теж ракета..
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20.11.2024 13:25 Ответить
по 0,2 ракеты на один еродром негусто
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20.11.2024 13:24 Ответить
Якщо комбінувати навіть з дронами, не кажучи про розроблені(?) власні ракети то можна достатньо нашкодити москалям. Взагалі ці ракети мають бути лише форою для України, сподіватись потрібно на власні. А то навіть повстанці на Близькому Сході клепають, а країна яка розробляла міжконтенинтальну зброю, тепер залежить від настроїв у Білому Домі.
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20.11.2024 13:28 Ответить
Дозвіл дали , але без постачання ракет!
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20.11.2024 13:30 Ответить
Базікання знахідка для шпіонів.
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20.11.2024 13:31 Ответить
Є певна ймовірність, що після першого визгу з говнорашки та від власних республіканців-трампістів, Байден дасть ще трохи ракет.
Або, як стверджують українські фанати Трампа (котрих і тут достатньо), "одразу після інавгурації Донні, як дасть нам допомоги......."
Або ж версія зеленого електорату (і вони почали вилазити з нір) - "в нас своїх ракет скоро буде стільки!!!! Просто все дуже таємно, але побачите."
Або ще один варіант - це жопа.
Оберіть кожен щось своє.
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20.11.2024 13:32 Ответить
Якщо коротко, то вже давно залишився лише варіант з дупою.
У Києві проводятся заходи безпеки, не в урядовому кварталі, а в цілому місті. Вгадайте для чого?
Тепер прогнати зелених зможуть лише танки, лишається питання чиї, і якщо російські то чи потрібно це москалям взагалі.
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20.11.2024 14:18 Ответить
Ви ще де вони знаходяться напишіть, чи вже відіслали. А то щось про поразку почали говорити
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20.11.2024 13:36 Ответить
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20.11.2024 20:04 Ответить
Якби почали виробляти своє, а не клянчити американське, то вже б мали лінії які б уже виробляли сотні ракет... Скільки про це було написано з початку війни але зуйло глухе, дурне і жадібне...
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20.11.2024 13:41 Ответить
чому не виробите, та не продасьте самі?
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20.11.2024 14:39 Ответить
Нам зброя потрібна насаперед для захисту, а не для продажу.
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20.11.2024 14:42 Ответить
Добре,виробіть та віддайте ЗСУ безплатно.
П.С. А до Зеленського таки є питання стосовно своїх ракет хоча б на 200-300 км.
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20.11.2024 16:18 Ответить
на Пасху оставьте!)))
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20.11.2024 13:49 Ответить
Зараз їх знищать. Наші ж уже повідомили куди стріляти
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20.11.2024 13:50 Ответить
Тому й дали "дозвіл". У бідона завжди так: спочатку обнадіяли, а потім жорстко обламали.
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20.11.2024 13:56 Ответить
Бракує Валерія Федоровича, бракує...
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20.11.2024 14:23 Ответить
В Киівського уряду 50 ракет - а в віиськових на передовіи?
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20.11.2024 14:30 Ответить
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20.11.2024 20:06 Ответить
І ще купу срних відосків.... В апасі є мама рима і сепарарюга батько нашого неухилянта. Не перерекдок. Нехай там пихдять, який син в ни розуцмний і, май жде, геній... СУКИ!!!!
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20.11.2024 14:34 Ответить
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20.11.2024 14:36 Ответить
Кругом України зібрались одні "доброзичливці."
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20.11.2024 15:03 Ответить
Гра чисел
Сполучені Штати не оголосили, скільки ATACMS більшої дальності вони вже відправили в Україну або скільки ще Україна може отримати в найближчі місяці.The New York Times з посиланням на невстановлених офіційних осіб США повідоиляє щопонад 100 ракет ATACMS дальнього радіуса дії були доставлені в Україну.І треба мати на увазі, що для знищення або серйозного пошкодження однієї цілі може знадобитися кілька ATACMS. Колбі Бадгвар, незалежний аналітик з питань оборони, зазначив у дописі в X (колишній Twitter), що Сполучені Штати, ймовірно, мгли передати Україні 200 ракет ATACMS великої дальності та, можливо, більше, якщо приблизно 1140 ракет із «терміном придатності, що сплив» у запасах США, все ще придатні до використання.
https://defence-ua.com/media/contentimages/09**************.jpg
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20.11.2024 15:56 Ответить
Це прямо таки підігравання ворогу. Це якийсь сюр. Т.е. пуйло просто порахує атакамс, як кулі в револьвері, і після послідньої "вилізе в повний зріст" ?
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20.11.2024 16:29 Ответить
'Пентагон не предоставил, но считается, что их..'. Кем считается? Кто эти знающие эксперты? Успевают ли они проверять каждый контейнер пакета, в котором упоминаются 'боеприпасы для хаймарс'? Сколько говнометов здесь сейчас подхватят эту цифру и понесут ее по комментам? Кому это нужно?
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20.11.2024 17:44 Ответить
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20.11.2024 20:08 Ответить
Ще перелік цілей оприлюдніть.
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20.11.2024 19:16 Ответить
уже 20 використали...
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21.11.2024 00:22 Ответить
 
 