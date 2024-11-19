Україна випустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянський області, Росія перехопила лише 2, - Reuters

У ніч проти 19 листопада Україна атакувала склад боєприпасів у Брянській області РФ вісьмома ракетами ATACMS, з них росіяни перехопили тільки 2, а не 5, як заявляло російське Міноборони.

Про це пише Reuters із посиланням на американського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник інформагентства на умовах анонімності розповів, що Україна випустила вісім ракет ATACMS по складу боєприпасів у Росії.

За словами чиновника США, Росії вдалося перехопити лише дві з них.

Натомість Міноборони РФ заявило, що вони нібито збили 5 із 6 далекобійних ракет, випущених по військовому обʼєкту в Брянській області. Там додали, що уламки одного ATACMS впали на обʼєкт, спричинивши пожежу, яку "оперативно ліквідували".

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Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

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