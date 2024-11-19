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Україна випустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянський області, Росія перехопила лише 2, - Reuters

Україна атакувала Брянську область РФ 8 балістичними ракетами ATACMS

У ніч проти 19 листопада Україна атакувала склад боєприпасів у Брянській області РФ вісьмома ракетами ATACMS, з них росіяни перехопили тільки 2, а не 5, як заявляло російське Міноборони. 

Про це пише Reuters із посиланням на американського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник інформагентства на умовах анонімності розповів, що Україна випустила вісім ракет ATACMS по складу боєприпасів у Росії.

За словами чиновника США, Росії вдалося перехопити лише дві з них.

Натомість Міноборони РФ заявило, що вони нібито збили 5 із 6 далекобійних ракет, випущених по військовому обʼєкту в Брянській області. Там додали, що уламки одного ATACMS впали на обʼєкт, спричинивши пожежу, яку "оперативно ліквідували".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров: "Удари по Брянській області ракетами ATACMS - сигнал, що Захід хоче ескалації" 

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше атакувала територію Росії далекобійними ракетами ATACMS, - ЗМІ

Автор: 

Брянськ (131) ракети (4021) росія (65098) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+12
Знаючи кацапів, навіть перехоплення 2 не факт.
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19.11.2024 22:28
+11
Ага.
В Ірані вони прогавили все без вийнятку, а тут збили. 😁
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19.11.2024 22:30
+9
Це шо, кацапи брешуть?
Не може бути, їх аналоговнєти самі аналоговнєтні в світі...
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19.11.2024 22:28
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2 атакамси таки збили. С 400 попрацювали?
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19.11.2024 22:27 Відповісти
Ага.
В Ірані вони прогавили все без вийнятку, а тут збили. 😁
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19.11.2024 22:30 Відповісти
В Криму також деякі збивали вроді як так звані с500 але їх дуже мало тому можна вважати статистичною похибкою.

По друге касетні ********** з балістики мають властивість десь падати і всерівно якщо це великий об'єкт то наносити урон.
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19.11.2024 22:49 Відповісти
якщо сбили над ціллю то це вже "не сбили"
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20.11.2024 04:03 Відповісти
угу, руснявое супероружие сбило аж 25% целей.
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19.11.2024 23:07 Відповісти
Кацапи брешуть , як завжди !!
Правди від не дочекаємось 🙁
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19.11.2024 23:22 Відповісти
Це шо, кацапи брешуть?
Не може бути, їх аналоговнєти самі аналоговнєтні в світі...
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19.11.2024 22:28 Відповісти
Знаючи кацапів, навіть перехоплення 2 не факт.
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19.11.2024 22:28 Відповісти
Ракет було дві з різницею 30 секунд - є навіть відео запуску. Жодних мір впливу від ППО, при польоті до цілі, виявлено не було...
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19.11.2024 22:30 Відповісти
Дві це ємність однієї пускової, так що по відео неможливо сказати скільки реально було запусків.
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20.11.2024 00:32 Відповісти
Две ракети чи одна в пусковій?
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20.11.2024 04:42 Відповісти
В пусковій одна.
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20.11.2024 05:03 Відповісти
У M270 - дві ракети.
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20.11.2024 08:21 Відповісти
Кажуть, кацапське ПеВеО дуже любить "перехоплювати" само себе. Відео 2022 року.

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19.11.2024 22:38 Відповісти
думаю що і наші і кацапи киздять
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19.11.2024 22:38 Відповісти
Все ж таки можуть збивати. Мають засоби, нажаль.
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19.11.2024 22:38 Відповісти
Извините, что не в тему. Я раз в год захожу пока в отпуске за границей РФ. Где мои любимые Сенатор номер и Полстаканаинапляж?
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19.11.2024 22:38 Відповісти
Где мои любимые Сенатор номер и Полстаканаинапляж?
************
"Убілі Пєтруху, Павєл Артємьєвіч! Зарєзал Абдулла *****". (с)

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19.11.2024 22:46 Відповісти
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19.11.2024 23:06 Відповісти
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19.11.2024 23:09 Відповісти
"самка орка, в естественной среде обитания" (голосом Дроздова)
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20.11.2024 04:04 Відповісти
И сенатора в Америке замочили??
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19.11.2024 23:17 Відповісти
И моего любимого за концепцию Полстакана и на пляж? Вот за него сам готов в драку встать..
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19.11.2024 23:20 Відповісти
Ще Рейтерс пише, що в України лишилось всього біля 50 ракет АТАСАМS. От вам і дозвіл бити, а бити майже нічим.
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19.11.2024 22:49 Відповісти
Та у тебя и щи кислые все время.
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19.11.2024 23:11 Відповісти
Там прямо зараз у Білгороді та Воронежі бавовна розпустилася.
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19.11.2024 22:53 Відповісти
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19.11.2024 23:03 Відповісти
19.‎11.‎2024

Ракетний удар по території 67-о арсеналу ГРАУ ЗС РФ (в/ч 55443-41, Карачев, Брянська РФ) було нанесено однією ракетою ATACMS M57E1 ( ATACMS MOD) укомплектованою проникаючою осколково-фугасною боєголовкою WAU-23/B . На проліт ракети ППО ЗС РФ не реагувало.
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20.11.2024 01:07 Відповісти
Сколько ракет ATACMS имеет Украина : десятки, сотни , тысячи?
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20.11.2024 01:18 Відповісти
тобі вистачить кацап
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20.11.2024 04:06 Відповісти
Да не перехопили вони нічого, кого ви слухаєте ...
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20.11.2024 06:09 Відповісти
 
 