Украина выпустила 8 ракет ATACMS по составу в Брянской области, Россия перехватила только 2, - Reuters

В ночь на 19 ноября Украина атаковала склад боеприпасов в Брянской области РФ восемью ракетами ATACMS, из них россияне перехватили только 2, а не 5, как заявляло российское Минобороны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник информагентства на условиях анонимности рассказал, что Украина выпустила восемь ракет ATACMS по складу боеприпасов в России.

По словам чиновника США, России удалось перехватить лишь две из них.

Зато Минобороны РФ заявило, что они якобы сбили 5 из 6 дальнобойных ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области. Там добавили, что обломки одного ATACMS упали на объект, вызвав пожар, который "оперативно ликвидировали".

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Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

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