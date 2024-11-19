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Украина выпустила 8 ракет ATACMS по составу в Брянской области, Россия перехватила только 2, - Reuters

Україна атакувала Брянську область РФ 8 балістичними ракетами ATACMS

В ночь на 19 ноября Украина атаковала склад боеприпасов в Брянской области РФ восемью ракетами ATACMS, из них россияне перехватили только 2, а не 5, как заявляло российское Минобороны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник информагентства на условиях анонимности рассказал, что Украина выпустила восемь ракет ATACMS по складу боеприпасов в России.

По словам чиновника США, России удалось перехватить лишь две из них.

Зато Минобороны РФ заявило, что они якобы сбили 5 из 6 дальнобойных ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области. Там добавили, что обломки одного ATACMS упали на объект, вызвав пожар, который "оперативно ликвидировали".

Читайте также: Лавров: "Удары по Брянской области ракетами ATACMS – сигнал, что Запад хочет эскалации"

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Читайте также: Украина впервые атаковала территорию России дальнобойными ракетами ATACMS, - СМИ

Автор: 

Брянск (115) ракеты (3556) россия (95372) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+12
Знаючи кацапів, навіть перехоплення 2 не факт.
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19.11.2024 22:28
+11
Ага.
В Ірані вони прогавили все без вийнятку, а тут збили. 😁
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19.11.2024 22:30
+9
Це шо, кацапи брешуть?
Не може бути, їх аналоговнєти самі аналоговнєтні в світі...
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19.11.2024 22:28
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2 атакамси таки збили. С 400 попрацювали?
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19.11.2024 22:27 Ответить
Ага.
В Ірані вони прогавили все без вийнятку, а тут збили. 😁
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19.11.2024 22:30 Ответить
В Криму також деякі збивали вроді як так звані с500 але їх дуже мало тому можна вважати статистичною похибкою.

По друге касетні ********** з балістики мають властивість десь падати і всерівно якщо це великий об'єкт то наносити урон.
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19.11.2024 22:49 Ответить
якщо сбили над ціллю то це вже "не сбили"
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20.11.2024 04:03 Ответить
угу, руснявое супероружие сбило аж 25% целей.
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19.11.2024 23:07 Ответить
Кацапи брешуть , як завжди !!
Правди від не дочекаємось 🙁
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19.11.2024 23:22 Ответить
Це шо, кацапи брешуть?
Не може бути, їх аналоговнєти самі аналоговнєтні в світі...
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19.11.2024 22:28 Ответить
Знаючи кацапів, навіть перехоплення 2 не факт.
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19.11.2024 22:28 Ответить
Ракет було дві з різницею 30 секунд - є навіть відео запуску. Жодних мір впливу від ППО, при польоті до цілі, виявлено не було...
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19.11.2024 22:30 Ответить
Дві це ємність однієї пускової, так що по відео неможливо сказати скільки реально було запусків.
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20.11.2024 00:32 Ответить
Две ракети чи одна в пусковій?
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20.11.2024 04:42 Ответить
В пусковій одна.
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20.11.2024 05:03 Ответить
У M270 - дві ракети.
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20.11.2024 08:21 Ответить
Кажуть, кацапське ПеВеО дуже любить "перехоплювати" само себе. Відео 2022 року.

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19.11.2024 22:38 Ответить
думаю що і наші і кацапи киздять
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19.11.2024 22:38 Ответить
Все ж таки можуть збивати. Мають засоби, нажаль.
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19.11.2024 22:38 Ответить
Извините, что не в тему. Я раз в год захожу пока в отпуске за границей РФ. Где мои любимые Сенатор номер и Полстаканаинапляж?
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19.11.2024 22:38 Ответить
Где мои любимые Сенатор номер и Полстаканаинапляж?
************
"Убілі Пєтруху, Павєл Артємьєвіч! Зарєзал Абдулла *****". (с)

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19.11.2024 22:46 Ответить
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19.11.2024 23:06 Ответить
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19.11.2024 23:09 Ответить
"самка орка, в естественной среде обитания" (голосом Дроздова)
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20.11.2024 04:04 Ответить
И сенатора в Америке замочили??
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19.11.2024 23:17 Ответить
И моего любимого за концепцию Полстакана и на пляж? Вот за него сам готов в драку встать..
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19.11.2024 23:20 Ответить
Ще Рейтерс пише, що в України лишилось всього біля 50 ракет АТАСАМS. От вам і дозвіл бити, а бити майже нічим.
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19.11.2024 22:49 Ответить
Та у тебя и щи кислые все время.
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19.11.2024 23:11 Ответить
Там прямо зараз у Білгороді та Воронежі бавовна розпустилася.
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19.11.2024 22:53 Ответить
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19.11.2024 23:03 Ответить
19.‎11.‎2024

Ракетний удар по території 67-о арсеналу ГРАУ ЗС РФ (в/ч 55443-41, Карачев, Брянська РФ) було нанесено однією ракетою ATACMS M57E1 ( ATACMS MOD) укомплектованою проникаючою осколково-фугасною боєголовкою WAU-23/B . На проліт ракети ППО ЗС РФ не реагувало.
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20.11.2024 01:07 Ответить
Сколько ракет ATACMS имеет Украина : десятки, сотни , тысячи?
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20.11.2024 01:18 Ответить
тобі вистачить кацап
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20.11.2024 04:06 Ответить
Да не перехопили вони нічого, кого ви слухаєте ...
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20.11.2024 06:09 Ответить
 
 