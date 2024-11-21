Песков об ударе ATACMS по РФ: "Происходит новая эскалация"
В Кремле считают удары по территории РФ западным оружием "новой эскалацией".
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя удары ATACMS по территории РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", - сказал он.
Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
Впоследствии стало известно, что Украна атаковала территорию РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow.
По данным Reuters, Украина выпустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянский области, Россия перехватила только 2.
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до речі, ще восени 1991 році тодішній президент рефе єльцін вивчав із кацапським урядом можливості та наслідки нанесення ядерного удару по Україні
Що буде далі? Війна. Довга і виснажлива. Я вже писав - в Україні залишаться ті, кому Україна потрібна. Ці люди виборють для України право на існування. Ці люди стануть справді нацією. Ці люди вистоять.
Бо з термінатором не можна домовитися. Тільки знищити.
Вони просто довбо..би , яким манія величі роз'їла всі мізки .
Та навіть з термінатором у фільмі зуміли домовитись і він перейшов на сторону добра , а з кацапськими довбо..бами це неможливо апріорі .
Вони усі такі. Поголовно.
Не люди. Нелюди.
Є ти. Є я. І тисячі моїх бойових побратимів. Ще не усі закінчилися. І нема у нас такого словосполучення "м'ясні штурми".
За м'ясними штурмами чмобиків - це до твоїх кацапських кураторів.
Але ж ти ТУПЕЕЕЕЕ
Чому ж кожень день чмобікі захопляюють нашу територію????
Мені знайомий розказував, про реальні НАШІ втрати....
Та даже тут подивися відео і почитай які у нас "командири"....
А скільки сзч.... Чому ж верховна зрада прийняла такий закон?????
Але вибач таким тупим таке не дійде - до останнього українця????
Знайомий йому розказував...
Чучело, я тут третій рік. На фронті. В штурмовій роті одного з самих відомих штурмових батальйонів.
Знайомий цому розказував. Брат сусіда триюрідної бабушки..
Йди но гуляй, не нервуй мене.
Чмошники, ухилянти, сидять на диванчиках, слухають якусь кацапську дурню, транслюють з розумним виглядом, ніби мають на це право.
Ніякої поваги, до інших.....
Розуму зовсім немає зедебіл...
https://dl-news.defence-line.org/?p=46055 Подземный дед (Часть 1)
История с изменением ядерной доктрины, о которой так много и вдохновенно рассказывали путинские холуи, а также записные вентиляторы, которые обычно разбрасывают российское Г, получила неожиданное продолжение. Как было сказано ранее, в этом самом «изменении доктрины», не было никакого резону, ни с правовой точки зрения, ни с военной. Дед просто имитировал бурную и грозную деятельность, издавая пустые и никому ненужные бумаги. Но вот оказалось, что данный «документ» оказался только одним из тех мероприятий, которые и должны были поддержать режим имитации более широкого формата.
Прямо сейчас прутин исполняет упражнение, которые еще со времен бутлегерских мафиози, называется «залечь на матрасы». То есть, в случае какой-то напряженной ситуации с конкурирующими кланами или же с властями, братва собиралась в хорошо защищенном месте и пережидала там тревоги, ощетинившись пушками и перьями. Так вот, прутин уже не раз уходил в глубокие бункера, но это оборачивалось против него, поскольку начинали шириться слухи, что царь сыграл в ящик. Более того, когда он выходил из убежища, слухи развивались еще быстрее, по уже на тему того, что царь не настоящий.
Поэтому путинские рефлексы никуда не делись и он действует по привычной для себя схеме, но для прикрытия своего «глубокого залегания», он использует целый набор информационной маскировки, который должен показать публике, что вождь бодр и деятелен, а потому - бесстрашен, перед лицом происков врагов. Но как оказалось, даже все эти мероприятия, включая и «докторскую доктрину», не смогли сбить с толку тех, кто знает куда и куда надо смотреть, чтобы увидеть реальное положение дел. И вот с их помощью, картина приобретает вид, противоположный тому, что хотел изобразить царь. Вот как выглядит жта картина:
«Путин последний раз появлялся на публике почти две недели назад. После этого Кремль начал создавать видимость работы главы государства с помощью «законсервированных» отчетов о его встречах, которые в действительности состоялись за несколько недель или даже месяцев до этого… Практика «отложенных» публикаций, или, как их называют журналисты, «консервов», о встречах Путина не нова: она регулярно используется Кремлем, чтобы показать непрерывность работы президента. Но в последнее время сроки между реальными встречами и публикациями отчетов о них сильно увеличились»
То есть, прутин явно начал свой очередной «поход под себя»,имея на то веские основания и считая, что его драгоценной шкурке, что-то реально угрожает. Наблюдатели считают, что прутин исчез из информационного пространства еще со дня своего рождения. Тогда он выступил с речью, которая коррелировала с текущими событиями, а все остальное было явно вынуто из нафталина и выдано за свежак.
По их мнению, о реальном месте нахождения прутина, знает крайне ограниченный круг лиц и в него не входит даже пресс-секретарь Песков. Хотя если смотреть на ситуацию трезво, то Песков вообще мало что знает, в частности о том, где живут его дети и с какими странами его патрон собрался воевать. Но в данном случае, он выступает не самостоятельной фигурой, а фоном к общей ситуации.
https://dl-news.defence-line.org/?p=46055
Такие выводы делаются на основании многочисленных ляпов, которые были допущены его «группой прикрытия» и замеченные сразу несколькими группами наблюдателей. Вот только некоторые из таких проколов, которые показывают параллельную реальность, которую пытаются выдать за объективную:
«Так, Кремль сообщил, что 12 ноября путин встретился с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. На встрече Путин говорит Васильеву, что его партия «активно участвует» в подготовке бюджета, хотя он был внесен в Госдуму 30 сентября, а одобрен в первом чтении 24 октября.
О работе над бюджетом и поддержке его в первом чтении Путин говорил с руководителем фракции «Новых людей» Алексеем Нечаевым. Согласно сообщению Кремля, встреча прошла 19 ноября, но бюджет уже был принят во втором чтении 14 ноября. Как отмечает Faridaily, 19 ноября Нечаев посетил выставку в Госдуме и на фото с нее выглядит совсем не так, как в отчете, представленном администрацией президента.
Похожая история произошла с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким: он выступал в Госдуме в день, когда, по версии Кремля, прошла его встреча с Путиным. Причем, если верить официальному сообщению, Слуцкий говорил с путиным примерно в одно и то же время со своим выступлением в нижней палате парламента».
А мы прекрасно помним, как долго и нудно показывали экс-командующего черноморским флотом, после прилета по его штабу и даже его кабинету. Тогда тоже выкаьтили консервы, на которых командующий, через день после налета, рассуждает перед журналистами о какой-то дичи, но даже ни слова не говорит о событии, которое облетело весь мир и в котором он - самое первое лицо. Если это видео принять за свежее, то возникает вопрос об адекватности адмирала, но судя по тому, что он - не та фигура, чтобы под него специально заготавливать консервы, больше бодрых выступлений не обнаружилось.
А потом об адмирале все забыли. Но сам факт использования консервов тогда был засвечен в полный рост и теперь этим прикрывают исчезновение прутина, который укрылся за горой чемоданов в своем фамильном бункере. И тут возникает вопрос о том, что же довело до диареи пугливого дедка до такой степени, что он не только нырнул под бетонные перекрытия, но еще и запустил операцию прикрытия, будто он все это время стоит на мавзолее и провожает на фронт войска, идущие суровым, но тожественным маршем?
Говорят, что дедушка Джо, через доверенных лиц, передал что-то старику Кабаеву и его это впечатлило до крайней степени безумия. Но все это так расписано всего по одной причине. Мы просто прокомментировали выводы, которые сделали сами лапти для себя же. То есть, они показали, что дед где-то трясется крупной дрожью в недрах горы Ямантау, на на гора выдают разного рода заготовки, которые тягать, кто по службе, а кто и по глупости, как Бобик грелку. В числе этого, вбрасываются разные «планы прутина по разделу Украины», настоящие «красные линии», которые прутин ни за что не даст переступить и прочую чушь. Ну а на что это рассчитано и как это работает, каждый мог увидеть сегодня, когда с капающей слюной рассказывали о каком-то невыносимом ударом баллистикой. Так и с дедом, вместо которого запускают по канализации его консервы.
https://dl-news.defence-line.org/?p=46060
До речі, коли вчора по Курську ШШ били, там явно бункер довбали. Вони в першу чергу для цього і створені.
Жодних нових думок , нових заяв , жодного креативу . От скільки слухаю його , меле - одне й те ж . Навіть слова майже ті ж самі , як під копірку .