В Кремле считают удары по территории РФ западным оружием "новой эскалацией".

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя удары ATACMS по территории РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", - сказал он.

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Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Впоследствии стало известно, что Украна атаковала территорию РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow.

По данным Reuters, Украина выпустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянский области, Россия перехватила только 2.

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