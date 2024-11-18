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Новости Война
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"Заморозка" войны по линии боевого столкновения неприемлема для РФ, - Песков

У Кремлі заперечили моживість заморозки війни по лінії бойового зіткнення

В Кремле отвергли возможность "заморозки" войны против Украины по линии боевого соприкосновения.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны", - цитируют его российские СМИ.

Также читайте: Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков

"Мирный план" окончания войны РФ против Украины

Напомним, Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

Bloomberg сообщало, что во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план заморозки войны в Украине.

Читайте: В МИДе прокомментировали заявление Туска о возможности прекращения огня: Ничего об Украине без Украины

Автор: 

Песков (1856) россия (95361) перемирие (1585)


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Топ комментарии
+25
Нема питаннь. Давайте заморожувати по кордону 1991 року.
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18.11.2024 11:34
+25
Нічого нового - хочуть всю Украіну
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18.11.2024 11:34
+21
Тут питання є абсолютно в іншому. Жодних інших кордонів крім кордонів 1991 року не повинно бути, інакше це ПРЕЦЕНДЕНТ для всіх диктаторів. Можна заморозити або зупинити або ще якийсь варіант, але ВИЗНАВАТИ не можна. І питання не в тому, хто тут чи не житиме.
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18.11.2024 12:03
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Всі на такому серьозі це обговорюють . Розкажете потім шо ви там вирішили.
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18.11.2024 13:46 Ответить
Значит марионетка путлера трамп не сможет давить на Украину чтобы заморозить войну сохранив оккупированное за рашкой.Хотя тут есть риск что рашка все таки согласиться для виду когда начнет проигрывать.Но только для того чтобы безнаказанно прикрываясь перемирием обстреливать всу как она делала во время минских.А потом накопить войск и снова напасть.Потому что рашке нужны остальные земли.
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18.11.2024 14:03 Ответить
Перекладаємо: засрашці дуже потрібен передих за будь-яку ціну - "заморозка" дуже бажаний для них варіант - 2-3 рочки передиху, відновлення броне-парку, арти, накопичення снарядів - і тоді знов можна нападати.
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18.11.2024 14:06 Ответить
Український конфлікт, лінія боєвого зіткнення, не влаштовує роССію... Як ці речі взагалі можуть поєднуватися в одному реченні у адекватної людини? Але умовний захід досі жує соплі, роблячи вигляд, що це нормально...
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18.11.2024 19:15 Ответить
як був геноцид в Руанді, то що ти робив ,кого пітримував донатами,Хуту, Тутсі, чи соплі жував?
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19.11.2024 09:56 Ответить
А вас тоті дуже цікавили дикі племена Африки? Взагалі багато чули про це у ті часи без інтернету?
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19.11.2024 12:55 Ответить
Цікавило, і знав, і за новинами слідкував без інтернета,радіо було,але не "Тища пагорбів"були газети,але, думав, одна країна, адін народ,адін мова,гражданская война, хто там їх пойме,хто правий,а хто ні,потрібно б зупинити війну,бо якось некомфортно,черв'як гризе, але ж жук на городі,зуб кришеться, криша протікає,та і взагалі не до усього отого було,може то так і треба, раз такий дурний наріт там,що на оте все повівся(пропаганду).А вас ,виходить, і не цікавились взагалі?
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19.11.2024 14:05 Ответить
Я тоді був майже дитиною... Першу чеченську добре пам'ятаю а Руанду якось не дуже...
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19.11.2024 15:29 Ответить
за Чеченською 1-ю,2-ю я спостерігав досить уважно, потім ,після закінчення, рос. телебачення перекинулось увагою на Україну, почало там виміряти виясняти як росіяни до українців відносяться, в сосіянці до українців і т.д.Війни з Україною ще не було, а було враження,що неначеб то йде війна та тв робить пропагандистське забезпечення бойових дій.Стало ясно, що план нападу на Україну їх генштаб вже написав.Почав ділитися відкриттям, а на мене дивилися як на дурака.
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19.11.2024 19:55 Ответить
Я це все зрозумів трохи пізніше. Після Криму та загонів Гіркіна на Донбасі в мене цей пазл остаточно склався і все стало на свої місця. Одразу пригадались всі перли російської пропаганди які до того не брав до уваги....
Ми (відсотків 95-98)настільки тоді були просячені кацапською пропагандою, що навіть не розуміли, що це пропаганда. А ті одиниці, що намагалися розплющити нам очі висміювалися і сприймалися як клоуни, провокатори, нацисти....
На привликий жаль навіть після повномасштабного вторгнення до багатьох не дійшло...
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19.11.2024 22:06 Ответить
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