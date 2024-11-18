В Кремле отвергли возможность "заморозки" войны против Украины по линии боевого соприкосновения.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны", - цитируют его российские СМИ.

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"Мирный план" окончания войны РФ против Украины

Напомним, Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

Bloomberg сообщало, что во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план заморозки войны в Украине.

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