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Адміністрація Байдена планує й надалі надавати Україні нові пакети допомоги, - Білий дім

Карін Жан-П’єр

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує оголосити про нові пакети підтримки України найближчим часом.

Про це заявила в четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора ми оголосили про те, що виділяємо черговий пакет допомоги, і ми продовжимо надавати цю допомогу",- сказала Жан-П’єр.

Вона додала, що чинна адміністрація США "хоче бути певною, що українці мають те, що їм потрібно на полі бою, аби дати відсіч агресії РФ".

Нагадаємо в середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на суму у 275 мільйонів доларів. У ньому, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та протитанкові системи Javelin.

Також читайте: РФ попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за 30 хвилин до удару по Україні, - Пєсков

Автор: 

США (22590) допомога і підтримка (1157)


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Та ми зрозуміли що під жавеліни, тови, стрілецьку зброю і набої (левова частина кожного пакету допомоги) треба мобілізувати більше людей, про це і Саліван недавно казав.
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21.11.2024 22:09 Відповісти
Не просто джавеліни і стрілецьку зброю. А під джавеліни і стрілецьку зброю аж на $6 млрд.
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21.11.2024 22:18 Відповісти
сожгут ли орешник томагавки
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21.11.2024 22:12 Відповісти
Та немає і не було ніякого "Орєшніка" - кацапи вдарили МБР, а зараз пускають бульби, що то ніби була якась нова розробка. Пройде час і все з'ясується. Це була чергова лякалка для Заходу і...подача ЗЕврею під яким соусом проштовхувати народу здачу України.
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21.11.2024 22:18 Відповісти
Дякувати Богу, що ще є на світі дорослі люди в політиці, які розуміють, що ЗЕбуїн і Україна це не одне й те ж!
Дякуємо всім справжнім друзям за допомогу, скільки б вони її не виділяли для нас - ми все одно були не в змозі все це купити за якісь гроші, бо ота шобла при владі вже все переполовинила і просто вкрала.
Ще раз - дякую Штатам за їхню допомогу і...терпіння цього хрипатого придурка, якого обрав собі в президенти "муТрий нарід".
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21.11.2024 22:14 Відповісти
"Она добавила, что действующая администрация США "хочет быть уверенной, что украинцы имеют то, что им нужно на поле боя, чтобы дать отпор агрессии "

0 самолетов,
31 танк,
273 арт.установок
21 хаймарс
400 страйкеров
300 бредли
немного пво

вот все что нужно за 2.5 года для отпора
плюс это давалось понемногу, долго, и наверное не ломается и не уничтожается
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21.11.2024 22:57 Відповісти
2,5 года и на 2 200 км фронта.
Немного ПВО - это аж ОДИН PATRIOT из 1100 имеющихся?
Таки немного.
А от интересно, на пуркуЯ (это по хренцузски, если шо) байдонутым тысяча с лихуем комплексов ПВО\ПРО ?
Кто и ЗАЧЕМ нападет, если граница настежь - заходи , бери шо хошь, твори шо вздумаешь???
НИХТ ПОНИМАЙТЕН !!!
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22.11.2024 06:17 Відповісти
Легально попасть в США для них, проще чем Украинцам
Достаточно прийти со стороны мексики и попросить убежища, как опозиция к власти
государству оформить для диверсантов любые необходимые для легализации в США доказательства проще простого

А потім "Американські розвідувальні служби та органи національної безпеки застерігають оборонні компанії США про спроби російських суб'єктів саботувати їхню діяльність у країні"

Демократы умеют...
И потом рассказывают, "доруководились, склады пустые",
и это после передачи оружия примерно на 24млрд за 2.5 года,
и постоянно получая деньги на пополнение складов на большую сумму
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22.11.2024 08:48 Відповісти
Как там было в той кацапской песне?
НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛИ НА МОЗОЛИ !!!
Или что- то вроде того...
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06.12.2024 10:34 Відповісти
 
 