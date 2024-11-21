Адміністрація Байдена планує й надалі надавати Україні нові пакети допомоги, - Білий дім
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує оголосити про нові пакети підтримки України найближчим часом.
Про це заявила в четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вчора ми оголосили про те, що виділяємо черговий пакет допомоги, і ми продовжимо надавати цю допомогу",- сказала Жан-П’єр.
Вона додала, що чинна адміністрація США "хоче бути певною, що українці мають те, що їм потрібно на полі бою, аби дати відсіч агресії РФ".
Нагадаємо в середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на суму у 275 мільйонів доларів. У ньому, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та протитанкові системи Javelin.
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Дякуємо всім справжнім друзям за допомогу, скільки б вони її не виділяли для нас - ми все одно були не в змозі все це купити за якісь гроші, бо ота шобла при владі вже все переполовинила і просто вкрала.
Ще раз - дякую Штатам за їхню допомогу і...терпіння цього хрипатого придурка, якого обрав собі в президенти "муТрий нарід".
0 самолетов,
31 танк,
273 арт.установок
21 хаймарс
400 страйкеров
300 бредли
немного пво
вот все что нужно за 2.5 года для отпора
плюс это давалось понемногу, долго, и наверное не ломается и не уничтожается
Немного ПВО - это аж ОДИН PATRIOT из 1100 имеющихся?
Таки немного.
А от интересно, на пуркуЯ (это по хренцузски, если шо) байдонутым тысяча с лихуем комплексов ПВО\ПРО ?
Кто и ЗАЧЕМ нападет, если граница настежь - заходи , бери шо хошь, твори шо вздумаешь???
НИХТ ПОНИМАЙТЕН !!!
Достаточно прийти со стороны мексики и попросить убежища, как опозиция к власти
государству оформить для диверсантов любые необходимые для легализации в США доказательства проще простого
А потім "Американські розвідувальні служби та органи національної безпеки застерігають оборонні компанії США про спроби російських суб'єктів саботувати їхню діяльність у країні"
Демократы умеют...
И потом рассказывают, "доруководились, склады пустые",
и это после передачи оружия примерно на 24млрд за 2.5 года,
и постоянно получая деньги на пополнение складов на большую сумму
НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛИ НА МОЗОЛИ !!!
Или что- то вроде того...