Адміністрація Байдена планує й надалі надавати Україні нові пакети допомоги, - Білий дім

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує оголосити про нові пакети підтримки України найближчим часом.

Про це заявила в четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора ми оголосили про те, що виділяємо черговий пакет допомоги, і ми продовжимо надавати цю допомогу",- сказала Жан-П’єр.

Вона додала, що чинна адміністрація США "хоче бути певною, що українці мають те, що їм потрібно на полі бою, аби дати відсіч агресії РФ".

Нагадаємо в середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на суму у 275 мільйонів доларів. У ньому, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та протитанкові системи Javelin.

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