"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін
Головними причинами нештатного спрацювання 120-мм мін є порушення умов їхнього зберігання.
Про це заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Парламентар підтвердив виявлення низки нештатних спрацювань мін, які постачалися певними виробниками для сектору безпеки і оборони.
"Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв", - пояснив Веніславський.
За словами нардепа, всі міни з партії, були відкликані на завод і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни, замість вилучених і вони "пройдуть ретельне додаткове обстеження".
"Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість - це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін", - сказав парламентар.
Водночас визначати чи це правопорушення - робота правоохоронних органів, наголосив він.
За його словами, системних проблем з боєприпасами немає.
"Є низка чинників і з умовами виготовлення і зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем з цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання та застосування", - пояснив Веніславський.
Факти з позаштатним спрацюванням мін розпочалися в листопаді, додав він.
Браковані міни поставили ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.
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сказана ж маячня.
а насправді - саботаж і зрада дермово-зеленської банди мародерів
Чому ж вони так не впливають на міни чеського/американського виробництва?
Може там якось інакше пороховий заряд пакують? А не в онучу завертають, як за совка.
Про серії взагалі потішило Маркування нанесено фарбою чи роздруковано на папері, змінити його секундна справа.
Краще б відповів блохєр-ануслітік: який вже раз браковані постріли 120 мм на розиції заїзджають?
Зручна ж схема! Поні бігає по колу, приносячі власникам схеми по 1,000$ з однієї "поїздки".
Не дивує, що партнери знизили рівень підтримки. Бо ж хто схоче "палитися" на участі в корупційних схемах.
Або іх знімати, або готуйтесь до міграціі
А те що вишибний капсуль випадає,це теж від зберігання не за системою беняславського?
веніславський просто ідеальний холуй...любого кольору
залізь в окоп
та покажи,як треба..
мерЗЕта
Розробники +ті, хто виробив - на іспити.
2,5 года хранили правильно, а тут вдруг резко, когда на фронт поступили боеприпасы своего производства, стали хранить не правильно.
Видно кто-то крепко попросил Вениславского "замылить" этот вопрос.
Поэтому и мины - назад на завод, а там бесследно исчезнут или будут подменены.
Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
P.S.-Брехні№2: Йо. як з*ясувалося--
то певно. як втікали у саматохі оті
міни із поганими перепутали(вони
такі схожі...)
Що замаран у ДІВЕРСІЮ з мінами!
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То були міни для літнього сезону. А ви що подумали?
P.S. і не тільки йому, піда...расів зелених, хоч греблю гати.
Самый сухой и теплый климат характерен для курортов, расположенных в пустынных и субтропических зонах. Вот пример :
Шарм-эль-Шейх, Египет
Дубай, ОАЭ
Фуэртевентура, Канарские острова, Испания
ДЕПУТАТОВ В ОКОПЫ , АРТИЛЛЕРИСТОВ С МИНАМИ НА КУРОРТ СУШИТЬ СНАРЯДЫ
СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ КУТУЗОВ : детям цветы , бабе мороженое
А звідки йому таке знати. Він же юрист. Та й математику й фізику майже не вчив, бо нащо йому - він же гуманітарій. Його ж з дитинства в юристи направляли.
А виноваты..
То Байден .то Шольц то Сунак то поляки .то залужный попередники..
А теперь до ВСУ добрались...
Может надеюсь ...найдется хорошее место для всех слуг народа в тюрьме на лет 59 минимум каждому.....
Хотя....
Если во время войны избрали это дерьмо во власть .и после всего то что они натворили ....
У них есть доверие в виде рейтинга....
Тогда избравшие проходимца и его кодлу властью ....не исправим в!
Запитав особисто в мінометника. Сказав, що повний *******: повне лайно, навіть стволи розриває. Стріляти було просто нічим, а тепер нічим взагалі
Юристи тільки пишуть нікчемні закони, які відірвані від реального життя, а економісти вміють тільки ганяти гроші через якісь непотрібні для країни схеми. В тому числі з бюджета на свої рахунки за кордоном.
Вони ж не розуміють що таке розробка продукції, виведення на достатній рівень для серійного виробництва і т.п. Дрімучі люди в області техніки і ситуації в країні взагалі.
Просто абсурдна ситуація.
Чисті юристи і економісти можуть бути тільки консультантами.
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Федя! Дичь!