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"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін

Браковані міни: Веніславський звинуватив військових

Головними причинами нештатного спрацювання 120-мм мін є порушення умов їхнього зберігання.

Про це заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Парламентар підтвердив виявлення низки нештатних спрацювань мін, які постачалися певними виробниками для сектору безпеки і оборони.

Читайте: Поставка бракованих мін: Міноборони проігнорувало проблеми та відправило боєприпаси на фронт, - ЗМІ

"Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв", - пояснив Веніславський.

За словами нардепа, всі міни з партії, були відкликані на завод і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни, замість вилучених і вони "пройдуть ретельне додаткове обстеження".

"Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість - це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін", - сказав парламентар.

Водночас визначати чи це правопорушення - робота правоохоронних органів, наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

За його словами, системних проблем з боєприпасами немає.

"Є низка чинників і з умовами виготовлення і зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем з цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання та застосування", - пояснив Веніславський.

Факти з позаштатним спрацюванням мін розпочалися в листопаді, додав він.

Також читайте: Перед поставкою на фронт міни перевіряли малою кількістю пострілів та не з усіх партій, - ЗМІ

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Читайте: Браковані міни не вилучали, поки не стався розголос. Ми втрачаємо життя воїнів через це, - Бутусов

Автор: 

Веніславський (284) міна (331)


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Топ коментарі
+85
Цей чувак взагалі хоч раз в своєму нікчемному житті бував на фронті? Він взагалі уявляє собі умови зберігання б/к? Зазвичай - погріб розбитої хати. І ящики на піддонах, щоб не намокали.
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26.11.2024 16:21
+59
цей чувак останні років 6 займається підривною діяльністю проти України , ЗСУ, та ставить на голосування закони,щоб не було мобілізації. В Ізраілі він би довго не протягнув.
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26.11.2024 16:23
+53
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26.11.2024 16:22
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Так розумію, шо цей зелений козел (вєніславський) намагається провину Міноборони перекласти на військових.
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26.11.2024 17:09 Відповісти
Під суд зелених крадіїв... це вже не дно, а дніще...
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26.11.2024 17:10 Відповісти
Найголовніше - це носити хакі-сорочку і патякати про те в чому ти, бидлота, нічого не тямиш. І тирити, тирити ,тирити. Ненавиджу вас, суки. Здохніть!!!
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26.11.2024 17:15 Відповісти
Хтось вже встиг занести кеш раз покриває бракоробів.
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26.11.2024 17:17 Відповісти
Я. Просто не знаю шо відповісти. Я розумію, шо якби то було ІПСО чи ше шось...Але називати ящики з гострими цвяхами які порють пакети, або вишибні з відркручуючимися капсюлями, чи підривники, які неспрацьовують ем... наслідком "поганих умов зберігання".... да тебе за яйця треба повісити, муділа!
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26.11.2024 17:18 Відповісти
Клас! Мінами можна стріляти виключно в сонячну погоду і вдень! Ні вночі ні в дощ міни не спрацьовують. Бляха, скільки хлопців загинуло від того що міна "нештатно спрацювала" чи не спрацювала?
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26.11.2024 17:21 Відповісти
я правильно розумію, що президент покриває диверсію?
сказана ж маячня.
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26.11.2024 17:23 Відповісти
там налагоджена система відкатів імені Єрмака-Татарова-Тимошенка
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26.11.2024 19:46 Відповісти
чергова зелена маячня, ще одне "криве дУло" від аніматорів-уклоністів, йуристів-заочників...
а насправді - саботаж і зрада дермово-зеленської банди мародерів
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26.11.2024 17:25 Відповісти
не можна порох та щось вироблене з картону пакувати у герметичний поліетиленовий пакет, це дурість, які б умови зберігання не були, а витримати постійну температуру на фронті неможливо...
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26.11.2024 17:37 Відповісти
**** ти зелена, як військовий і бойовий офіцер, я пропоную тобі зелена гниль піти і застрелитись. Міни не гриби вони не гниють. **** куди ти лізеш якщо не знаєш падлюка, ми воювали і сніг і в зливу, ні разу скотина зелена нас не підводили **********. Вони не гниють падлюка!!!
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26.11.2024 17:37 Відповісти
Ну то хай ця п*здота їде на "нуль" і покаже як треба!
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26.11.2024 17:39 Відповісти
То так температура і вологість вплинули на латунний корпус вишибного заряду, що він місця не тримає? Чи розмір при обточуванні прослабили?
Чому ж вони так не впливають на міни чеського/американського виробництва?
Може там якось інакше пороховий заряд пакують? А не в онучу завертають, як за совка.
Про серії взагалі потішило Маркування нанесено фарбою чи роздруковано на папері, змінити його секундна справа.
Краще б відповів блохєр-ануслітік: який вже раз браковані постріли 120 мм на розиції заїзджають?
Зручна ж схема! Поні бігає по колу, приносячі власникам схеми по 1,000$ з однієї "поїздки".
Не дивує, що партнери знизили рівень підтримки. Бо ж хто схоче "палитися" на участі в корупційних схемах.
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26.11.2024 17:43 Відповісти
Мразь зелена безмозгла.
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26.11.2024 17:46 Відповісти
Він шо, дебіл!? Короче з цією клятою владою перемоги не буде, забудьте. Все кінчено.
Або іх знімати, або готуйтесь до міграціі
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26.11.2024 18:11 Відповісти
Захищає свєчной заводік!
А те що вишибний капсуль випадає,це теж від зберігання не за системою беняславського?
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26.11.2024 18:11 Відповісти
Плять! Ну не может же быть такого, что у ЗЕленых все невменяемые!!! Какой запас прочности был у Украины, если она до сих пор существует как государство с такими "умищами" во власти!
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26.11.2024 18:19 Відповісти
Их же кто то туда выбрал.
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26.11.2024 19:32 Відповісти
Их по увольняли, одних под суд других послами одни где-то, другие далече...
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27.11.2024 07:35 Відповісти
тобто взимку стріляти не можна ..ясно ))))

веніславський просто ідеальний холуй...любого кольору
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26.11.2024 18:25 Відповісти
.... зразу видно патужний спеціаліст.
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26.11.2024 18:27 Відповісти
ті поїдь на фронь
залізь в окоп
та покажи,як треба..
мерЗЕта
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26.11.2024 18:27 Відповісти
Е.ать, струя в глаза из брандсбоита)
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26.11.2024 18:28 Відповісти
дивно що педіславський не сказав що військові неправильно стріляють
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26.11.2024 18:37 Відповісти
Чого ви всі причепилися до тих бідних мін? Міни це болванка начинена вибухівкою. Проблема в ВИШИБНИХ ЗАРЯДАХ І В ДОДОТКОВИХ зарядах. Скоріше за все вони або браковані, або відсеріли.
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26.11.2024 18:38 Відповісти
А якшо і ці болванки не з того чавуна? То це дрібниці?
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27.11.2024 07:43 Відповісти
Гнида і пі-да-ра-си-на
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26.11.2024 18:42 Відповісти
ПП (просто *****)...
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26.11.2024 18:43 Відповісти
Рішення просте...вибачте, варіант сталіна.

Розробники +ті, хто виробив - на іспити.
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26.11.2024 18:54 Відповісти
Тобто радянські міни яким 30 років краще зберігалися ніж ті що зробив Зеленський?, якісь не свідомі військові виявилися. А завтра коли ця влада здрисне обікравши до нитки народ скаже, - "ми вас туда не посылали"
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26.11.2024 18:54 Відповісти
Так народ їх для цього і вибрав
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26.11.2024 19:36 Відповісти
Народ їх не вибирав. Їх у крісла усадило населення, тупе стадо, яке народом назвати не можна.
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27.11.2024 05:42 Відповісти
А я вже давно уявляю, як збирається це кодло----гравець на піаніно, єрмак, подоляк і інші гниди---як колись хтось з них казав--після роботи------і регочуть----як класно ми зробили цих придурошних українців!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2024 07:48 Відповісти
Матінко моя,спец венвславський говорить про не таке зберігання на фронті. Умови там далеко не найкращі,тому виробник,а не кінцевий споживач,повинен це враховувати згідно технічних умов виробництва цих продуктів. Там же малий бакланов у нагляді за підприємствами зі сторони СБУ,про..бав?
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26.11.2024 18:55 Відповісти
Еще только Пикалов и Кошевой не обвиняли ВСУ в неправильном хранении боеприпасов. Ждем.
2,5 года хранили правильно, а тут вдруг резко, когда на фронт поступили боеприпасы своего производства, стали хранить не правильно.
Видно кто-то крепко попросил Вениславского "замылить" этот вопрос.
Поэтому и мины - назад на завод, а там бесследно исчезнут или будут подменены.
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26.11.2024 19:04 Відповісти
П.П - просто підар!
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26.11.2024 19:05 Відповісти
Інши міни працюють а ці ні, хто всрався … тамнедоліків перелічено біля 5 … , навіть щось там випада
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26.11.2024 19:08 Відповісти
У когось ще є сумніви в тому, хто буде винен у всій пройобах влади?!
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26.11.2024 19:09 Відповісти
Мобілізований/бусифікований доброволець-цю фразу ШІ вважає несуттєвою…
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26.11.2024 19:45 Відповісти
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
P.S.-Брехні№2: Йо. як з*ясувалося--
то певно. як втікали у саматохі оті
міни із поганими перепутали(вони
такі схожі...)
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26.11.2024 19:12 Відповісти
ну хоть не скисли , а т1лько намочилися
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26.11.2024 19:13 Відповісти
Дебіл? Це комплімент. Просто *****.
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26.11.2024 19:15 Відповісти
Хто всрався?....так невістка, он її труси висять..!!!
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26.11.2024 19:26 Відповісти
ЗЕвлада вже вирішила, що "Жодних системних проблем з цією ситуацією немає". Це означає, що відкати отриманоі своїх не притягнуть до відповідальності.
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26.11.2024 19:34 Відповісти
Нешановний вениславський, не розмазуйте відповідальність за неякісне виробництво виробника на військових.Про які умови зберігання ви мелете нісентицю: бої тривають не першу осінь і не першу зиму і до цього проблем не було, як тільки виготовили "свої" люди ( цікаво ск. бюджетных коштів розписали 5а цьому) так і понеслося від провідних і не дотримуватися техніки безпеки і не вміють стріляти аж тепер і порушуючи умови зберігання, а сказати прямо, що це виробник виготовив брак( а може диверсія) чогось лячно
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26.11.2024 19:47 Відповісти
А ось засвітився ЩЕ ОДИН ЗРАДНИК!
Що замаран у ДІВЕРСІЮ з мінами!
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26.11.2024 19:56 Відповісти
Скільки ще можна терпіти цю фсбешну ЗЕлену мразоту !
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26.11.2024 20:09 Відповісти
Слушай как было у меня в 2014: выкапывали нишу и накрывали ветками ,а весной того года было холодно и очень много дождей,НО ВСЁ СТРЕЛЯЛО! Так что проблема качество изготовителя.
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26.11.2024 20:16 Відповісти
Я вже давно знав, що слова "слуга" і "під.р" - синоніми
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26.11.2024 20:26 Відповісти
Фанатам зєлєнскава це покажуть в телемарафоні?
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26.11.2024 20:38 Відповісти
але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість
=========================
То були міни для літнього сезону. А ви що подумали?
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26.11.2024 21:02 Відповісти
Срочненько везіть на завод та міняйте на зимові! Та хай цей підорславський подає срочнеько закон у раду про обов'язкову зміну мін з літніх на зимові з 1 листопада. Хто не зміне - тому штраф!
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27.11.2024 04:56 Відповісти
Він би звинуватив військових,що стріляють бракованими міфами.Як це схоже на тупорилих ze ублюдків.
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26.11.2024 21:17 Відповісти
Цьому чуваку треба міну у жопу запхати.
P.S. і не тільки йому, піда...расів зелених, хоч греблю гати.
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26.11.2024 21:23 Відповісти
Може ще й в стерильному приміщенні їх зберігати?
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26.11.2024 21:26 Відповісти
Зелена гнида. Яке ж воно кончене..
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26.11.2024 21:34 Відповісти
Зеленое быдло уже вешать надо.Других методов уже нет.
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26.11.2024 21:45 Відповісти
100%.
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27.11.2024 11:03 Відповісти
Федя тебе повісять разом з Зе...або хлопці нашматки раздеруть..буде демократія тобі...
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26.11.2024 21:47 Відповісти
У "Слуги народа" Вениславского заказ на ,,перевод стрелок,, или **** в пушку .
Самый сухой и теплый климат характерен для курортов, расположенных в пустынных и субтропических зонах. Вот пример :
Шарм-эль-Шейх, Египет
Дубай, ОАЭ
Фуэртевентура, Канарские острова, Испания

ДЕПУТАТОВ В ОКОПЫ , АРТИЛЛЕРИСТОВ С МИНАМИ НА КУРОРТ СУШИТЬ СНАРЯДЫ
СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ КУТУЗОВ : детям цветы , бабе мороженое

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26.11.2024 22:02 Відповісти
Зразу видно, що він не має понять в області техніки. Без понять що таке герметичність і боротьба з вологою в техніці зі сторони виробників.
А звідки йому таке знати. Він же юрист. Та й математику й фізику майже не вчив, бо нащо йому - він же гуманітарій. Його ж з дитинства в юристи направляли.
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26.11.2024 22:54 Відповісти
І ще. Нахрен юристу лізти в справи в яких він абсолютно без понять.
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26.11.2024 22:57 Відповісти
ЗелЯрасты как всегда гроши украли точнее миллиарды...
А виноваты..
То Байден .то Шольц то Сунак то поляки .то залужный попередники..
А теперь до ВСУ добрались...
Может надеюсь ...найдется хорошее место для всех слуг народа в тюрьме на лет 59 минимум каждому.....
Хотя....
Если во время войны избрали это дерьмо во власть .и после всего то что они натворили ....
У них есть доверие в виде рейтинга....
Тогда избравшие проходимца и его кодлу властью ....не исправим в!
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26.11.2024 23:25 Відповісти
Як юрист по спеціальності, дивлячись зі свого високого кабінету, не з окопу, не з нуля, робити висновки про міни...Ну це якийсь сюр...Вони, слуги , якісь іннопланетяни, чи що? А де опозиція? Ау-у? Ви всі там спите, чи разом із зеленими чекаєте приходу руских? зрадники...
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26.11.2024 23:26 Відповісти
Лінь заглянути, що каже опозиція. Ґвалт уже підняла. Чи Порошенко ще міни має на фронт закупляти?
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27.11.2024 00:28 Відповісти
Ага, одинадцята зима війни підкралась несподівано і головне по всіх фронтах, а пілоги з підігрівом по погребах встановити не встигли.
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27.11.2024 00:03 Відповісти
Оцього кровожерливого гандона навіть диявол би в пекло не пустив
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27.11.2024 00:37 Відповісти
Тобто міни від партнерів чомусь вологи і осені із зимою не боялися. А тут прямо не міни, а кришталева ваза, щоб тільки під скло на стіну вішати.
Запитав особисто в мінометника. Сказав, що повний *******: повне лайно, навіть стволи розриває. Стріляти було просто нічим, а тепер нічим взагалі
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27.11.2024 01:08 Відповісти
Таких слуг-веніславських С.Петлюра називав "українські гниди".
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27.11.2024 08:23 Відповісти
Заповнили парламент юристами і економістами, але це вкрай вузькі спеціальності. Ці люди абсолютно не розуміють що таке техніка. Тому країна технічно десятиліттями не розвивається.

Юристи тільки пишуть нікчемні закони, які відірвані від реального життя, а економісти вміють тільки ганяти гроші через якісь непотрібні для країни схеми. В тому числі з бюджета на свої рахунки за кордоном.

Вони ж не розуміють що таке розробка продукції, виведення на достатній рівень для серійного виробництва і т.п. Дрімучі люди в області техніки і ситуації в країні взагалі.
Просто абсурдна ситуація.
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27.11.2024 08:49 Відповісти
І ще. Країною, в першу чергу, мають управляти люди, які мають технічні спеціальності і багатий досвід роботи в них. І бажано другу спеціальність - юридичну чи економічну. Підкреслю другу. А з другою без першої вони нулі і не здатні розвивати країну.
Чисті юристи і економісти можуть бути тільки консультантами.
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27.11.2024 09:00 Відповісти
Блін, пізно вже щось коментувати, тут за дві сторінки цього хорька вже розірвали
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27.11.2024 08:49 Відповісти
застрелись гнида
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27.11.2024 08:50 Відповісти
Соромлюсь запитати... Хімічний аналіз пороху проводили? Ніт? Як же ж так, Федю?
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27.11.2024 08:51 Відповісти
а може веніславський сам проssрав гроші на міни?
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28.11.2024 01:35 Відповісти
Що воно несе? Він вважає що він на сцені кварталу 95? При Сталіну його би більше ніхто не побачив в цієму житті, а сім'я його була б на Соловках.
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28.11.2024 09:51 Відповісти
главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", - пояснил Вениславский.
============
Федя! Дичь!
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05.12.2024 10:02 Відповісти
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