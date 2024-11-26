"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін

Головними причинами нештатного спрацювання 120-мм мін є порушення умов їхнього зберігання.

Про це заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Парламентар підтвердив виявлення низки нештатних спрацювань мін, які постачалися певними виробниками для сектору безпеки і оборони.

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"Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв", - пояснив Веніславський.

За словами нардепа, всі міни з партії, були відкликані на завод і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни, замість вилучених і вони "пройдуть ретельне додаткове обстеження".

"Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість - це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін", - сказав парламентар.

Водночас визначати чи це правопорушення - робота правоохоронних органів, наголосив він.

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За його словами, системних проблем з боєприпасами немає.

"Є низка чинників і з умовами виготовлення і зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем з цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання та застосування", - пояснив Веніславський.

Факти з позаштатним спрацюванням мін розпочалися в листопаді, додав він.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

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