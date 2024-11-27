Бракованные мины: с фронта изъяли партию некачественных 82-мм мин, - журналист. ДОКУМЕНТ

После огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

Об этом сообщила журналист Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Это распоряжение об изъятии мин с фронта. Но не 120-ками едиными. Та же проблема - с минами калибра 82 мм!!! Такой же брак. Тот же производитель. Это - сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт", - отметила она.

"Минометы - основное оружие батальонов. Минометчики и дронщики первыми работают, когда вражеская пехота идет на штурм наших позиций. Так что же получается, мы снова погружаемся в снарядный голод?

Еще летом я писала о дефиците мин. О том, что бригадам дают по 10 штук, максимум, на неделю. И все. Тогда услышали. Попытались решить и сделать свое. Но как? Вбахали украинские деньги в то, что теперь непригодно к использованию. И теперь пытаются обвинить ВСУ в неправильном хранении", - подытожила она.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

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