РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5383 посетителя онлайн
Новости
4 601 29

Бракованные мины: с фронта изъяли партию некачественных 82-мм мин, - журналист. ДОКУМЕНТ

З фронту вилучили браковані 82-мм міни

После огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

Об этом сообщила журналист Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Это распоряжение об изъятии мин с фронта. Но не 120-ками едиными. Та же проблема - с минами калибра 82 мм!!! Такой же брак. Тот же производитель. Это - сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт", - отметила она.

З фронту вилучили браковані 82-мм міни

"Минометы - основное оружие батальонов. Минометчики и дронщики первыми работают, когда вражеская пехота идет на штурм наших позиций. Так что же получается, мы снова погружаемся в снарядный голод?

Еще летом я писала о дефиците мин. О том, что бригадам дают по 10 штук, максимум, на неделю. И все. Тогда услышали. Попытались решить и сделать свое. Но как? Вбахали украинские деньги в то, что теперь непригодно к использованию. И теперь пытаются обвинить ВСУ в неправильном хранении", - подытожила она.

З фронту вилучили браковані 82-мм міни

Читайте также: Минобороны расследует поставку некачественных мин в ВСУ: в ГБР начато производство

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Читайте: "Слуга народа" Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин

Автор: 

недостача (14) мина (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
От клятий Порошенко. І тут багатіє на крові...
показать весь комментарий
27.11.2024 09:21
+17
Це пиз-дець....
А головне чмо, поїхало в турне до Кореї,
хоча вже мав би бути під вартою, разом з виконавцями....
показать весь комментарий
27.11.2024 09:20
+12
Ефективність 5-6 менеджерів має відношення, тільки до зникнення коштів партнерів...
показать весь комментарий
27.11.2024 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це пиз-дець....
А головне чмо, поїхало в турне до Кореї,
хоча вже мав би бути під вартою, разом з виконавцями....
показать весь комментарий
27.11.2024 09:20 Ответить
От клятий Порошенко. І тут багатіє на крові...
показать весь комментарий
27.11.2024 09:21 Ответить
Ефективність 5-6 менеджерів має відношення, тільки до зникнення коштів партнерів...
показать весь комментарий
27.11.2024 09:25 Ответить
Умєрова вже в"яжуть - в Кореі
показать весь комментарий
27.11.2024 09:31 Ответить
умеров іде кудись в інше місце, де можна красти гроші, бо він посіпака єрмака.
показать весь комментарий
27.11.2024 09:46 Ответить
I головне ні одніеї карної справи від СБУ по факту диверсії, саботажу та зради....Ну так ім комерсів краще кошмарити....
показать весь комментарий
27.11.2024 09:31 Ответить
Це наглядно демонструє людям, на чиї інтереси працює СБУ та інші контори (ДБР, НАЗК, НАБУ, МВС та інші дармоїди-ухилянти).
показать весь комментарий
27.11.2024 09:48 Ответить
Прізвище нашого керманича вже треба починати писати Zезеленський.
Реально 5та колона
показать весь комментарий
27.11.2024 09:32 Ответить
Voлодимир Zеленский, ще на початку було зрозуміло.
показать весь комментарий
27.11.2024 10:20 Ответить
Наголосували, з. б.
показать весь комментарий
27.11.2024 09:32 Ответить
І хто за це відповість?
1. Верховний Говнокомандувач? Ні. ******** кажуть - а при чем тут Зеленский?
2. 5-6 менеджерів? Знов ні.
3. Виробник? Ні, бо 100% ділится з 5-6 менеджерами а ті з Вальодяю.
БІНГО!
4. ПОРОШЕНКО! Бо він як завжди у всьому винуватий. Навіть як шо Вальодя чи якийсь ******* знаходить у себе у штанях гівно то це гівно Порошенко.
показать весь комментарий
27.11.2024 09:38 Ответить
Умєров! Сирський! Де міни?
показать весь комментарий
27.11.2024 09:39 Ответить
у виробництво української зброї,рашистська агентура з ОП ,на керівні посади .засовує відвертих рашистських диверсантів .котрі і виконують ці диверсійні дії по відношенні до України і ЗСУ.Корупція в МО,є найпершою ознакою рашистської агентурної діяльності в Україні.скерованою проти ЗСУ.за гроші українського народу.Корупціонери і хабарники , ніколи не були і не будуть патріотами України,(чи то іншої країни)
показать весь комментарий
27.11.2024 09:40 Ответить
Ви про того зебіла, кіндерсюрприза "молочного", якого поставили керувати Укроборонпромом?
показать весь комментарий
27.11.2024 09:54 Ответить
Нічого. Зараз вовчик мудрим і потужним рішенням або розжене "Укроборонпром", або проведе "велику" реорганізацію. Так, як це було з військоматами і МСЕК.
Ще й журналістам перепаде на горіхи.
Який сором і жах все це!!!
показать весь комментарий
27.11.2024 09:43 Ответить
А когось із причетних до саботажу до буцегарні запакують?
показать весь комментарий
27.11.2024 09:44 Ответить
у мене питання. коли ці міни були виготовлені або її браковані елементи, з якого часу було накопичення цих мін і чому ці міни одночасно попали у війська на той напрямок де москалі наступають? Ну і ще купа питань
показать весь комментарий
27.11.2024 09:45 Ответить
Це все спланувала та організувала прибиральниця Зіна.
Та сама, котра вчора випадково отруїлася печивом. Справу закрито.
показать весь комментарий
27.11.2024 09:52 Ответить
Керівника заводу-виробника, його заступника з виробництва, головного технолога, начальника підрозділу технічного контролю, контролерів, що пропустили браковані партії мінометних пострілів, потрібно негайно затримати і обрати запобіжну міру у вигляді тримання під вартою.
А далі судити за статтею 113 ККУ "Диверсія".
Весь командний склад військової "прийомки", що прийняв і дозволив відправку на фронт бракованих партій мін слід усунути з їзеіх посад і відаравити в діючі війська на Схід України зупиняти рашистстський нвступ.
показать весь комментарий
27.11.2024 09:46 Ответить
Міни типу хоть паржом
показать весь комментарий
27.11.2024 09:54 Ответить
кожній зегниді по бракованій міні в зад
показать весь комментарий
27.11.2024 09:56 Ответить
Сподіваюсь, премії члонкам наглядової ради Укроборонпрому за 2024 рік будуть виплачені вчасно і у повному обсязі. Згідно контракту!
показать весь комментарий
27.11.2024 10:06 Ответить
Ішак за дупу треба брати! Це обкурене чмо не досить того, що просрало підготовку до великої війни, тепер відкрито і цілеспрямовано здає території та створює диверсії в ЗСУ. Ішак є головним винуватцем подій, що відбуваються на фронті та в тилу.
показать весь комментарий
27.11.2024 10:15 Ответить
в ОП війна все спише
показать весь комментарий
27.11.2024 10:37 Ответить
Ви вже чули?

Зелені депутати-служки заявили, що міни для мінометів, які не розриваються (виробники були змушені відкликати партію таких мін) - так от що ці міни показують такі результати через мороз та підвищену вологість.

Зрозуміли? Ну як таке статися могло? Уявляєте? В Україні зимою - мороз! І підвищена вологість! Хіба не диво?!

і хто ж у цьому винний? Правильна відповідь: винні виробники і винні чиновники Міноборони, які на десятому році війни (а не липові зелені 1000 днів) уклали контракти з таким виробником і допустили постачання до ЗСУ таких от мін.

Це кримінільний злочин. Бо в результаті потрапляння на фронт таких мін, явно загинули люди. Українці. А за це зобов'язаний хтось відповісти.

Бо чого там закидали Петру Порошенку? "Свинарчуків"? А що зробили "свинарчуки"? Добули для ЗСУ дефіцпитні деталі не так як сподобалося би недорогеньким? Ви відчуваєте різницю між цим - і бракованими ************ на фронті?

Якщо за це ніхто не сяде, значить Зеленський - спільник. Крапка.
показать весь комментарий
27.11.2024 10:40 Ответить
Скажу так, якщо це чмо невведе СТАН ВІЙНИ, буде пи-да Україні, а бож силовий сценарій зміни влади....
Відлік часу вже пішов....
показать весь комментарий
27.11.2024 10:40 Ответить
Це диверсія, яка кришується з ОПи. Фактично одним махом обеззброїли фронт та ще й перевели на гівно мільярди гривень, якітепер знов десь треба буде брати, щоб все це переробити та поставити якісні мвни на фронт. Якщо Умєрова після цього не знімуть, то це буде чнрговий стопітсотий доказ про те, що країною рулить 5 колона кремля, яка сидить в ЗЕ-ОПє
показать весь комментарий
27.11.2024 10:54 Ответить
Завгоспа за яйця треба брати -- його парафія .
показать весь комментарий
27.11.2024 11:53 Ответить
 
 