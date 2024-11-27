Бракованные мины: с фронта изъяли партию некачественных 82-мм мин, - журналист. ДОКУМЕНТ
После огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
Об этом сообщила журналист Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.
"Это распоряжение об изъятии мин с фронта. Но не 120-ками едиными. Та же проблема - с минами калибра 82 мм!!! Такой же брак. Тот же производитель. Это - сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт", - отметила она.
"Минометы - основное оружие батальонов. Минометчики и дронщики первыми работают, когда вражеская пехота идет на штурм наших позиций. Так что же получается, мы снова погружаемся в снарядный голод?
Еще летом я писала о дефиците мин. О том, что бригадам дают по 10 штук, максимум, на неделю. И все. Тогда услышали. Попытались решить и сделать свое. Но как? Вбахали украинские деньги в то, что теперь непригодно к использованию. И теперь пытаются обвинить ВСУ в неправильном хранении", - подытожила она.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А головне чмо, поїхало в турне до Кореї,
хоча вже мав би бути під вартою, разом з виконавцями....
Реально 5та колона
1. Верховний Говнокомандувач? Ні. ******** кажуть - а при чем тут Зеленский?
2. 5-6 менеджерів? Знов ні.
3. Виробник? Ні, бо 100% ділится з 5-6 менеджерами а ті з Вальодяю.
БІНГО!
4. ПОРОШЕНКО! Бо він як завжди у всьому винуватий. Навіть як шо Вальодя чи якийсь ******* знаходить у себе у штанях гівно то це гівно Порошенко.
Ще й журналістам перепаде на горіхи.
Який сором і жах все це!!!
Та сама, котра вчора випадково отруїлася печивом. Справу закрито.
А далі судити за статтею 113 ККУ "Диверсія".
Весь командний склад військової "прийомки", що прийняв і дозволив відправку на фронт бракованих партій мін слід усунути з їзеіх посад і відаравити в діючі війська на Схід України зупиняти рашистстський нвступ.
Зелені депутати-служки заявили, що міни для мінометів, які не розриваються (виробники були змушені відкликати партію таких мін) - так от що ці міни показують такі результати через мороз та підвищену вологість.
Зрозуміли? Ну як таке статися могло? Уявляєте? В Україні зимою - мороз! І підвищена вологість! Хіба не диво?!
і хто ж у цьому винний? Правильна відповідь: винні виробники і винні чиновники Міноборони, які на десятому році війни (а не липові зелені 1000 днів) уклали контракти з таким виробником і допустили постачання до ЗСУ таких от мін.
Це кримінільний злочин. Бо в результаті потрапляння на фронт таких мін, явно загинули люди. Українці. А за це зобов'язаний хтось відповісти.
Бо чого там закидали Петру Порошенку? "Свинарчуків"? А що зробили "свинарчуки"? Добули для ЗСУ дефіцпитні деталі не так як сподобалося би недорогеньким? Ви відчуваєте різницю між цим - і бракованими ************ на фронті?
Якщо за це ніхто не сяде, значить Зеленський - спільник. Крапка.
Відлік часу вже пішов....