Производитель бракованных мин полностью заменил их и улучшил технологию, - Минстратегпром

Общее количество бракованных минометных выстрелов, поставленных одним из государственных предприятий, составило 39 455 единиц. Все были заменены производителем в рамках гарантийных обязательств.

Об этом сообщили в Министерстве стратегических отраслей промышленности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

Там отметили, что замена происходила поэтапно ежемесячно, начиная с декабря 2024 года. При этом завод отгружал боеприпасы по действующим контрактам.

"Внесены изменения в конструкцию минометных выстрелов, усовершенствована технология производства и усилен контроль за качеством изделий. Новые партии минометных выстрелов калибра 120 мм изготовлены по измененной технологии, прошли ряд испытаний, в частности в войсках", - говорится в ответе Минстратегпрома.

Там также рассказали, что в рамках двух уголовных производств продолжается следствие в отношении лиц, которые могут быть виновными в поставке некачественных боеприпасов осенью прошлого года.

В общем Минстратегпром отчитался о 2,4 млн произведенных мин и артиллерийских боеприпасов в 2024-м году.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметани заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

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