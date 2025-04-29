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Новости Снабжение бракованных мин ВСУ
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Производитель бракованных мин полностью заменил их и улучшил технологию, - Минстратегпром

Бракованные мины в ВСУ. Производитель полностью заменил их

Общее количество бракованных минометных выстрелов, поставленных одним из государственных предприятий, составило 39 455 единиц. Все были заменены производителем в рамках гарантийных обязательств.

Об этом сообщили в Министерстве стратегических отраслей промышленности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

Там отметили, что замена происходила поэтапно ежемесячно, начиная с декабря 2024 года. При этом завод отгружал боеприпасы по действующим контрактам.

"Внесены изменения в конструкцию минометных выстрелов, усовершенствована технология производства и усилен контроль за качеством изделий. Новые партии минометных выстрелов калибра 120 мм изготовлены по измененной технологии, прошли ряд испытаний, в частности в войсках", - говорится в ответе Минстратегпрома.

Там также рассказали, что в рамках двух уголовных производств продолжается следствие в отношении лиц, которые могут быть виновными в поставке некачественных боеприпасов осенью прошлого года.

В общем Минстратегпром отчитался о 2,4 млн произведенных мин и артиллерийских боеприпасов в 2024-м году.

Читайте: К производителям бракованных 120-мм мин не применили штрафов, сроки поставки продлены. Это служебная халатность чиновников АОЗ , - антикоррупционный совет

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметани заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

Также читайте: НАБУ расследует поставки некачественных мин и причастность к этому чиновников АОЗ, - Антикоррупционный совет при Минобороны. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Минстратегпром (61) мина (282)


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Топ комментарии
+6
Це прекрасно НО хото поніс кримінальну відповідальність за те що загінули солдати СОУ завдяки цім бракованим мінам? Може Зінка?
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29.04.2025 13:02
+3
Повністю повністю? Вірим.
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29.04.2025 13:00
+3
Особисто знаю тих, хто возив свої браковані до місця збору на "переплавку", бо туди надходили (увага!) нормальні міни. І вони мінялися. Це навіть не саботаж, а свідома диверсія. Про зраду та умисні вбивства я взагалі мовчу
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29.04.2025 13:05
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Правила форума Совет форумчан
Повністю повністю? Вірим.
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29.04.2025 13:00 Ответить
Це прекрасно НО хото поніс кримінальну відповідальність за те що загінули солдати СОУ завдяки цім бракованим мінам? Може Зінка?
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29.04.2025 13:02 Ответить
Ше ж були гранати не "тієї системи"
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29.04.2025 13:02 Ответить
Повністю повний чЮмодан бабла умєркє ? Чи знову бракований без днища ?
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29.04.2025 13:04 Ответить
Особисто знаю тих, хто возив свої браковані до місця збору на "переплавку", бо туди надходили (увага!) нормальні міни. І вони мінялися. Це навіть не саботаж, а свідома диверсія. Про зраду та умисні вбивства я взагалі мовчу
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29.04.2025 13:05 Ответить
Заплатил кому нужно - спокойно клепай брак дальше.
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29.04.2025 13:05 Ответить
це вже було. і знову?
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29.04.2025 13:09 Ответить
ревізор отари вовк, розказує результати перевірки кошари.Вівці всі цілі,навіть ті,які він зжер ...
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29.04.2025 13:10 Ответить
брехня
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29.04.2025 13:19 Ответить
Перефарбували в інший колір?
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29.04.2025 13:25 Ответить
Умеров відповість за саботаж бракованих мін?
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29.04.2025 13:33 Ответить
А за яйця по 17 когось покарають?
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29.04.2025 13:35 Ответить
 
 