151 бригада не получала бракованных мин. Это уже подтверждено испытаниями, – Силы логистики ВСУ

В Командовании Сил логистики ВСУ опровергли информацию о том, что бойцам 151 отдельной механизированной бригады доставили партию некачественных мин.

Об этом заявил заместитель начальника центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения Командования Сил логистики ВСУ Владимир Гребенюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, 13 января в 151 бригаде завершила работать комиссия, которая не нашла подтверждений, что бойцам передали некачественные мины.

Не было ни одного случая несрабатывания взрывателя или неправильного срабатывания. Это уже подтверждено испытаниями", - отметил он.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

