151 бригада не получала бракованных мин. Это уже подтверждено испытаниями, – Силы логистики ВСУ

Браковані міни у 151 бригаді: Сили логістики ЗСУ заперечили інформацію

В Командовании Сил логистики ВСУ опровергли информацию о том, что бойцам 151 отдельной механизированной бригады доставили партию некачественных мин.

Об этом заявил заместитель начальника центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения Командования Сил логистики ВСУ Владимир Гребенюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, 13 января в 151 бригаде завершила работать комиссия, которая не нашла подтверждений, что бойцам передали некачественные мины.

Не было ни одного случая несрабатывания взрывателя или неправильного срабатывания. Это уже подтверждено испытаниями", - отметил он.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

Топ комментарии
+16
Да и кто бы сомневался?? Конечно же небыло бракованых мин🤣🤣🤣🤣верим заступнику начальника центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Володимиру Гребенюку🤣🤣🤣🤣🤣🤣
13.01.2025 21:37 Ответить
+14
Спиніть цей цирк, і просто напишіть, який підрозділ на відео міни які не входять в міномет.
13.01.2025 21:36 Ответить
+7
Саме найгірше, коли починають брехати, риго-зелені тварини мають відповідати за все!
13.01.2025 21:39 Ответить
Спиніть цей цирк, і просто напишіть, який підрозділ на відео міни які не входять в міномет.
13.01.2025 21:36 Ответить
Ой как неудобно получается.
кто-то в школе плохо учился, а должность министра занимает. Социальний лифт так сказать. Каждая кухарка... В декабре бракованая партия имела размер 100 000 мин. Дальше сами считайте. 20 000 мин це 10% от 100 000, но зафиксировано всего навсего 417 бракованих. А накуя тогда 19583 мини меняли?
13.01.2025 23:37 Ответить
и еще вишенка на тортик. Мини 120мм начали делать в конце 23 года. Гордость берет за Укроборонпром. Миллион мин за год. Во всем Рамштайне столько не делают
13.01.2025 23:42 Ответить
Так ось воно що, насправді винен імпортний порох їз за якого міни розбухали та не влазили до ствола міномета.
14.01.2025 07:46 Ответить
хто повідомляв про браковані міни? хто працює на кремль?
13.01.2025 21:37 Ответить
зеленский и шобла
13.01.2025 23:24 Ответить
Да и кто бы сомневался?? Конечно же небыло бракованых мин🤣🤣🤣🤣верим заступнику начальника центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Володимиру Гребенюку🤣🤣🤣🤣🤣🤣
13.01.2025 21:37 Ответить
А комісія була із Командування Сил логістики??? "Зам по тилу" в 151-ій просто захотів служити далі, але кому?
13.01.2025 21:38 Ответить
Саме найгірше, коли починають брехати, риго-зелені тварини мають відповідати за все!
13.01.2025 21:39 Ответить
Из той же серии, "Мажоры" оказались не "мажорами"
13.01.2025 21:39 Ответить
А майбах взагалі взяли у школі в трудовика.
13.01.2025 22:08 Ответить
ну да. у нього же зарплатня 4000 євро, а він на півтори ставки працює. Звичайний вчитель, живе як президент.
13.01.2025 23:26 Ответить
Як президент?
"Зарплата Володимира Зеленського у 2024 році становила 28 тисяч гривень на місяць.
Надбавки, премії та інші складові заробітної плати президенту не встановлено."
14.01.2025 10:42 Ответить
***. важко бути йолупом? На утримання цієї потвори щодня витрачається більше 2 млн грн
14.01.2025 13:20 Ответить
151 бригада не отримувала браковані міни. Це вже підтверджено випробуваннями, саме про залишок мін на складах в невеликій кількості, для проведення (оправдовувальних)випробовуваннь диверсантів і бракоробів з випуску мін писав "Цензор" ,
13.01.2025 21:40 Ответить
Не, ну умеют толково разьяснить логистики тупым минометчикам.
13.01.2025 21:42 Ответить
"были бракованные мины. мы этого не отрицаем. но они самоотремонтировались!" (С) )).
13.01.2025 21:45 Ответить
Суки брехливі
13.01.2025 21:48 Ответить
если на клетке слона написано Носорог -не верь глазам своим.
13.01.2025 21:57 Ответить
А хто тоді їх отримував? Польська IКEA?
13.01.2025 22:07 Ответить
Чергова "божа роса".
14.01.2025 00:25 Ответить
Негарно людям голови задурювати.
Меньше тексту, більше фактів.
Ваші засідання не варті туалетного паперу.
14.01.2025 01:12 Ответить
 
 