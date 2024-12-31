Подразделение ВСУ на Времевском направлении получило некачественные мины: "Она тупо не влезает". ВИДЕО
На фронт продолжают поступать некачественные мины. На этот раз некачественные боеприпасы попали на Времевское направление, в район Великой Новоселки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Военнослужащие ВСУ, подписчики канала Бутусов плюс, прислали кадры, свидетельствующие об очередном случае массовой поставки в украинскую армию некачественных мин.
"Мины, которые не взрываются. Мины, которые не долетают до вражеских позиций. Теперь вот мины, которые просто не входят в ствол. Что дальше?", - задает вопрос главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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Василь, який отримав за відкат це замовлення, все життя грав хером на роялю і дупля не відбиває у виробництві. Спеціалісти по металу яку виробляють ті хвости, ЗЕ мобілізував, діди специ вже померли інші роз'їхались або звільнилися з підприємств. Ось і результат.
Що найменьше треба вміти поміряти хочаб штангель циркулем діаметр. Ця історія зі спеціалістами та базовою освітою в Україні не перші 10 років. ПТУ закрили, з/п у той галузі немає.. От і результат одні рукожопи залишились
Резніков і наступний крадій з Міноборони, йдуть безобговорення і з власними вірьовками!