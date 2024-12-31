Подразделение ВСУ на Времевском направлении получило некачественные мины: "Она тупо не влезает". ВИДЕО

На фронт продолжают поступать некачественные мины. На этот раз некачественные боеприпасы попали на Времевское направление, в район Великой Новоселки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащие ВСУ, подписчики канала Бутусов плюс, прислали кадры, свидетельствующие об очередном случае массовой поставки в украинскую армию некачественных мин.

"Мины, которые не взрываются. Мины, которые не долетают до вражеских позиций. Теперь вот мины, которые просто не входят в ствол. Что дальше?", - задает вопрос главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.