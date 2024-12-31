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Подразделение ВСУ на Времевском направлении получило некачественные мины: "Она тупо не влезает". ВИДЕО

На фронт продолжают поступать некачественные мины. На этот раз некачественные боеприпасы попали на Времевское направление, в район Великой Новоселки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащие ВСУ, подписчики канала Бутусов плюс, прислали кадры, свидетельствующие об очередном случае массовой поставки в украинскую армию некачественных мин.

"Мины, которые не взрываются. Мины, которые не долетают до вражеских позиций. Теперь вот мины, которые просто не входят в ствол. Что дальше?", - задает вопрос главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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Топ комментарии
+72
Одні тварюки
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31.12.2024 21:15
+54
Завгоспи, колишній і нинішній.
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31.12.2024 21:12
+48
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31.12.2024 21:12
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Може бути і таке. Занепад освіти відбувся ще раніше 92-96 роки
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01.01.2025 17:23 Ответить
Голова Служби безпеки України у 2019-2022 роках, лейтенант Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення працевлаштував в СБУ свого сина Артура Лазаренка (Баканова). Син, як і батько, також отримав звання лейтенанта. Про це https://www.pravda.com.ua/articles/2024/10/31/7482251/ ідеться в розслідуванні журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача. ...зараз 27-річний Артур Лазаренко є лейтенантом у шостому управлінні департаменту контррозвідки Служби безпеки України. До обов'язків посадовця входить курування роботи військових заводів та підприємств оборонного комплексу на час воєнного стану. Журналісти зауважують, що лейтенант користується автомобілем Volkswagen Tiguan з оперативними номерними знаками. Щонайменше двічі Лазаренка помітили на тренуванні на стадіоні «Динамо», куди він приїжджає у свій робочий час. https://zaxid.net/sin_eksglavi_sbu_ivana_bakanova_pislya_pochatku_vtorgnennya_stav_leytenantom_n1596836

https://zaxid.net/news/
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01.01.2025 17:52 Ответить
Розстрілять
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01.01.2025 19:35 Ответить
У сина у ,школі, 99%, вчителів, особливо після того, як два місяці їм дали по три тарифи премі'ї - всі шльондири шкільні за гнидву. І ніхто з них не хоче чути про втрати, ракети, міни, аптечки, броніни.
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01.01.2025 20:02 Ответить
На мою думку тут може бути все набагато банальніше...
Василь, який отримав за відкат це замовлення, все життя грав хером на роялю і дупля не відбиває у виробництві. Спеціалісти по металу яку виробляють ті хвости, ЗЕ мобілізував, діди специ вже померли інші роз'їхались або звільнилися з підприємств. Ось і результат.
Що найменьше треба вміти поміряти хочаб штангель циркулем діаметр. Ця історія зі спеціалістами та базовою освітою в Україні не перші 10 років. ПТУ закрили, з/п у той галузі немає.. От і результат одні рукожопи залишились
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01.01.2025 22:54 Ответить
Українськи військові такі тупі, особливо ти, хто голосував за підара у 19 - це вас навмисно знищує саме ваш вибір - святкуйте та дивіться кв95 - я радий за вас. А як ви думали - будете жити, а войовнича меньшість вся звгине - ніхріна, ваш вибір знищить навіть самих упоратих їбанатів-українців. З Богом - голосуйте за зеленского - йьому дадуть премію Нобеля. Ідіоти українськи.
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01.01.2025 22:59 Ответить
Люструвати керівництво, але не довше 3 метрів вірьовки!
Резніков і наступний крадій з Міноборони, йдуть безобговорення і з власними вірьовками!
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01.01.2025 23:43 Ответить
Предательство страны, кто отвечает и выправляет?
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02.01.2025 07:19 Ответить
Скільки так можна знущатись?!!
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02.01.2025 07:52 Ответить
Засуньте Умерова туди, нехай політає! Але ж товстий, собака, не влізе...
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02.01.2025 10:37 Ответить
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