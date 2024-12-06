Сметанин о бракованных минах для ВСУ: из миллионов - 417 нештатных срабатываний из-за некачественного пороха

Из миллионов произведенных мин военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания. Нештатные срабатывания мин калибром 120 и 82 миллиметра связаны с изменением свойств импортного пороха.

Об этом в пятницу, 6 декабря, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник напомнил, что в этом году будет изготовлено 2,5 млн боеприпасов. Он отметил, что Украина остается зависимой от импортного пороха. Импортную пороховую смесь использовали и при изготовлении "проблемных" партий мин.

"Для изготовления метательных зарядов использовались сферические марки порохов, которые используются с 1985 года странами-членами НАТО для производства 81, 120-миллиметровых мин. Однако в процессе эксплуатации порох изменил свои свойства и стал срабатывать нештатно", - пояснил Сметанин.

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Это выяснилось при проверке завода-производителя мин, часть из которых должным образом не срабатывают. К таким выводам пришла комиссия в составе представителей Минстратегпрома, Минобороны, завода-производителя, ВСУ и СБУ, которая выезжала на предприятие.

Сметанин рассказал, что военными зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей.

"Из миллионов - только 417 нештатных срабатываний", - сказал чиновник.

По словам министра, из последних партий, общим количеством 54 тысячи 120 мин, подлежат замене около 24 тысяч.

Он отметил, что замена мин будет осуществлена бесплатно для военных - за счет завода-производителя.

Кроме этого, Сметанин рассказал, что по состоянию на сейчас открыто два уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки.

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Также он рассказал, что всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов, максимально быстрыми темпами масштабируя производство и внедряя новые технологии.

"Как вывод из сложившейся ситуации, на всех производствах усилен контроль за качеством: как ввозимой продукции, так и изготовленной", - подытожил министр.

Напомним, что 6 декабря Верховная Рада вызвала главу Минстратегпрома Германа Сметанина.

Бракованные мины поставили в ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

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