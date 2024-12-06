Сметанин о бракованных минах для ВСУ: из миллионов - 417 нештатных срабатываний из-за некачественного пороха
Из миллионов произведенных мин военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания. Нештатные срабатывания мин калибром 120 и 82 миллиметра связаны с изменением свойств импортного пороха.
Об этом в пятницу, 6 декабря, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновник напомнил, что в этом году будет изготовлено 2,5 млн боеприпасов. Он отметил, что Украина остается зависимой от импортного пороха. Импортную пороховую смесь использовали и при изготовлении "проблемных" партий мин.
"Для изготовления метательных зарядов использовались сферические марки порохов, которые используются с 1985 года странами-членами НАТО для производства 81, 120-миллиметровых мин. Однако в процессе эксплуатации порох изменил свои свойства и стал срабатывать нештатно", - пояснил Сметанин.
Это выяснилось при проверке завода-производителя мин, часть из которых должным образом не срабатывают. К таким выводам пришла комиссия в составе представителей Минстратегпрома, Минобороны, завода-производителя, ВСУ и СБУ, которая выезжала на предприятие.
Сметанин рассказал, что военными зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей.
"Из миллионов - только 417 нештатных срабатываний", - сказал чиновник.
По словам министра, из последних партий, общим количеством 54 тысячи 120 мин, подлежат замене около 24 тысяч.
Он отметил, что замена мин будет осуществлена бесплатно для военных - за счет завода-производителя.
Кроме этого, Сметанин рассказал, что по состоянию на сейчас открыто два уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки.
Также он рассказал, что всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов, максимально быстрыми темпами масштабируя производство и внедряя новые технологии.
"Как вывод из сложившейся ситуации, на всех производствах усилен контроль за качеством: как ввозимой продукции, так и изготовленной", - подытожил министр.
Напомним, что 6 декабря Верховная Рада вызвала главу Минстратегпрома Германа Сметанина.
Бракованные мины поставили в ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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За https://t.me/herman_smetanin_msp/131 словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.
Щось ці два речення між собою явно конфліктують. Якось по зебільному написано.
Як же ви, неуки, "дістали" своєю "ДУРРЮ"!!! Ні хєра не тямите - а лізете з своїм ідіотизмом когось "просвіщать"!
А прищемити мав би виборець своїми бюлетенями.
Видать производили в арендованом гараже...
цю гидоту навіть огидно читати.всі давно знають чого коштує написати рапорт у ЗСУ, особливо на "нулі"..підписати ..передати і тд
сметанін - просто генетичний покидьок ..як і всі зельоні
Він САМ СЕБЕ суперечить:
"За словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч."
45% браку!
https://www.youtube.com/watch?v=r0SwJjEuZzI
Теперь мины к миномету... Порох не тот.
Что или кто объединяет эти два эпизода?
Як "нештатне спрацювання міни" може бути пов'язано з порохом (зарядом), який у каналі ствола згорає і фсьо? На відео мінометник чітко казав, що міни навіть долетівши до цілі, не вибухають. Заміна детонатора на надійний чеський не допомагає. Це не порох, а вибухівка. Вона не в стволі згорає, а в корпусі снаряду знаходиться.
Його брехня про нібито порох НАТО взагалі цирк! Щоб ці заряди не втрачали своїх властивостей, їх виробники не у гнилі онучі пакують Чистий совок!
Він же в очі не бачив, як ті натівські "ананасові/лимонні дольки виглядають"!
Партії: мова йшла про більш ніж 100,000 бракованих мін калібру 120 мм з 370,000 виготовлених цієї шарагою за 1,5 року. Цей же йолоп бреше і в кількості браку (400) і в загальній кількості (мільйон).
Дуже зручний кадр! На його тлі навіть пустоголовий гімно-командувач виглядає справжнім хероєм.
З мільйонів мін.
У вибірку взяли ВСІ міни, а мали взяти міни Камишіна.
Маніпуляція номер 2.
Зміна властивостей пороху.
Порох вбирає вологу. Як наші виробники про це не знали, враховуючи що порох винайдено майже 2000 років тому, залишається загадкою.
Маніпуляція номер 3.
Згадується лише "неякісний порох".
Але чомусь Сметанін не каже що крім цього не спрацьовує ще вишибний патрон.
А крім вишибного, ще не спрацьовує підривник.
Винні вже визначені, як завжди це солдати
Особисто я не чув його доповіді, що зрозуміло. Хоча б дізнатись - він мав відповідь в загалі?
Це трибунал для міністра оборони і відповідальних за виробництво🤦🤦
Я розумію, що їм такий стан справ подобається, але для решти громадян це самовбивство.