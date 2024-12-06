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Сметанин о бракованных минах для ВСУ: из миллионов - 417 нештатных срабатываний из-за некачественного пороха

Сметанін про неякісні міни

Из миллионов произведенных мин военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания. Нештатные срабатывания мин калибром 120 и 82 миллиметра связаны с изменением свойств импортного пороха.

Об этом в пятницу, 6 декабря, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник напомнил, что в этом году будет изготовлено 2,5 млн боеприпасов. Он отметил, что Украина остается зависимой от импортного пороха. Импортную пороховую смесь использовали и при изготовлении "проблемных" партий мин.

"Для изготовления метательных зарядов использовались сферические марки порохов, которые используются с 1985 года странами-членами НАТО для производства 81, 120-миллиметровых мин. Однако в процессе эксплуатации порох изменил свои свойства и стал срабатывать нештатно", - пояснил Сметанин.

Читайте также: Вопрос политизирован, - "слуга народа" Вениславский рассказал, что Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию со снабжением бракованных мин в ВСУ

Это выяснилось при проверке завода-производителя мин, часть из которых должным образом не срабатывают. К таким выводам пришла комиссия в составе представителей Минстратегпрома, Минобороны, завода-производителя, ВСУ и СБУ, которая выезжала на предприятие.

Сметанин рассказал, что военными зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей.

"Из миллионов - только 417 нештатных срабатываний", - сказал чиновник.

По словам министра, из последних партий, общим количеством 54 тысячи 120 мин, подлежат замене около 24 тысяч.

Он отметил, что замена мин будет осуществлена бесплатно для военных - за счет завода-производителя.

Кроме этого, Сметанин рассказал, что по состоянию на сейчас открыто два уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки.

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Также он рассказал, что всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов, максимально быстрыми темпами масштабируя производство и внедряя новые технологии.

"Как вывод из сложившейся ситуации, на всех производствах усилен контроль за качеством: как ввозимой продукции, так и изготовленной", - подытожил министр.

Напомним, что 6 декабря Верховная Рада вызвала главу Минстратегпрома Германа Сметанина.

Бракованные мины поставили в ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

Читайте также: Некачественные мины: "слуга народа" Вениславский заявил, что брак не является критическим для Сил обороны

Автор: 

ВР (29234) мина (273) Герман Сметанин (29)


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Топ комментарии
+47
"З мільйонів - лише 417 нештатних спрацювань", - сказав урядовець.

За https://t.me/herman_smetanin_msp/131 словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.

Щось ці два речення між собою явно конфліктують. Якось по зебільному написано.
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06.12.2024 19:36
+38
Бреше, ****!!! Я бачив відео - лише перед одним мінометом - ЧОТИРИ міни валяються... І це - від одної стільби...
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06.12.2024 19:45
+31
Всі слугориги патологічні брехуни. За кожною міною, яка не вибдухає стоїть не одне життя бійців, бо їх мали б прикривати мінометники.
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06.12.2024 19:41
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"З мільйонів - лише 417 нештатних спрацювань", - сказав урядовець.

За https://t.me/herman_smetanin_msp/131 словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.

Щось ці два речення між собою явно конфліктують. Якось по зебільному написано.
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06.12.2024 19:36 Ответить
Бреше, ****!!! Я бачив відео - лише перед одним мінометом - ЧОТИРИ міни валяються... І це - від одної стільби...
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06.12.2024 19:45 Ответить
Не обов'язково. Логічно що з однієї партії пороху зробили одну партію мін. Логічно що вона пішла в один підрозділ і досталася одному розрахунку.
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06.12.2024 20:02 Ответить
Вибач... Інших слів немає... Тому питаю: "ТИ - ********"? "ПАРТІЯ" в поставках подібного типу *********** може налічувать ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ОДИНИЦЬ!!!
Як же ви, неуки, "дістали" своєю "ДУРРЮ"!!! Ні хєра не тямите - а лізете з своїм ідіотизмом когось "просвіщать"!
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06.12.2024 20:15 Ответить
Та ні. Я дуже розумний і досвідчений. "Партія" це все що більше кількох штук. Можливо у виробника чи одного з посередників порваний мішок на дворі валявся, чи в товарнякє дах протікає. Багато чого може бути. Але завжди є людина, яка не захотіла втрачати пару сотень баксів, та пустила брак у продаж. Партію, якої вистачить на кілька сотень мін. Багато разів перевірять на шляху від виробника пороху до виробника мін.
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06.12.2024 20:37 Ответить
Ти можеш буть "розумним" і "досвідченим... ДЕСЬ... Але не в цьому питанні... Ти не знаєш всього процесу - але берешся "рассуждать".. Не лізь... Не ганьбися... Бо я людина "в"їдлива"... У свій час займався перевірками зберігання *********** у арсеналах... І в результаті нашої суперечки ти мене зненавидиш.. Бо ти не знаєш у цьому НІЧОГО... А я знаю БАГАТО...
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06.12.2024 20:44 Ответить
Усі при бажанні знають достатньо про ваших "перевірки". Дружба, Лозова, Балаклія. "Список вибухів та пожеж на військових складах в Україні" може прочитати не тілько лише хтось, багато хто може прочитати.
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06.12.2024 22:05 Ответить
"Бик дурний... Написаний висновок - не означає "вжиті заходи"... Нашим висновком у МО просто "жопу витерли"... Так які претензії до МЕНЕ?!!!
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06.12.2024 22:12 Ответить
Ніяких претензій до тебе. Жодних. Але "підтерлися висновками" для [не тільки] нашого МО це правило, а не виняток. Що було, є і буде. На жаль.
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06.12.2024 22:42 Ответить
Все ж таки Порох винний...
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06.12.2024 20:08 Ответить
Ці не спрацювали, а 417 вибухнули де не треба.
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06.12.2024 20:30 Ответить
Я своє вже сказав... Решту довіряю сказать криміналістам...
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06.12.2024 20:53 Ответить
З 54000 повертають 24000, а так все нормально…
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06.12.2024 19:37 Ответить
я не творю собі кумирів )) але знову порох винуватий!!!! ))))
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06.12.2024 19:40 Ответить
Порох винуватий, що зелену погань не щемив, демократ і є демократ. Був б порох, не було б війни !
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06.12.2024 20:00 Ответить
зелена погань - це риги вкупі з авантюристами штибу сволоти (останніх тут представляє gemixx1107198661) Як таких всіх прищемиш?
А прищемити мав би виборець своїми бюлетенями.
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06.12.2024 20:24 Ответить
😂😂😂 Дірявий. Ти сьогодні дуже агресивний.... А ну вгадаю-кинув тебе твій негр????
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06.12.2024 20:41 Ответить
погань gemixx11 07198661, щоб ти здохла
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06.12.2024 22:13 Ответить
😂😂😂😂угадав😂😂😂знайдеш іншого негра...буде віш тебе Зепідара любити😂😂😂😂
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06.12.2024 22:17 Ответить
Оковтиратєльство.
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06.12.2024 19:40 Ответить
Всі слугориги патологічні брехуни. За кожною міною, яка не вибдухає стоїть не одне життя бійців, бо їх мали б прикривати мінометники.
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06.12.2024 19:41 Ответить
А неякісну сметану як утилізують? Спалюють чи дронами скидають свинособакам у якості хім зброї?
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06.12.2024 19:41 Ответить
Це міністр стратегічних галузєй промисловості в часи війни, чи якийсь пту-шник з невиконанним завданням?
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06.12.2024 19:42 Ответить
Бажано, щоб ці тв@рюка стала мінометником в штурмовій!
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06.12.2024 19:45 Ответить
Він може стать тільки в батальйон монако,нажаль,їх потрібно ставить раком...
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06.12.2024 19:59 Ответить
Нікуя,краще його в піхоту,що прикриття чекає
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06.12.2024 21:15 Ответить
«Імпортний порох у результаті експлуатації змінив свої властивості і став спрацьовувати нештатно, 417 раз із мільйона.» Висновок: Доповідача-розтріляти за нахабну спробу приховати саботаж або/та власну некомпетентність.
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06.12.2024 19:45 Ответить
"Туфту женуть" для "лохів"!... Є партія мін. Вони споряджаються ОКРЕМОЮ партією вибухової речовини. Потім споряджаються "вишибним зарядом (теж з одної партії). Потім додається основний метальний заряд. Теж з одної партії. Всі ці дані вкладаються в ящик з ************ (або пишуться на самому **********) - щоб мінометники, при розрахунку стрільби, це враховували... (Таке саме робиться і стосовно снарядів чи патронів) Після спорядження ПАРТІЇ **********в робиться контрольний відстріл... Так що хай розбираються з "воєнпрєдом" - який "підмахнув" підпис, не проводячи перевірки... Там бракований порох основного метального заряду...
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06.12.2024 19:54 Ответить
А формулировка "в процессе эксплуатации стал срабатывать нештатно..." Сам порох эксплуатировали? Вне мин?
Видать производили в арендованом гараже...
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07.12.2024 01:22 Ответить
Неякісний порох це біда країни.
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06.12.2024 19:49 Ответить
заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових ???????????
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06.12.2024 19:50 Ответить
Пора вже властивості зеленої влади викинути на смітник історії!
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06.12.2024 19:51 Ответить
міни браковані, браковані через порох, хто винен - Порошенко.
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06.12.2024 19:51 Ответить
Гнилии базар
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06.12.2024 19:53 Ответить
Зелена шобло щось там патякало про створення ядерної бомби за лічені тижні, якщо не приймуть в НАТО, а по факту не можуть створити звичайну міну для міномета без брака.
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06.12.2024 19:54 Ответить
Якої національності "герман смєтанін"? В цьому відповідь на питання "чому" міни вибухають вбиваючи наших воїнів... І, як завжди, у "смєтаніних" в усьому винний "натівський порох"...
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06.12.2024 19:55 Ответить
Це скільки ж минометників вбило або покалічило. 417 спрацювань. 417 розрахунків. Це важкий злочин!
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06.12.2024 19:55 Ответить
я ще не почув зельоного брехливого поносу від умєрова
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06.12.2024 19:56 Ответить
а у нас в Україні, українці десь є в уряді?
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06.12.2024 19:56 Ответить
Був прем'єр-міністр, Гройсман.)
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06.12.2024 19:59 Ответить
як не дивно він був більшим українцем, ніж теперішні
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06.12.2024 20:41 Ответить
В країні більшість хохли, це можна бачити по кількості виборців зенарка !
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06.12.2024 20:14 Ответить
йбт, і ця тупа малолєтка , цинічна і брехлива, очолює укроборонпром.
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06.12.2024 19:56 Ответить
Порошенко гадить в порох.
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06.12.2024 19:58 Ответить
"Сметанін розповів, що військовими зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120 мм мін. Це викладено в звітах, що надійшли від військових частин."

цю гидоту навіть огидно читати.всі давно знають чого коштує написати рапорт у ЗСУ, особливо на "нулі"..підписати ..передати і тд

сметанін - просто генетичний покидьок ..як і всі зельоні
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06.12.2024 19:58 Ответить
417 неспрацювань, а міняють 24000 з 54 тисяч. Тобто не спрацьовують 24 тисячі мін. І там справа не тільки в порохах. Там і з підривачами були проблеми. Спрацьовував один з десяти по моєму, або взагалі не спрацьовував. А це вже не порох винен.
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06.12.2024 21:32 Ответить
оце такий собі мінометник сидить , хлопці кричать - "нам потрібна підтримка"..а мінометник - "почекай, я звіт сметаніну пишу що міна не спрацювала..друга..третя"
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06.12.2024 19:59 Ответить
Опять у зелёных "порох" виноват.
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06.12.2024 19:59 Ответить
тут багато коментарів але єдина можливість все перевірити - того довбня на передову на 6 місяців на тест всіх мін
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06.12.2024 20:04 Ответить
Що за МАЯЧНЮ він несе?!
Він САМ СЕБЕ суперечить:
"За словами міністра, з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч."
45% браку!
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06.12.2024 20:05 Ответить
Як же вони вже остогидли своєю тупою брехнею і недолугими виправдовуваннями! То в них військові винні -бо вони виявляється не вміють ті міни правильно зберігати і застосовувати, то погода винна - бо вона дуже сира, мокра та холодна. Тепер порох винний - бо він змінює своі властивості.... Що ще забули згадати, і які пояснення ще видумають наступного разу ці циркові блазні?
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06.12.2024 20:07 Ответить
ЗЕздить покидьок
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06.12.2024 20:08 Ответить
Вот гнида. А он что хотел чтобы весь миллион мин протестили? Отправить етого пи****ра вместе с персоналом предприятия включая директора, которое ети мині делало на 0 етими минами воевать.
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06.12.2024 20:12 Ответить
Маніпуляція з боку підара - 2,5 мільона - це загальна кількість боеприпасів яку заплановано, тут мабуть і патрони до АК и снаряди до арти - все до купи - так "потужнище" виглядає в звітах...
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06.12.2024 20:25 Ответить
Сметана, давай к пацанам на 0, **** там очковать, одна из 10000 тысяч мин не працююча!!!!!!
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06.12.2024 20:16 Ответить
Імпортний порох певно з Московії.
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06.12.2024 20:18 Ответить
Підар
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06.12.2024 20:22 Ответить
Про які ще мільйони вироблених мін він верзе??? Ще б розказав про мільярд дерев, **** зелена.
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06.12.2024 20:23 Ответить
Нормальний уряд з серйозними людьми , навіть якби то був брак 100 мін з мільйона, особливо в такий час, коли війна , підняв би всіх на ноги і точно дав би зрозуміти, що ми тут не в пісочниці бавимось. А тут штріх кажеш, що всього 400 мін бракованих з мільйона) А ще цікаво, чи цей додік знає, що таке вибірка )) бо щось я сумніваюсь, що кожну міну до останньої одиниці вони повернули назад, чи перепровірили
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06.12.2024 20:23 Ответить
Говнолідору нема коли тим усім займатися! Він на відкриття Собору Паризької Богоматері запізнюється!
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06.12.2024 22:07 Ответить
Афера на 23 млрд: під ялиночку Умерову і ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=r0SwJjEuZzI
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06.12.2024 20:24 Ответить
Сначала когда-то миномет не могли сделать. Взрывался-разрывался... Металл типа был не тот.
Теперь мины к миномету... Порох не тот.
Что или кто объединяет эти два эпизода?
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06.12.2024 20:24 Ответить
Такий молодий, а вже ЗЕбіл
Як "нештатне спрацювання міни" може бути пов'язано з порохом (зарядом), який у каналі ствола згорає і фсьо? На відео мінометник чітко казав, що міни навіть долетівши до цілі, не вибухають. Заміна детонатора на надійний чеський не допомагає. Це не порох, а вибухівка. Вона не в стволі згорає, а в корпусі снаряду знаходиться.
Його брехня про нібито порох НАТО взагалі цирк! Щоб ці заряди не втрачали своїх властивостей, їх виробники не у гнилі онучі пакують Чистий совок!
Він же в очі не бачив, як ті натівські "ананасові/лимонні дольки виглядають"!
Партії: мова йшла про більш ніж 100,000 бракованих мін калібру 120 мм з 370,000 виготовлених цієї шарагою за 1,5 року. Цей же йолоп бреше і в кількості браку (400) і в загальній кількості (мільйон).
Дуже зручний кадр! На його тлі навіть пустоголовий гімно-командувач виглядає справжнім хероєм.
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06.12.2024 21:01 Ответить
урінотерапія сметаною
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06.12.2024 21:09 Ответить
Урядова комісія, у складі Безуглої, Арахамії, Подоляка у всьому розібралася та зробила висновок - у неспрацюванні десятків тисяч мін, як завжди винен ... Порох. Міністерство оборони та Укроборонпром як завжди ні в чьом нє вінавати і кажуть то всьо Порох винен
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06.12.2024 21:10 Ответить
Так тут Зельоні вже пояснили. Через погодні умови! Лютий звіздець!
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06.12.2024 21:12 Ответить
Це могло бути 417 життів не враховуючі доставку під обстрілами. Треба єго срочно на 0 щоб мав уявленя про слове лише...
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06.12.2024 21:13 Ответить
Гумовий контрацептив , а не урядовець .
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06.12.2024 21:22 Ответить
Брехло. Щоб ти здохло в аварії коли їхатимеш п'яний в комендантську годину з кальянної зі шльондрою.
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06.12.2024 21:24 Ответить
Маніпуляція номер 1.
З мільйонів мін.
У вибірку взяли ВСІ міни, а мали взяти міни Камишіна.

Маніпуляція номер 2.
Зміна властивостей пороху.
Порох вбирає вологу. Як наші виробники про це не знали, враховуючи що порох винайдено майже 2000 років тому, залишається загадкою.

Маніпуляція номер 3.
Згадується лише "неякісний порох".
Але чомусь Сметанін не каже що крім цього не спрацьовує ще вишибний патрон.
А крім вишибного, ще не спрацьовує підривник.

Винні вже визначені, як завжди це солдати
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06.12.2024 21:38 Ответить
Пару тижнів тому навчав свіжосформованої бригади мінометників, тут в неглибокому тилу Донбасу. Так ось, з 12 мін, що вистрілили на стрільбах, ЖОДНА не вибухнула при прильоті в грунт. А одна з них навіть змогла полетіти на 35 (!) метрів замість 3 км. Тож висновок мій як мінометника з '14 року: така кількість дефектів - а саме: бракований порох; неспрацювання вишибного заряду; неточні розміри обтюруючого кільця на корпусі міни, що призвело до славного польоту на 35 м - не може бути випадковим, з точки зору звичайного глузду та вірогідності. Тобто, це диверсія. І смішно слухати таких експертів, як пан Сметанін, людина навіть не розуміє, про що йдеться. "Брас", дійсний в/с, в зоні БД. Слава Україні! Переможемо!
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06.12.2024 22:13 Ответить
P.S. Забув ще один недолік згадати - детонатор не спрацьовує 😆 Вього лише 4 (!) критичні недоліки в міні.
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06.12.2024 22:16 Ответить
а там проблеми не лише з порохом.
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06.12.2024 22:21 Ответить
Що цікаво. Коментар по снарядах - прераготива навідь не міністра оборони. Це Функція уповноваженого чиновника в міністерстві оборони - замміністра по зброї. Організація контролю за якістю - особисто його фукція! Відсутність контроля за якістю, це страшніше за ворожий вплив - це Помилка.
Особисто я не чув його доповіді, що зрозуміло. Хоча б дізнатись - він мав відповідь в загалі?
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06.12.2024 22:37 Ответить
"417 нештатних спрацювань" зеленорилі копіюють кацапів в них теж є вираз - "нєштатный сход **********". І знову хтось винуватий? порох в NATO бракований, не сприятливі погодні умови, "процес експлуатації" не правильний.... суки - 417 - ze-підарів розстріляти нах...й! НІУХЯ - ВСІХ!!!
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06.12.2024 23:01 Ответить
І знову суки виправдовуються.
Це трибунал для міністра оборони і відповідальних за виробництво🤦🤦
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07.12.2024 04:19 Ответить
Ну який йолоп хоче ще воювати під егідою цих хитросраких клептоманів?
Я розумію, що їм такий стан справ подобається, але для решти громадян це самовбивство.
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07.12.2024 15:36 Ответить
Поганому танцівнику відомо що мішає! Сметаніна треба виганяти негайно і ставити на цей важливий пост компетентну людину! Через цього гада і таких як він люди гинуть...
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04.01.2025 09:11 Ответить
 
 