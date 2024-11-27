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Некачественные мины: "слуга народа" Вениславский заявил, что брак не является критическим для Сил обороны

Браковані міни: Веніславський заявив, що ситуація не критична

Производители некачественных мин за свой счет должны изготовить новые боеприпасы, которые пройдут более жесткий контроль.

Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Предприятие-производитель полностью за свой счет устраняет все проблемы и поставляет вместо тех мин, которые имеют такие дефекты, полностью новую партию мин. Они будут проходить более жесткий контроль - именно эта партия и от этого производителя - для того, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем", - отметил парламентарий.

По его словам, дефект был обнаружен из-за изменения погодных условий.

Также читайте: Перед поставкой на фронт мины проверяли малым количеством выстрелов и не из всех партий, - СМИ

Вениславский также заявил, что этот недостаток не является критическим для Сил обороны. А военная приемка, ответственная за качество боеприпасов, оружия и техники, которые получают Вооруженные силы Украины, будет работать так, чтобы не допустить повторения проблем.

"Дефект, который был допущен, был обнаружен из-за того, что температура воздуха снизилась, а влажность возросла. То есть это стало тем триггером, который позволил выяснить, что есть определенные проблемы. Этот недостаток не является критическим для сектора безопасности и обороны. Хотя, конечно, любые нештатные срабатывания - они имеют достаточно далеко идущие последствия. Поэтому это выясняется, и, я думаю, в будущем Министерство стратегических отраслей промышленности, военная приемка будут работать так, чтобы не допустить такого брака. Хотя надо понимать, что любые виды боеприпасов, военного оборудования проходят военную приемку. Поэтому здесь комплексная причина: почему военная приемка не обнаружила эту проблему с минами. Это уже будут разбираться правоохранительные органы", - пояснил нардеп.

Ранее Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин.

Читайте: Бракованные мины: с фронта изъяли партию некачественных 82-мм мин, - журналистка. ДОКУМЕНТ

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

Также читайте: Есть достаточно много случаев поступления на фронт некачественных боеприпасов, идет расследование, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: 

Вениславский Федор (263) мина (273)


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Топ комментарии
+59
Де знаходяться діти члена зеленої мафії Веніславського?
Вони на фронті, в окопах? І саме вони повідомили папіку, що міни, які не вибухають, коли потрібно вбивати рашистів, які ідуть на штурм позиції ЗСУ, це некритично?
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27.11.2024 11:51
+50
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27.11.2024 11:53
+40
на нуль падлюку нехай на собі доведе....
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27.11.2024 11:52
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Страница 2 из 2
дайте в руки цьому бидлу одну-дві міни, бо ж "нічого страшного" не станться, а креще зберіть усю верховну раду разому із опю та усіма міністрами і нехай це бидло випробовує кожну з них
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27.11.2024 14:46 Ответить
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27.11.2024 15:09 Ответить
Чтоб ты так жил как хорошие эти мины!! А кто тебя избрал властью ...
Что бы мыло ели...ну и кастрироваоись ща личный счёт...
Не фик дурней плодить !!
Хоть пАржом..так и выбрали ...
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27.11.2024 15:30 Ответить
Що той е-банька несе...
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27.11.2024 15:48 Ответить
Веніславського на передок, нехай дізнається, чи критична нестача, чи ні. Герой з окопів ради, ого!
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27.11.2024 17:26 Ответить
Диверсія! 5 та колона в дії?Хто "кришує"?
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27.11.2024 18:36 Ответить
кришує⁉️ 😄-ХЕРПІДУ ЗЕЛЕНСЬКІЙ , він жє -«яжнелох» ‼️
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27.11.2024 22:25 Ответить
Не он мудак мудак више
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27.11.2024 17:41 Ответить
Він теж!
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27.11.2024 19:06 Ответить
Тепер погодні умови винуваті.Гнати в шию веніславського пізд@бол@.
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27.11.2024 17:56 Ответить
Не гнать,а вешать за шею.
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27.11.2024 23:00 Ответить
Працював у свій час на військовому заводі. Там при прийомці великі машини з радіоелектронним обладнанням заганялися на кілька днів в кліматичні камери, в яких створювалися всі можливі варіанти "погоди", вказані в документації на продукцію. Або Веніславський бреше, або оборонпром дегдадував нижче плінтуса. Одна корупція на нормальному підприємстві до таких наслідків не призведе.
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27.11.2024 18:01 Ответить
І перше і друге
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27.11.2024 21:05 Ответить
Рідкісний дебіл-експерт! Цинічне зелене чмо . А слабо на передок з цими мінами? Температура і вологість ... Рівень першого класу церковно приходської школи. Умерова під трибунал, сирка під трибунал!!!
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27.11.2024 18:02 Ответить
Злодій виправдовує злодіїв....зільона епідемія продовжується...
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27.11.2024 18:26 Ответить
Ах ти ж курва зелена!
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27.11.2024 18:59 Ответить
А зелена буває не курва?
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27.11.2024 19:10 Ответить
Курва цє хто ? Вона нікого не вбиває , а ці 🤢виродкиПІТОРИ- ВБИВЦІ , ДИВЕРСАНТИ , МАРОДЕРИ НА КРОВІ
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27.11.2024 22:28 Ответить
брак мозгів прорашистського манкурта, не є критичним,щоб робити заяви про некритичність бракованої зброї для ЗСУ.від котрого напряму залежить їхнє життя,,,
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27.11.2024 19:16 Ответить
Веніславський це замінник ранньої Бузумної.
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27.11.2024 19:22 Ответить
А чому великі втрати і ми відстунаємо, на фронті одні котли і напівкотли в якіх орки розтрілюють наших захисників, якщо браковані міни і роздеребанені кошти це не кретично.
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27.11.2024 19:22 Ответить
Цей Веніславський ідіот повний чи агент кремля. Цю падлу потрібно взяти за хобот і завести на нуль під бомби, щоб здохло.
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27.11.2024 19:59 Ответить
Це просто звичайна зелена падаль, яка не хоче бути віддалена від корита.
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27.11.2024 20:43 Ответить
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
P.S.-Брехні№2: Йо. як з*ясувалося--
то певно. як втікали у саматохі оті
міни із поганими перепутали(вони
такі схожі...)
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27.11.2024 22:11 Ответить
А вчорож казав що хлопці нетак міни зберегали..Тобто вони й винні пороха самі сушити..як й роблять..тепер виробники пороха сушити будуть..на передку..А завтра хто?
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27.11.2024 23:25 Ответить
*******!!!
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28.11.2024 01:37 Ответить
Набрали зе-північних корейців до Верховної Ради - кон_чен_і!
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28.11.2024 08:24 Ответить
Этого чорта нужна посадить за дезинформацию милионого наскления страны. Пропагантон стопроцентный
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28.11.2024 08:26 Ответить
ЗЕ Дегенераты !!! вы Животные хоть понимаете какое Нарко Чепушило пархато-ватное вы выбрали???
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28.11.2024 08:54 Ответить
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