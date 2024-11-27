Некачественные мины: "слуга народа" Вениславский заявил, что брак не является критическим для Сил обороны
Производители некачественных мин за свой счет должны изготовить новые боеприпасы, которые пройдут более жесткий контроль.
Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Предприятие-производитель полностью за свой счет устраняет все проблемы и поставляет вместо тех мин, которые имеют такие дефекты, полностью новую партию мин. Они будут проходить более жесткий контроль - именно эта партия и от этого производителя - для того, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем", - отметил парламентарий.
По его словам, дефект был обнаружен из-за изменения погодных условий.
Вениславский также заявил, что этот недостаток не является критическим для Сил обороны. А военная приемка, ответственная за качество боеприпасов, оружия и техники, которые получают Вооруженные силы Украины, будет работать так, чтобы не допустить повторения проблем.
"Дефект, который был допущен, был обнаружен из-за того, что температура воздуха снизилась, а влажность возросла. То есть это стало тем триггером, который позволил выяснить, что есть определенные проблемы. Этот недостаток не является критическим для сектора безопасности и обороны. Хотя, конечно, любые нештатные срабатывания - они имеют достаточно далеко идущие последствия. Поэтому это выясняется, и, я думаю, в будущем Министерство стратегических отраслей промышленности, военная приемка будут работать так, чтобы не допустить такого брака. Хотя надо понимать, что любые виды боеприпасов, военного оборудования проходят военную приемку. Поэтому здесь комплексная причина: почему военная приемка не обнаружила эту проблему с минами. Это уже будут разбираться правоохранительные органы", - пояснил нардеп.
Ранее Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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Что бы мыло ели...ну и кастрироваоись ща личный счёт...
Не фик дурней плодить !!
Хоть пАржом..так и выбрали ...
Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
P.S.-Брехні№2: Йо. як з*ясувалося--
то певно. як втікали у саматохі оті
міни із поганими перепутали(вони
такі схожі...)