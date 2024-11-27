Неякісні міни: "слуга народу" Веніславський заявив, що брак не є критичним для Сил оборони

Виробники неякісних мін за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси, які пройдуть жорсткіший контроль.

Про це заявив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми і постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін. Вони проходитимуть жорсткіший контроль – саме ця партія і від цього виробника – для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому", - зазначив парламентар.

За його словами, дефект був виявлений через зміну погодних умов.

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Веніславський також заявив, що цей брак не є критичним для Сил оборони. А військова прийомка, відповідальна за якість боєприпасів, зброї та техніки, що отримують Збройні сили України, працюватиме так, щоб не допустити повторення проблем.

"Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з’ясувати, що є певні проблеми. Цей брак не є критичним для сектору безпеки і оборони. Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання – вони мають достатньо далекоглядні наслідки. Тому це з’ясовується, і, я думаю, в майбутньому Міністерство стратегічних галузей промисловості, військова прийомка працюватимуть так, щоб не допустити такого браку. Хоча треба розуміти, що будь-які види боєприпасів, військового обладнання проходять військову прийомку. Тому тут комплексна причина: чому військова прийомка не виявила цю проблему з мінами. Це вже розбиратимуться правоохоронні органи", - пояснив нардеп.

Раніше Веніславський звинуватив військових у порушенні умов зберігання бракованих мін.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

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