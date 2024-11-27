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Неякісні міни: "слуга народу" Веніславський заявив, що брак не є критичним для Сил оборони

Браковані міни: Веніславський заявив, що ситуація не критична

Виробники неякісних мін за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси, які пройдуть жорсткіший контроль.

Про це заявив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми і постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін. Вони проходитимуть жорсткіший контроль – саме ця партія і від цього виробника – для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому", - зазначив парламентар.

За його словами, дефект був виявлений через зміну погодних умов.

Також читайте: Перед поставкою на фронт міни перевіряли малою кількістю пострілів та не з усіх партій, - ЗМІ

Веніславський також заявив, що цей брак не є критичним для Сил оборони. А військова прийомка, відповідальна за якість боєприпасів, зброї та техніки, що отримують Збройні сили України, працюватиме так, щоб не допустити повторення проблем.

"Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з’ясувати, що є певні проблеми. Цей брак не є критичним для сектору безпеки і оборони. Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання – вони мають достатньо далекоглядні наслідки. Тому це з’ясовується, і, я думаю, в майбутньому Міністерство стратегічних галузей промисловості, військова прийомка працюватимуть так, щоб не допустити такого браку. Хоча треба розуміти, що будь-які види боєприпасів, військового обладнання проходять військову прийомку. Тому тут комплексна причина: чому військова прийомка не виявила цю проблему з мінами. Це вже розбиратимуться правоохоронні органи", - пояснив нардеп.

Раніше Веніславський звинуватив військових у порушенні умов зберігання бракованих мін.

Читайте: Браковані міни: з фронту вилучили партію неякісних 82-мм мін, - журналістка. ДОКУМЕНТ

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

Також читайте: Є достатньо багато випадків надходження на фронт неякісних боєприпасів, триває розслідування, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

Веніславський (284) міна (331)


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Топ коментарі
+59
Де знаходяться діти члена зеленої мафії Веніславського?
Вони на фронті, в окопах? І саме вони повідомили папіку, що міни, які не вибухають, коли потрібно вбивати рашистів, які ідуть на штурм позиції ЗСУ, це некритично?
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27.11.2024 11:51
+50
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27.11.2024 11:53
+40
на нуль падлюку нехай на собі доведе....
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27.11.2024 11:52
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дайте в руки цьому бидлу одну-дві міни, бо ж "нічого страшного" не станться, а креще зберіть усю верховну раду разому із опю та усіма міністрами і нехай це бидло випробовує кожну з них
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27.11.2024 14:46 Відповісти
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27.11.2024 15:09 Відповісти
Чтоб ты так жил как хорошие эти мины!! А кто тебя избрал властью ...
Что бы мыло ели...ну и кастрироваоись ща личный счёт...
Не фик дурней плодить !!
Хоть пАржом..так и выбрали ...
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27.11.2024 15:30 Відповісти
Що той е-банька несе...
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27.11.2024 15:48 Відповісти
Веніславського на передок, нехай дізнається, чи критична нестача, чи ні. Герой з окопів ради, ого!
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27.11.2024 17:26 Відповісти
Диверсія! 5 та колона в дії?Хто "кришує"?
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27.11.2024 18:36 Відповісти
кришує⁉️ 😄-ХЕРПІДУ ЗЕЛЕНСЬКІЙ , він жє -«яжнелох» ‼️
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27.11.2024 22:25 Відповісти
Не он мудак мудак више
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27.11.2024 17:41 Відповісти
Він теж!
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27.11.2024 19:06 Відповісти
Тепер погодні умови винуваті.Гнати в шию веніславського пізд@бол@.
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27.11.2024 17:56 Відповісти
Не гнать,а вешать за шею.
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27.11.2024 23:00 Відповісти
Працював у свій час на військовому заводі. Там при прийомці великі машини з радіоелектронним обладнанням заганялися на кілька днів в кліматичні камери, в яких створювалися всі можливі варіанти "погоди", вказані в документації на продукцію. Або Веніславський бреше, або оборонпром дегдадував нижче плінтуса. Одна корупція на нормальному підприємстві до таких наслідків не призведе.
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27.11.2024 18:01 Відповісти
І перше і друге
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27.11.2024 21:05 Відповісти
Рідкісний дебіл-експерт! Цинічне зелене чмо . А слабо на передок з цими мінами? Температура і вологість ... Рівень першого класу церковно приходської школи. Умерова під трибунал, сирка під трибунал!!!
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27.11.2024 18:02 Відповісти
Злодій виправдовує злодіїв....зільона епідемія продовжується...
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27.11.2024 18:26 Відповісти
Ах ти ж курва зелена!
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27.11.2024 18:59 Відповісти
А зелена буває не курва?
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27.11.2024 19:10 Відповісти
Курва цє хто ? Вона нікого не вбиває , а ці 🤢виродкиПІТОРИ- ВБИВЦІ , ДИВЕРСАНТИ , МАРОДЕРИ НА КРОВІ
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27.11.2024 22:28 Відповісти
брак мозгів прорашистського манкурта, не є критичним,щоб робити заяви про некритичність бракованої зброї для ЗСУ.від котрого напряму залежить їхнє життя,,,
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27.11.2024 19:16 Відповісти
Веніславський це замінник ранньої Бузумної.
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27.11.2024 19:22 Відповісти
А чому великі втрати і ми відстунаємо, на фронті одні котли і напівкотли в якіх орки розтрілюють наших захисників, якщо браковані міни і роздеребанені кошти це не кретично.
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27.11.2024 19:22 Відповісти
Цей Веніславський ідіот повний чи агент кремля. Цю падлу потрібно взяти за хобот і завести на нуль під бомби, щоб здохло.
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27.11.2024 19:59 Відповісти
Це просто звичайна зелена падаль, яка не хоче бути віддалена від корита.
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27.11.2024 20:43 Відповісти
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
P.S.-Брехні№2: Йо. як з*ясувалося--
то певно. як втікали у саматохі оті
міни із поганими перепутали(вони
такі схожі...)
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27.11.2024 22:11 Відповісти
А вчорож казав що хлопці нетак міни зберегали..Тобто вони й винні пороха самі сушити..як й роблять..тепер виробники пороха сушити будуть..на передку..А завтра хто?
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27.11.2024 23:25 Відповісти
*******!!!
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28.11.2024 01:37 Відповісти
Набрали зе-північних корейців до Верховної Ради - кон_чен_і!
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28.11.2024 08:24 Відповісти
Этого чорта нужна посадить за дезинформацию милионого наскления страны. Пропагантон стопроцентный
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28.11.2024 08:26 Відповісти
ЗЕ Дегенераты !!! вы Животные хоть понимаете какое Нарко Чепушило пархато-ватное вы выбрали???
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28.11.2024 08:54 Відповісти
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