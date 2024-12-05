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Главу Минстратегпрома Сметанина вызвали в Раду

Рада викликала Германа Сметаніна

Верховная Рада вызвала главу Минстратегпрома Германа Сметанина.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Предложение внес член комитета ВР Вадим Ивченко.

Решение поддержали 167 нардепов.

Рада викликала Германа Сметаніна

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Ранее сообщалось, что в Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова.

Бракованные мины поставили в ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

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Автор: 

ВР (29230) Герман Сметанин (25)


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Топ комментарии
+12
цю падлюку на допити в сбу потрібно викликати а не на теревеньки у зраду
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05.12.2024 10:53
+7
окрім коррупції там ще явна зрада діверсія та саботаж
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05.12.2024 11:01
+6
Нарешті згадали про кар'єрного спринтера-кіндерсюрприза "молочного", який будучи очільником Укроборонпрому замовив та виготовив непотріб під назвою "мінометні постріли".
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05.12.2024 11:04
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цю падлюку на допити в сбу потрібно викликати а не на теревеньки у зраду
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05.12.2024 10:53 Ответить
Так його нагороджувати урочисто мабуть викликали.
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05.12.2024 10:57 Ответить
млядь,прочитав біографію цього вундеркінда-директор заводу ім.малишева- 1 рік !,директор"харьковскій бронетанковий завод"-1 рік !, і т.д,потім міністр дуже хитрого міністкрства----цього парнішу дуже добре хтось тягне за руку
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05.12.2024 11:54 Ответить
злочини посадовців такого рангу розслідують дбр або набу (за наявності ознак корупції)
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05.12.2024 10:59 Ответить
окрім коррупції там ще явна зрада діверсія та саботаж
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05.12.2024 11:01 Ответить
тоді тіко набу (а без корупції - дбр)
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05.12.2024 11:03 Ответить
фото чиста меністра.
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05.12.2024 11:00 Ответить
Нарешті згадали про кар'єрного спринтера-кіндерсюрприза "молочного", який будучи очільником Укроборонпрому замовив та виготовив непотріб під назвою "мінометні постріли".
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05.12.2024 11:04 Ответить
Так вже ж СБУ та ДБР відкрили кримінальне провадження проти тих, хто розголосив про браковані міни. Усі знають тепер, що це російське ІПСО для підриву авторитету потужних менеджерів... Навіщо ще чіпати кіндер-сюрприза?
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05.12.2024 11:05 Ответить
клав він на вашу Раду
Не прийде
єрмак призначив до нього й прийде
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05.12.2024 11:14 Ответить
Лише голову викликали, чи всього міністра?
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05.12.2024 11:18 Ответить
Блін, вигляд ніби з щойно з кукурудзи вискочив..
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05.12.2024 11:33 Ответить
Прохфесіональ мабуть гарний
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05.12.2024 12:03 Ответить
Тоже как и клоун бороденку с усиками отрастил.
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05.12.2024 12:19 Ответить
Та ему в плей Стейшн играть ещё лет десять,а оно уже стратегической промышленностью рулит.
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05.12.2024 13:08 Ответить
 
 