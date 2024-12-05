Главу Минстратегпрома Сметанина вызвали в Раду
Верховная Рада вызвала главу Минстратегпрома Германа Сметанина.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Предложение внес член комитета ВР Вадим Ивченко.
Решение поддержали 167 нардепов.
Ранее сообщалось, что в Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова.
Бракованные мины поставили в ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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