Главу Минстратегпрома Сметанина вызвали в Раду

Верховная Рада вызвала главу Минстратегпрома Германа Сметанина.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Предложение внес член комитета ВР Вадим Ивченко.

Решение поддержали 167 нардепов.

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Ранее сообщалось, что в Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова.

Бракованные мины поставили в ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

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