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Вопрос политизирован, - "слуга народа" Вениславский рассказал, что Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию со снабжением бракованных мин в ВСУ

Веніславський про неякісні міни

В среду, 4 декабря, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел ситуацию относительно поставок неисправных мин на фронт.

Об этом в эфире "Эспресо" рассказал член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

Парламентарий заявил, что количество неисправных мин не представляет системную угрозу для обороноспособности или способности украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Проблемы для обороноспособности Украины создала не столько ситуация с нештатным срабатыванием мин, сколько политизация этого вопроса со стороны политиков и экспертов, которая привела к значительно более негативным последствиям, чем сам факт нештатного срабатывания небольшого количества мин. Информация, которую активно обсуждают в СМИ эксперты и политики, может быть спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения. Виновных должна найти Служба безопасности и Государственное бюро расследований, которые зарегистрировали соответствующие уголовные производства", - заявил Вениславский.

Читайте также: "Слуга народа" Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин

По словам нардепа, Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию относительно поставок неисправных мин на фронт.

Как рассказал Вениславский, на заседании присутствовали представители руководства Министерства обороны, включая первого заместителя министра обороны, главу агентства оборонных закупок, министр стратегических отраслей промышленности. Также присутствовали руководители ВСУ, ответственные за качество боеприпасов и их выдачу для сектора безопасности и обороны, представители различных составляющих этого сектора и Службы безопасности Украины.

Комитет получил отчет комиссии, где расписаны предварительные выводы относительно ситуации с нештатным срабатыванием мин 120-го калибра.

"Вопрос был обсужден тщательно. Учитывая количество снарядов, которые не сработали, и то, что Украина вынуждена наращивать производство собственных боеприпасов в сжатые сроки, обеспечивая войска необходимыми боеприпасами, ситуации с некачественным изготовлением мин неизбежны. Но главное - количество нештатного срабатывания мин значительно меньше пределов статистической погрешности от общего количества боеприпасов, которые получает Украина. Неисправности были зафиксированы не только в отношении украинских мин, но и боеприпасов, полученных от партнеров. То есть без брака не обходится вообще", - заявил парламентарий.

Вениславский добавил, что случаев травмирования или гибели военнослужащих из-за неисправности боеприпасов не было.

Читайте также: Перед поставкой на фронт мины проверяли малым количеством выстрелов и не из всех партий, - СМИ

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

Читайте также: Бракованные мины: нардепы вызвали Умерова в Раду

Автор: 

ВР (29230) Вениславский Федор (263) мина (273)


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Топ комментарии
+60
Татишо!!!

100 тисяч бракованих мін на фронті - це мабуть щоденна дрібниця. Нема про що говорити.

От же ж підари ЗЕлені...
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04.12.2024 23:50
+55
В окопи депутатів і нехай розказують , що підтримка артелерії коли її немає це політизовано
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04.12.2024 23:43
+46
Правильно пане Верніславський- краща оборона то напад...і СБУ має покарати не того хто браковані міни зробив та на Фронт доправив,а того Воїна який ту проблему вказав та пана Бутусова який то на широкий загал розповів...і це ж вже не вперше- спочатку заперечували яйця по 17 грн/шт,потім куртки що з осінніх стали раптом "зимові" а потім і про фляги для води по 6 баксів замічть 80 грн...валіть знову всп на сирість та погоду...Армія втрачає та відступає в ви муйньою займаєтеся...😡
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04.12.2024 23:50
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Правила форума Совет форумчан
В окопи депутатів і нехай розказують , що підтримка артелерії коли її немає це політизовано
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04.12.2024 23:43 Ответить
Хотелось бы на это посмотреть
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04.12.2024 23:45 Ответить
шо не представник влади то брехня вертикаль зверху до самоі нижньої ланки в них все гаразд
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04.12.2024 23:43 Ответить
цей блазень і хитрожопий депутат хай поїде на передову та перед бійцями розповість про цю "погрєшность"-там його дупу на кацапський прапор порвуть
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05.12.2024 11:35 Ответить
Комітет з нацбезпеки розглянув ситуацію щодо постачання бракованих мін в ЗСУ

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04.12.2024 23:44 Ответить
ПАтужна відповідь, служок їрмакаки не зламати !
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04.12.2024 23:44 Ответить
Мені цікаво, цей дебіл сам себе чує?
"випадків травмування або загибелі військовослужбовців через несправність *********** не було"
Може йому хтось нарешті розповість, для чого призначений міномет, і як впливає на обороноздатність відсутність *********** до нього? Дебіл...
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05.12.2024 08:54 Ответить
А якщо тебе колись знайдуть з держаком від лопати у дупі, то буде цілком політизоване і зааналізоване питання чи як?
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04.12.2024 23:46 Ответить
Правильно пане Верніславський- краща оборона то напад...і СБУ має покарати не того хто браковані міни зробив та на Фронт доправив,а того Воїна який ту проблему вказав та пана Бутусова який то на широкий загал розповів...і це ж вже не вперше- спочатку заперечували яйця по 17 грн/шт,потім куртки що з осінніх стали раптом "зимові" а потім і про фляги для води по 6 баксів замічть 80 грн...валіть знову всп на сирість та погоду...Армія втрачає та відступає в ви муйньою займаєтеся...😡
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04.12.2024 23:50 Ответить
Татишо!!!

100 тисяч бракованих мін на фронті - це мабуть щоденна дрібниця. Нема про що говорити.

От же ж підари ЗЕлені...
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04.12.2024 23:50 Ответить
Заїбісь відмазка,накрав -політика,вбив -політика,саботував -політика.
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04.12.2024 23:51 Ответить
От вбив політика у нинішніх умовах - це реально благо.

Якщо б кожен день вбивали одного Слугу Народу чи призначенця Зеленського, вони б вже давно закінчилися.
Якщо додати до цього Майбах та ОПЗЖ, то очищення політикуму було б максимально повним.
Правда, нема гарантії, що через 5 років мудрий нарід знов не заведе у владу якихось ************ з підворотні.
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05.12.2024 00:53 Ответить
Да какая отмазка, плюют в лицо открыто. Поняли уже что сопротивления никакого не будет а мусора и прокуроры прикормлены.
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05.12.2024 12:01 Ответить
100 тисяч мін ВІДКЛИКАЛИ з фронту!
І це по вашому "невелика кількість"?!
У звичайних пристроях допустимий відсоток браку = 5%
У важливих пристроях = 3%
У небезпечних (військових) = 1%
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05.12.2024 00:06 Ответить
Сто тисяч, це лише те що відкликали, а скільки до того пішло по пи-ді.....
+ основна маса мін, що була на передку, була просто списанна, як втрати, пошкодження при транспортуванні, і викинута.... треба було бути повним дурнем, щоб ризикувати життями хлопців, для їхнього вивезення.
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05.12.2024 06:34 Ответить
Якщо немає розриву, то міна не спрацювала. Якщо не спрацювала , то значить немає ураження противника. Якщо немає ураження противника при штурмі, то це значить втрачені позиції. Що може бути незрозумілого? Поламані міномети і браковані міни це є факт. Тобто нічого з цим робити не збираються. Ок. І доречі велика кількість замів з озброєння, тобто майорів при отриманні зі складів БК підрозділом взагалі відсутні. БК фактично отримує якийсь сержант, який часто не розбирається і не має розбиратися у тому яке за якістю БК він отримує. Тобто майор десь на квартирі сидить п'є каву або грає в якусь гру і відсилає голосове повідомлення сержанту. А сержанту насправді пофіг що там отримувати. Сказав приїхати і забрати, то приїхав і забрав. А що за гівно привезли мінометники, то вже таке. Ха ха ха.
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05.12.2024 00:07 Ответить
Шостий рік банда коломойського при абсолютній владі і постійно у них хтось винен, хтось на них наговорює або кацапське іпсо. Але піздєц в країні очевидний
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05.12.2024 00:09 Ответить
Не знаю, чи дро*ить Веніславський на портрет сраліна (чось виглядає, що так), але у часи того божка совкодрочерів таких оборонпромщиків навіть у штрафні батальйони б не відправили, а одразу розстріляли б. А Умєров з Камишіним закінчили б, як генерал Дмитро Павлов у 1941-му. Хоча Павлов був швидше цапом-відбувайлом, а не свідомим шкідником.
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05.12.2024 00:10 Ответить
Ухилянт зеленський. Працює Криворізький ТЦК https://www.facebook.com/watch?v=1479570422733715
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05.12.2024 00:12 Ответить
Сволота брехлива.
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05.12.2024 00:14 Ответить
Сучій потрох…
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05.12.2024 00:16 Ответить
ЯКА Ж БРЕХЛИВА, ЛІЦЕМІРНА ТА СЛИЗЬКА ІСТОТА!
Останнього разу воно стверджувало що то самі військові винні, бо в них руки з дупи повиростали і вони іх не вміють належним чином зберігати та застосовувати. Тепер воно несе що проблеми для обороноздатності України принесли не самі міни що не розривалися і не долітали, а той факт що це оприлюднили і донесли до суспільства..... Але найбільше вражає заява цього довбня - щр це не привело до втрат...... Воно недолуге навіть цього не розуміє що нестача боєзапасів завжди приводить до втрат! Завжди! Навіть і не сподівайтесь зелені істоти, Бог усе бачить, нічого не забуває і не пробачає! І народ Украіни теж!
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05.12.2024 00:18 Ответить
Де буде той веніславський через рік? Та відомо, там де його запасний паспорт. В ізрайлі
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05.12.2024 00:46 Ответить
Точно. Виробник то хороший, обіцяє в наступному році наростити виробництво і випустити вже 1 млн. таких самих мін. Не заважайте працювати потужним креативникам.
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05.12.2024 00:22 Ответить
Брехня Вас не спасе. Як би ви це не загортали, міни браковані бо ви на їх крали гроші. І це нелюдський фактор, це мародерство і диверсія.
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05.12.2024 00:25 Ответить
Сами себе зібралися перевіряти. А пика у всіх в пуху. Замарані вщент до біса!
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05.12.2024 00:44 Ответить
Брехло
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05.12.2024 00:51 Ответить
Вони там всі такі, як може бути інакше. Ви ж знаєте, хто команду набирав.
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05.12.2024 10:43 Ответить
Інформація, яку активно обговорюють в ЗМІ експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією Джерело: https://censor.net/ua/n3523505
************
Це кляте ***** хотіло возвєсті напрасліну на нашу святу зелену владу.
Сором і ганьба тобі, *****!

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05.12.2024 00:59 Ответить
скажу просто ..Веніславський - зельоний підар
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05.12.2024 01:06 Ответить
Інформація, яку активно обговорюють в ЗМІ експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією проти сектору безпеки оборони і виробників українського озброєння. Винних має знайти Служба безпеки та Державне бюро розслідувань, які зареєстрували відповідні кримінальні провадження", - заявив Веніславський. Джерело: https://censor.net/ua/n3523505

Це взагалі якесь дно - кримінальне провадження відкриваються не проти тих, хто поставив браковані міни, а проти тих, хто виявив та заявив про це. Хто ще має сумнів, що зрадники на самом верху сидять?
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05.12.2024 02:17 Ответить
Так ведь у пидаров все противоестественно.
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05.12.2024 05:51 Ответить
гниди...
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05.12.2024 02:19 Ответить
Співучасник агентів впливу ворога, саботажників та мародерів погрожує тим, хто викрив їх диверсійну діяльність проти СОУ під час війни. Таке можливо тільки в Україні внаслідок безмежної та вкрай згубної толерантності українців. На жаль.
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05.12.2024 02:27 Ответить
цього прища ій й ого молоду команду на передок... а їх будуть прикривати міномети з його бракованими мінами...
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05.12.2024 05:29 Ответить
Повторюсь: *****
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05.12.2024 05:49 Ответить
еа злодію ізза посиленого захисту не тільки шапка горить= а горить ДОЛЯ в відкаті
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05.12.2024 05:58 Ответить
І мудрили українськи проголосують жеш на наступних виборах, коли вони там ще будуть і чи будуть взагалі, за цих піда....ів з зрадником зеленским на чолі. Або за якусь ер - їм пох та какаяразница.
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05.12.2024 06:14 Ответить
Правильно каже, питання політизоване, а має бути кримилизовано, без права залогу, до довічного
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05.12.2024 06:58 Ответить
Отлично выкрутился,получи медальку от путинского гру.
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05.12.2024 07:29 Ответить
Ще одна цинічна,брехлива і хитроскрака ****** зеленського.
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05.12.2024 07:39 Ответить
А Єрмак був присутній? Якщо ні - то ця нарада немала ніякого значення. Все вирішує тільки Його секретарство! Навіть в США він поїхав керівником делегації, а не якийсь там міністр іноземних справ,або Президент! А може,як наступний Президент...
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05.12.2024 08:32 Ответить
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05.12.2024 08:51 Ответить
Якби у кацапського нардепа вилучили автівку і темні виплати, для нього це було б системною втратою? А для країни було б благо у разі передачі цього майна на ЗСУ. Для нього, загибель воїнів, як і для верхнього теж не критична. Тому їх- нардепів разом з інвалідами-проукурорами і поліціянтами на передок, хоч є мотивація, хоч нема. Брехуни уже дістали. Він, як і інші "слуги" відірвані від реальності і живуть в іншому світі.
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05.12.2024 08:51 Ответить
Нормально, винні як завжди журналісти. То в нас з'явився фюрер? Отєц народа?
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05.12.2024 09:14 Ответить
Короче браковані міни то кацапське ІПСО, не вірте своїм очам - вони працюють на ворога.
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05.12.2024 09:23 Ответить
Полностью согласен с Вениславским! Это спланированная производителем диверсия против ВСУ. Плюс эксперты и политики подхватили. Действительно СБУ должно разобраться с диверсантами: производителями и военпредами. Ждем справедливых судов.
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05.12.2024 09:46 Ответить
Короче:
1. Вы все - пид@р@сы
2. Вениславский - д'Артаньян
3. и не надо политизировать!!
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05.12.2024 09:56 Ответить
Виновных должна найти Служба безопасности и Государственное бюро расследований
============================
Бей первым, Фреди Федя!
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05.12.2024 10:08 Ответить
Не хотілось би проводити аналогії з діями кривавої,совіцької влади в таких випадках,але в ті часи в когось дуже би засвербіло в (_!_) ,а їх сімї розширили би свої знання про Далекий Схід...
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05.12.2024 10:25 Ответить
Барыга продает страну. Бизнесмены куевы. Война идет уничтожаются города , люди. А они воруют. Безбожники , античеловеские мрази. Они должны сидеть в тюрьме после после выбора. Каждая собака барыжная после выборов должно отдохнуть в камере
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05.12.2024 10:38 Ответить
Пагадите, пагадите... "Барыга" -- это ж про Порошенко. Порошенко "продает страну"?
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05.12.2024 10:53 Ответить
Два аспекта нашего бытия.

Вы заметили, как изменилась инет-пропаганда сторонников Зелебобы? Если еще совсем недавно расписывались величайшие достижения Зелебобы и его великих манагеров, то сейчас пролюбы Зелебобы уже никак не скрыть. Все реально валится у власти. Тут уже не посетуешь на то, что порохоботы мешают побеждать и палки в колеса ставят (я такое вживую слышал).

И вот штатные и идеологические сторонники Зелебобы начали развивать новую линию - вся власть всегда была одинаковая, все они хотят дорваться до бюджетного бабла, и оборона наша трещит, потому что ни один президент Украины ничего не сделал для обороны. Или урезанный вариант - с 2014 года ничего не делалось для обороны.

Добре. Принимаем подачу. Значит, с 2014 года, то есть с началом войны, бегством Януковича, ничего и никто не сделал для обороны Украины. Тогда почему действительность явно и ярко противоречат данному тезису. Опираться буду только на общеизвестные факты.

Факт 1. Парад на День Независимости 2018 года. По Крещатику едет оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» (Сапсан), разработанный КБ «Южное», с дальностью до 500 км и массой БЧ 480 кг. До 2019 года было произведено две пусковые установки и две ракеты. Начало реальной работы над комплексом - 2014 год. В 2019 году все работы прекратились. Пишут, что пусковые и ракеты были разработаны по заказу одной богатой арабской страны, и были переданы им.

А что же случилось в 2019 году? И почему Сапсан был разработан, создан, и вдруг перестал производиться для ВСУ?

Факт 2. Апрель 2022 года. Ракетный крейсер «Масква», флагман масковского черноморского флота, получил критические повреждения от двух украинских ракет «Нептун» и затонул. А откуда взялись эти две самые ракеты «Нептун»?

Эта ракета начала разрабатываться в 2010 году, по инициативе гендиректора КБ «Луч» Олега Коростелева. Да да, еще при Януковиче! Но пик финансирования и разработка пришлись на 2014-2019 годы. Было изготовлено несколько пусковых и ракет. Комплекс был принят на вооружение в 2020 году, и в том же году все производство было остановлено из-за отмены финансирования. И я скажу больше. На сегодня уничтожены и производственные мощности по производству этих ракет. Украина не способна сейчас сделать и 100 ракет. А бред Зелебобы о 3000 ракет в 2025 году есть модификация его бреда о миллиарде деревьев, миллионе дронов, гигавате электроенергии и 4000 баксов учителям ежемесячно.

Факт 3. САУ «Богдана» под калибр НАТО 155 мм. Годы разработки - 2015- 2018. До 2019 года была изготовлена всего одна установка, которая и принимала участие в параде 2018 года.

Данных о принятии на вооружение нет. Единственная установка активно принимала участие в боевых действиях. Пишут в инете, что за деньги Дании сейчас идет производство этих САУ. Почему за деньги Дании? Да все просто. Дания отказалась финансировать е**ный телемарафон и поднимать зарплаты прокурорам-инвалидам, всяким другим чиновникам и стендаперам у власти.

Факт 4. Кто разминировал Чонгар, все знают. Голосом через рот о своих успехах по разминированию Чонгара сладко пели и Зеленский, и Ермак, и Верещук. И не только разминировали, но и уничтожили всю линию обороны Украины на выходе из Крыма, что и позволили московитам за сутки дойти до Херсона.

А кто ж заминировал Чонгар и создал там линию обороны? Неужели Зелебоба? Сначала заминировал, а потом передумал, и разминировал?

Чтобы ни выли сторонники игривой писи, ставшей вечным президентом Украины, факты упрямо твердят одно и то же. Зеленский и его слуги с приходом к власти активно уничтожали и обороноспособность и армию Украины. И продолжают это делать. Про мины все знают?
https://dl-news.defence-line.org/?p=46759
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05.12.2024 10:51 Ответить
і знову це чумо заспівало МУРКУ*зє. воно ще і а піваніні кажуть вміє.
от тільки депутат ВР України з нього НІЯКИЙ!
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05.12.2024 11:33 Ответить
Воно політизованої через те, що поляризовано: або ми або вони. Якщо ти не розумієш цього, то тобі не місце у теперішній владі, ти - за них!
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05.12.2024 11:50 Ответить
Кожного разу як "слуга народу" відкриває свого рота, відразу хочеться сказати, що вон дебіли.....
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05.12.2024 13:20 Ответить
 
 