Вопрос политизирован, - "слуга народа" Вениславский рассказал, что Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию со снабжением бракованных мин в ВСУ

В среду, 4 декабря, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел ситуацию относительно поставок неисправных мин на фронт.

Об этом в эфире "Эспресо" рассказал член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

Парламентарий заявил, что количество неисправных мин не представляет системную угрозу для обороноспособности или способности украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Проблемы для обороноспособности Украины создала не столько ситуация с нештатным срабатыванием мин, сколько политизация этого вопроса со стороны политиков и экспертов, которая привела к значительно более негативным последствиям, чем сам факт нештатного срабатывания небольшого количества мин. Информация, которую активно обсуждают в СМИ эксперты и политики, может быть спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения. Виновных должна найти Служба безопасности и Государственное бюро расследований, которые зарегистрировали соответствующие уголовные производства", - заявил Вениславский.

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По словам нардепа, Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию относительно поставок неисправных мин на фронт.

Как рассказал Вениславский, на заседании присутствовали представители руководства Министерства обороны, включая первого заместителя министра обороны, главу агентства оборонных закупок, министр стратегических отраслей промышленности. Также присутствовали руководители ВСУ, ответственные за качество боеприпасов и их выдачу для сектора безопасности и обороны, представители различных составляющих этого сектора и Службы безопасности Украины.

Комитет получил отчет комиссии, где расписаны предварительные выводы относительно ситуации с нештатным срабатыванием мин 120-го калибра.

"Вопрос был обсужден тщательно. Учитывая количество снарядов, которые не сработали, и то, что Украина вынуждена наращивать производство собственных боеприпасов в сжатые сроки, обеспечивая войска необходимыми боеприпасами, ситуации с некачественным изготовлением мин неизбежны. Но главное - количество нештатного срабатывания мин значительно меньше пределов статистической погрешности от общего количества боеприпасов, которые получает Украина. Неисправности были зафиксированы не только в отношении украинских мин, но и боеприпасов, полученных от партнеров. То есть без брака не обходится вообще", - заявил парламентарий.

Вениславский добавил, что случаев травмирования или гибели военнослужащих из-за неисправности боеприпасов не было.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

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