Вопрос политизирован, - "слуга народа" Вениславский рассказал, что Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию со снабжением бракованных мин в ВСУ
В среду, 4 декабря, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел ситуацию относительно поставок неисправных мин на фронт.
Об этом в эфире "Эспресо" рассказал член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.
Парламентарий заявил, что количество неисправных мин не представляет системную угрозу для обороноспособности или способности украинского оборонно-промышленного комплекса.
"Проблемы для обороноспособности Украины создала не столько ситуация с нештатным срабатыванием мин, сколько политизация этого вопроса со стороны политиков и экспертов, которая привела к значительно более негативным последствиям, чем сам факт нештатного срабатывания небольшого количества мин. Информация, которую активно обсуждают в СМИ эксперты и политики, может быть спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения. Виновных должна найти Служба безопасности и Государственное бюро расследований, которые зарегистрировали соответствующие уголовные производства", - заявил Вениславский.
По словам нардепа, Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию относительно поставок неисправных мин на фронт.
Как рассказал Вениславский, на заседании присутствовали представители руководства Министерства обороны, включая первого заместителя министра обороны, главу агентства оборонных закупок, министр стратегических отраслей промышленности. Также присутствовали руководители ВСУ, ответственные за качество боеприпасов и их выдачу для сектора безопасности и обороны, представители различных составляющих этого сектора и Службы безопасности Украины.
Комитет получил отчет комиссии, где расписаны предварительные выводы относительно ситуации с нештатным срабатыванием мин 120-го калибра.
"Вопрос был обсужден тщательно. Учитывая количество снарядов, которые не сработали, и то, что Украина вынуждена наращивать производство собственных боеприпасов в сжатые сроки, обеспечивая войска необходимыми боеприпасами, ситуации с некачественным изготовлением мин неизбежны. Но главное - количество нештатного срабатывания мин значительно меньше пределов статистической погрешности от общего количества боеприпасов, которые получает Украина. Неисправности были зафиксированы не только в отношении украинских мин, но и боеприпасов, полученных от партнеров. То есть без брака не обходится вообще", - заявил парламентарий.
Вениславский добавил, что случаев травмирования или гибели военнослужащих из-за неисправности боеприпасов не было.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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"випадків травмування або загибелі військовослужбовців через несправність *********** не було"
Може йому хтось нарешті розповість, для чого призначений міномет, і як впливає на обороноздатність відсутність *********** до нього? Дебіл...
100 тисяч бракованих мін на фронті - це мабуть щоденна дрібниця. Нема про що говорити.
От же ж підари ЗЕлені...
Якщо б кожен день вбивали одного Слугу Народу чи призначенця Зеленського, вони б вже давно закінчилися.
Якщо додати до цього Майбах та ОПЗЖ, то очищення політикуму було б максимально повним.
Правда, нема гарантії, що через 5 років мудрий нарід знов не заведе у владу якихось ************ з підворотні.
І це по вашому "невелика кількість"?!
У звичайних пристроях допустимий відсоток браку = 5%
У важливих пристроях = 3%
У небезпечних (військових) = 1%
+ основна маса мін, що була на передку, була просто списанна, як втрати, пошкодження при транспортуванні, і викинута.... треба було бути повним дурнем, щоб ризикувати життями хлопців, для їхнього вивезення.
Останнього разу воно стверджувало що то самі військові винні, бо в них руки з дупи повиростали і вони іх не вміють належним чином зберігати та застосовувати. Тепер воно несе що проблеми для обороноздатності України принесли не самі міни що не розривалися і не долітали, а той факт що це оприлюднили і донесли до суспільства..... Але найбільше вражає заява цього довбня - щр це не привело до втрат...... Воно недолуге навіть цього не розуміє що нестача боєзапасів завжди приводить до втрат! Завжди! Навіть і не сподівайтесь зелені істоти, Бог усе бачить, нічого не забуває і не пробачає! І народ Украіни теж!
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Це кляте ***** хотіло возвєсті напрасліну на нашу святу зелену владу.
Сором і ганьба тобі, *****!
Це взагалі якесь дно - кримінальне провадження відкриваються не проти тих, хто поставив браковані міни, а проти тих, хто виявив та заявив про це. Хто ще має сумнів, що зрадники на самом верху сидять?
1. Вы все - пид@р@сы
2. Вениславский - д'Артаньян
3. и не надо политизировать!!
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Бей первым,
ФредиФедя!
Вы заметили, как изменилась инет-пропаганда сторонников Зелебобы? Если еще совсем недавно расписывались величайшие достижения Зелебобы и его великих манагеров, то сейчас пролюбы Зелебобы уже никак не скрыть. Все реально валится у власти. Тут уже не посетуешь на то, что порохоботы мешают побеждать и палки в колеса ставят (я такое вживую слышал).
И вот штатные и идеологические сторонники Зелебобы начали развивать новую линию - вся власть всегда была одинаковая, все они хотят дорваться до бюджетного бабла, и оборона наша трещит, потому что ни один президент Украины ничего не сделал для обороны. Или урезанный вариант - с 2014 года ничего не делалось для обороны.
Добре. Принимаем подачу. Значит, с 2014 года, то есть с началом войны, бегством Януковича, ничего и никто не сделал для обороны Украины. Тогда почему действительность явно и ярко противоречат данному тезису. Опираться буду только на общеизвестные факты.
Факт 1. Парад на День Независимости 2018 года. По Крещатику едет оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» (Сапсан), разработанный КБ «Южное», с дальностью до 500 км и массой БЧ 480 кг. До 2019 года было произведено две пусковые установки и две ракеты. Начало реальной работы над комплексом - 2014 год. В 2019 году все работы прекратились. Пишут, что пусковые и ракеты были разработаны по заказу одной богатой арабской страны, и были переданы им.
А что же случилось в 2019 году? И почему Сапсан был разработан, создан, и вдруг перестал производиться для ВСУ?
Факт 2. Апрель 2022 года. Ракетный крейсер «Масква», флагман масковского черноморского флота, получил критические повреждения от двух украинских ракет «Нептун» и затонул. А откуда взялись эти две самые ракеты «Нептун»?
Эта ракета начала разрабатываться в 2010 году, по инициативе гендиректора КБ «Луч» Олега Коростелева. Да да, еще при Януковиче! Но пик финансирования и разработка пришлись на 2014-2019 годы. Было изготовлено несколько пусковых и ракет. Комплекс был принят на вооружение в 2020 году, и в том же году все производство было остановлено из-за отмены финансирования. И я скажу больше. На сегодня уничтожены и производственные мощности по производству этих ракет. Украина не способна сейчас сделать и 100 ракет. А бред Зелебобы о 3000 ракет в 2025 году есть модификация его бреда о миллиарде деревьев, миллионе дронов, гигавате электроенергии и 4000 баксов учителям ежемесячно.
Факт 3. САУ «Богдана» под калибр НАТО 155 мм. Годы разработки - 2015- 2018. До 2019 года была изготовлена всего одна установка, которая и принимала участие в параде 2018 года.
Данных о принятии на вооружение нет. Единственная установка активно принимала участие в боевых действиях. Пишут в инете, что за деньги Дании сейчас идет производство этих САУ. Почему за деньги Дании? Да все просто. Дания отказалась финансировать е**ный телемарафон и поднимать зарплаты прокурорам-инвалидам, всяким другим чиновникам и стендаперам у власти.
Факт 4. Кто разминировал Чонгар, все знают. Голосом через рот о своих успехах по разминированию Чонгара сладко пели и Зеленский, и Ермак, и Верещук. И не только разминировали, но и уничтожили всю линию обороны Украины на выходе из Крыма, что и позволили московитам за сутки дойти до Херсона.
А кто ж заминировал Чонгар и создал там линию обороны? Неужели Зелебоба? Сначала заминировал, а потом передумал, и разминировал?
Чтобы ни выли сторонники игривой писи, ставшей вечным президентом Украины, факты упрямо твердят одно и то же. Зеленский и его слуги с приходом к власти активно уничтожали и обороноспособность и армию Украины. И продолжают это делать. Про мины все знают?
https://dl-news.defence-line.org/?p=46759
от тільки депутат ВР України з нього НІЯКИЙ!