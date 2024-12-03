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Новости Война
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Бракованные мины: нардепы вызвали Умерова в Раду

Умєрова викликали в Раду після скандалу з бракованими мінами

Верховная Рада вызвала Рустема Умерова после скандала с поставкой бракованных мин в ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 153 парламентария.

Умєрова викликали до Ради після скандалу з бракованими мінами

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

Также читайте: Некачественные мины: "слуга народа" Вениславский заявил, что брак не является критическим для Сил обороны

Автор: 

ВР (29244) мина (275) Умеров Рустем (522)


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Топ комментарии
+11
резніков ходив в раду з яйцями, умеров піде з мінами..
засранці одним словом
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03.12.2024 14:22
+10
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03.12.2024 14:17
+10
153????
а 280 підарів ці міни влаштовують???
а чия більшість???
а ОПи!
а умеров від кого?
від опи!!!
тож йому буде те що резніку за яйця!!!
тобто, нікуя!!
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03.12.2024 14:31
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Жабогадюкін? Умерову пора на пОсла готуватися?
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03.12.2024 14:17 Ответить
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03.12.2024 14:17 Ответить
Это он типа гордится, что сделали нарид вместе очередной раз?
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03.12.2024 14:22 Ответить
Він їх вже ПОСЛАВ, чи ще з Кореї не повернувся?
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03.12.2024 14:18 Ответить
Ну і що? Погрозять пальчиком, чи до буцегарні, все міністерство Крадіїв коштів на оборону, відправлять?
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03.12.2024 14:21 Ответить
резніков ходив в раду з яйцями, умеров піде з мінами..
засранці одним словом
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03.12.2024 14:22 Ответить
"засранці"
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03.12.2024 15:26 Ответить
Зачем вызывать министра в ВР, если налицо откровенный саботаж с прямым подрывом обороноспособности государства, а по сути госизмена?

Шапитолий.

Госизмена нынче - это держать дома колорадку и слушать Пахельбеля.
А поставить заведомо некачественное оружие в армию воюющей страны - это недоразумение.
Главное не спутать.
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03.12.2024 14:25 Ответить
"слушать Пахельбеля" - поясніть мені, будь ласка, це хто такий (якщо не композитор)?
Якщо все-ж композитор, то чим він завинив?
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03.12.2024 16:05 Ответить
він сам ті міни виробляв? Треба виробника і не в Раду, а в СБУ і потім на Лук'янівку.
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03.12.2024 14:26 Ответить
Хіба Рєзніков вже сидить пожиттєво з конфіскацією? Якщо ні, то для кого тоді цей черговий цирк корумпованого збіговиська.
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03.12.2024 14:27 Ответить
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03.12.2024 14:28 Ответить
Я сумніваюся, що хтось буде відповідати...Безкарність породжує халатність. Тут питання не у грошах навіть, а у життях військових.
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03.12.2024 14:29 Ответить
153????
а 280 підарів ці міни влаштовують???
а чия більшість???
а ОПи!
а умеров від кого?
від опи!!!
тож йому буде те що резніку за яйця!!!
тобто, нікуя!!
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03.12.2024 14:31 Ответить
Постало питання про введення смертної кари і нічого с ними розсусолювать В США є смертна кара і демократія не страждає.
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03.12.2024 14:37 Ответить
ставлю 100 грн. Умеров сам собосто не прийде до ВР
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03.12.2024 14:46 Ответить
Ну викликали. Ну прийде. Ну заслухають. Скаже - почекайте, йде слідство, військова таємниця. Таке вже було з "золотими яйцями", куртками та мільярдами в офшорних зонах..Сдачею Криму ....Президент - багатозначно мовчить,не до часу.. Міністри - ворують. Єрмак - керує ..Татаров - "розслідує". Вовк,Князеві та інші - не засуджені,отримують гроші...Усі працюють на "благо" України. У чому справа??
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03.12.2024 14:55 Ответить
Недоторканність від депутатів перейшла до виконавців
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03.12.2024 15:01 Ответить
Краще б його викликали військові на лінію вогню!
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03.12.2024 15:06 Ответить
А він візьме і не прийде,як той поц Рєзнік у якого яйця були по 17...І що тоді?Ось якби за ігнор йти на отчьот ,чиновників били в гризло ,ось тоді було б діло.
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03.12.2024 15:13 Ответить
Потужно
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03.12.2024 15:24 Ответить
Даю 100 проти одного. Призначать розслідування і головою СК призначать беЗумну. Вона вміє пролонговувати слідцтво до абсурду ! Ну, не депутатка, а Титан ! Все встигає. І насрати, і наРИГати.
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03.12.2024 15:39 Ответить
Як цікаво. Рада(зрада), яка сама ніхера не робить корисного "викликала" умерова, який взагалі не приший кобилі хвіст в тому МО.
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03.12.2024 15:39 Ответить
 
 