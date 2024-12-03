Бракованные мины: нардепы вызвали Умерова в Раду
Верховная Рада вызвала Рустема Умерова после скандала с поставкой бракованных мин в ВСУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 153 парламентария.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
Топ комментарии
+11 Panda Freeav
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+10 Прощай немытая раССея
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+10 Юрій Вінгорськи
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засранці одним словом
Шапитолий.
Госизмена нынче - это держать дома колорадку и слушать Пахельбеля.
А поставить заведомо некачественное оружие в армию воюющей страны - это недоразумение.
Главное не спутать.
Якщо все-ж композитор, то чим він завинив?
а 280 підарів ці міни влаштовують???
а чия більшість???
а ОПи!
а умеров від кого?
від опи!!!
тож йому буде те що резніку за яйця!!!
тобто, нікуя!!