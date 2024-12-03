Браковані міни: нардепи викликали Умєрова в Раду
Верховна Рада викликала Рустема Умєрова після скандалу із поставкою бракованих мін до ЗСУ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 153 парламентарі.
Браковані міни поставили в ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.
Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.
Топ коментарі
+11 Panda Freeav
показати весь коментар03.12.2024 14:22
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.12.2024 14:17
+10 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар03.12.2024 14:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
засранці одним словом
Шапитолий.
Госизмена нынче - это держать дома колорадку и слушать Пахельбеля.
А поставить заведомо некачественное оружие в армию воюющей страны - это недоразумение.
Главное не спутать.
Якщо все-ж композитор, то чим він завинив?
а 280 підарів ці міни влаштовують???
а чия більшість???
а ОПи!
а умеров від кого?
від опи!!!
тож йому буде те що резніку за яйця!!!
тобто, нікуя!!