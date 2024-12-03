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Новини Війна
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Браковані міни: нардепи викликали Умєрова в Раду

Умєрова викликали в Раду після скандалу з бракованими мінами

Верховна Рада викликала Рустема Умєрова після скандалу із поставкою бракованих мін до ЗСУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 153 парламентарі.

Умєрова викликали до Ради після скандалу з бракованими мінами

Браковані міни поставили в ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

Також читайте: Неякісні міни: "слуга народу" Веніславський заявив, що брак не є критичним для Сил оборони

Автор: 

ВР (14943) міна (335) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+11
резніков ходив в раду з яйцями, умеров піде з мінами..
засранці одним словом
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03.12.2024 14:22
+10
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03.12.2024 14:17
+10
153????
а 280 підарів ці міни влаштовують???
а чия більшість???
а ОПи!
а умеров від кого?
від опи!!!
тож йому буде те що резніку за яйця!!!
тобто, нікуя!!
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03.12.2024 14:31
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Жабогадюкін? Умерову пора на пОсла готуватися?
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03.12.2024 14:17 Відповісти
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03.12.2024 14:17 Відповісти
Это он типа гордится, что сделали нарид вместе очередной раз?
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03.12.2024 14:22 Відповісти
Він їх вже ПОСЛАВ, чи ще з Кореї не повернувся?
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03.12.2024 14:18 Відповісти
Ну і що? Погрозять пальчиком, чи до буцегарні, все міністерство Крадіїв коштів на оборону, відправлять?
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03.12.2024 14:21 Відповісти
резніков ходив в раду з яйцями, умеров піде з мінами..
засранці одним словом
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03.12.2024 14:22 Відповісти
"засранці"
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03.12.2024 15:26 Відповісти
Зачем вызывать министра в ВР, если налицо откровенный саботаж с прямым подрывом обороноспособности государства, а по сути госизмена?

Шапитолий.

Госизмена нынче - это держать дома колорадку и слушать Пахельбеля.
А поставить заведомо некачественное оружие в армию воюющей страны - это недоразумение.
Главное не спутать.
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03.12.2024 14:25 Відповісти
"слушать Пахельбеля" - поясніть мені, будь ласка, це хто такий (якщо не композитор)?
Якщо все-ж композитор, то чим він завинив?
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03.12.2024 16:05 Відповісти
він сам ті міни виробляв? Треба виробника і не в Раду, а в СБУ і потім на Лук'янівку.
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03.12.2024 14:26 Відповісти
Хіба Рєзніков вже сидить пожиттєво з конфіскацією? Якщо ні, то для кого тоді цей черговий цирк корумпованого збіговиська.
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03.12.2024 14:27 Відповісти
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03.12.2024 14:28 Відповісти
Я сумніваюся, що хтось буде відповідати...Безкарність породжує халатність. Тут питання не у грошах навіть, а у життях військових.
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03.12.2024 14:29 Відповісти
153????
а 280 підарів ці міни влаштовують???
а чия більшість???
а ОПи!
а умеров від кого?
від опи!!!
тож йому буде те що резніку за яйця!!!
тобто, нікуя!!
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03.12.2024 14:31 Відповісти
Постало питання про введення смертної кари і нічого с ними розсусолювать В США є смертна кара і демократія не страждає.
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03.12.2024 14:37 Відповісти
ставлю 100 грн. Умеров сам собосто не прийде до ВР
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03.12.2024 14:46 Відповісти
Ну викликали. Ну прийде. Ну заслухають. Скаже - почекайте, йде слідство, військова таємниця. Таке вже було з "золотими яйцями", куртками та мільярдами в офшорних зонах..Сдачею Криму ....Президент - багатозначно мовчить,не до часу.. Міністри - ворують. Єрмак - керує ..Татаров - "розслідує". Вовк,Князеві та інші - не засуджені,отримують гроші...Усі працюють на "благо" України. У чому справа??
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03.12.2024 14:55 Відповісти
Недоторканність від депутатів перейшла до виконавців
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03.12.2024 15:01 Відповісти
Краще б його викликали військові на лінію вогню!
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03.12.2024 15:06 Відповісти
А він візьме і не прийде,як той поц Рєзнік у якого яйця були по 17...І що тоді?Ось якби за ігнор йти на отчьот ,чиновників били в гризло ,ось тоді було б діло.
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03.12.2024 15:13 Відповісти
Потужно
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03.12.2024 15:24 Відповісти
Даю 100 проти одного. Призначать розслідування і головою СК призначать беЗумну. Вона вміє пролонговувати слідцтво до абсурду ! Ну, не депутатка, а Титан ! Все встигає. І насрати, і наРИГати.
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03.12.2024 15:39 Відповісти
Як цікаво. Рада(зрада), яка сама ніхера не робить корисного "викликала" умерова, який взагалі не приший кобилі хвіст в тому МО.
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03.12.2024 15:39 Відповісти
 
 