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Новости Оборона
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Некачественные мины для ВСУ: Медиа и ГО призывают правительство реформировать политику контроля качества боеприпасов

Браковані міни: Звернення медіа та ГО до Кабміну

Кабинет Министров призывают реформировать политику контроля качества боеприпасов и публично отчитаться о результатах расследования относительно поставки некачественных мин в ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали представители медиа и общественных организаций.

В течение последних недель СМИ сообщали о проблемах с минами отечественного производства 120 и 82-мм.

Среди ключевых проблем - пороха и низкое качество взрывателя и как результат - невозможность использовать их эффективно во время боевых действий и угроза жизни военных.

"Все это указывает на комплексную проблему как в изготовлении отечественного боеприпаса, так и в системе контроля качества, который уполномочены проводить представители Главного управления технической оценки и контроля качества вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Также читайте: Некачественные мины: "слуга народа" Вениславский заявил, что брак не является критическим для Сил обороны

В связи с выявленными проблемами мы требуем от Министерства обороны Украины, Министерства стратегических отраслей промышленности, правоохранительных и антикоррупционных органов провести надлежащую проверку деятельности законтрактованного предприятия и военного представительства, которое оценивало его производственные возможности и качество изготовленной продукции, за которыми могут стоять как коррупционные деяния, так и умышленный подрыв обороноспособности страны во время полномасштабной войны с врагом", - отмечается в обращении.

К проверке, по словам авторов, нужно привлечь представителей государственных учреждений, осуществляющих демократический гражданский контроль над силами безопасности и обороны, а также представителей общественности, которые активно вовлечены в адвокации предоставления Украине оружия международными партнерами.

"Также мы призываем Кабинет Министров Украины инициировать комплексную реформу института военных представительств Минобороны, привести политики контроля качества ВВТ и требования к технологическому процессу изготовления отечественных боеприпасов в соответствие со стандартами качества НАТО", - добавили там.

Также смотрите: Бракованные мины: с фронта изъяли партию некачественных 82-мм мин, - журналист. ДОКУМЕНТ

Бракованные мины поставили в ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

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Автор: 

Кабмин (14026) Минобороны (9316) оборона (5204) недостача (14) мина (275)


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Дорожний контроль був...
Тепер ще й народний контроль буде))))
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03.12.2024 16:15 Ответить
Сам уряд з цього приводу не чешеться. Їм ті неякісні міни до одного місця ....
Син жодного зеленого міністра не на фронті.
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03.12.2024 16:18 Ответить
Молоде покоління не знає що таке знак якості і за яких обставин він з"явився. Головне шо вони не лохі, - скажете ви. Він їм нічого не виний,- відповім я.
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03.12.2024 16:24 Ответить
а яке відношення має знак якості до саботажу(диверсії) ?
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03.12.2024 16:34 Ответить
Медіа та ГО закликають руснявих "кротів" не шкодити ))))
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03.12.2024 16:33 Ответить
Тобто замість покарання винних будуть реформи? Що ж, потужно, як завжди.
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03.12.2024 16:40 Ответить
Прив'язати до гармати з переду - найкращий метод незадовільної оцінки після "перевірки" для жопоруких зброярів...Або до ракети....
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03.12.2024 17:02 Ответить
Цензор прокидаємось, в Південній Кореї військовий стан. Можна висвітлити що там насправді відбувається?

Зібрали головне з виступу Пак Ан Су:

- Національні збори, місцеві ради та діяльність політичних партій заборонені.

- Будь-яка робота ЗМІ тепер під найсуворішим наглядом комісаріату воєнного стану.

- Весь медичний персонал, включно з ординаторами, має повернутися на свої колишні робочі місця протягом 48 годин.

- Порушники указу про воєнний стан можуть бути заарештовані без ордера.

- Інститут англійського кримінального процесуального права Habeas corpus заборонений.

Біля Національної асамблеї зібралися протестувальники, вони намагаються прорватися до головної будівлі, ламають ворота. Раніше президент Південної Кореї оголосив воєнний стан у країні. У матеріалі Yonhap повідомлялося, що це зроблено, оскільки опозиція нібито симпатизує Північній Кореї і хоче паралізувати роботу уряду + влаштувати йому імпічмент.
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03.12.2024 17:03 Ответить
 
 