Некачественные мины для ВСУ: Медиа и ГО призывают правительство реформировать политику контроля качества боеприпасов

Кабинет Министров призывают реформировать политику контроля качества боеприпасов и публично отчитаться о результатах расследования относительно поставки некачественных мин в ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали представители медиа и общественных организаций.

В течение последних недель СМИ сообщали о проблемах с минами отечественного производства 120 и 82-мм.

Среди ключевых проблем - пороха и низкое качество взрывателя и как результат - невозможность использовать их эффективно во время боевых действий и угроза жизни военных.

"Все это указывает на комплексную проблему как в изготовлении отечественного боеприпаса, так и в системе контроля качества, который уполномочены проводить представители Главного управления технической оценки и контроля качества вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

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В связи с выявленными проблемами мы требуем от Министерства обороны Украины, Министерства стратегических отраслей промышленности, правоохранительных и антикоррупционных органов провести надлежащую проверку деятельности законтрактованного предприятия и военного представительства, которое оценивало его производственные возможности и качество изготовленной продукции, за которыми могут стоять как коррупционные деяния, так и умышленный подрыв обороноспособности страны во время полномасштабной войны с врагом", - отмечается в обращении.

К проверке, по словам авторов, нужно привлечь представителей государственных учреждений, осуществляющих демократический гражданский контроль над силами безопасности и обороны, а также представителей общественности, которые активно вовлечены в адвокации предоставления Украине оружия международными партнерами.

"Также мы призываем Кабинет Министров Украины инициировать комплексную реформу института военных представительств Минобороны, привести политики контроля качества ВВТ и требования к технологическому процессу изготовления отечественных боеприпасов в соответствие со стандартами качества НАТО", - добавили там.

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Бракованные мины поставили в ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

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