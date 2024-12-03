Некачественные мины для ВСУ: Медиа и ГО призывают правительство реформировать политику контроля качества боеприпасов
Кабинет Министров призывают реформировать политику контроля качества боеприпасов и публично отчитаться о результатах расследования относительно поставки некачественных мин в ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали представители медиа и общественных организаций.
В течение последних недель СМИ сообщали о проблемах с минами отечественного производства 120 и 82-мм.
Среди ключевых проблем - пороха и низкое качество взрывателя и как результат - невозможность использовать их эффективно во время боевых действий и угроза жизни военных.
"Все это указывает на комплексную проблему как в изготовлении отечественного боеприпаса, так и в системе контроля качества, который уполномочены проводить представители Главного управления технической оценки и контроля качества вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.
В связи с выявленными проблемами мы требуем от Министерства обороны Украины, Министерства стратегических отраслей промышленности, правоохранительных и антикоррупционных органов провести надлежащую проверку деятельности законтрактованного предприятия и военного представительства, которое оценивало его производственные возможности и качество изготовленной продукции, за которыми могут стоять как коррупционные деяния, так и умышленный подрыв обороноспособности страны во время полномасштабной войны с врагом", - отмечается в обращении.
К проверке, по словам авторов, нужно привлечь представителей государственных учреждений, осуществляющих демократический гражданский контроль над силами безопасности и обороны, а также представителей общественности, которые активно вовлечены в адвокации предоставления Украине оружия международными партнерами.
"Также мы призываем Кабинет Министров Украины инициировать комплексную реформу института военных представительств Минобороны, привести политики контроля качества ВВТ и требования к технологическому процессу изготовления отечественных боеприпасов в соответствие со стандартами качества НАТО", - добавили там.
Бракованные мины поставили в ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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Тепер ще й народний контроль буде))))
Син жодного зеленого міністра не на фронті.
Зібрали головне з виступу Пак Ан Су:
- Національні збори, місцеві ради та діяльність політичних партій заборонені.
- Будь-яка робота ЗМІ тепер під найсуворішим наглядом комісаріату воєнного стану.
- Весь медичний персонал, включно з ординаторами, має повернутися на свої колишні робочі місця протягом 48 годин.
- Порушники указу про воєнний стан можуть бути заарештовані без ордера.
- Інститут англійського кримінального процесуального права Habeas corpus заборонений.
Біля Національної асамблеї зібралися протестувальники, вони намагаються прорватися до головної будівлі, ламають ворота. Раніше президент Південної Кореї оголосив воєнний стан у країні. У матеріалі Yonhap повідомлялося, що це зроблено, оскільки опозиція нібито симпатизує Північній Кореї і хоче паралізувати роботу уряду + влаштувати йому імпічмент.