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Новости
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Минобороны забрало 23 миллиарда у АОЗ, чтобы законтрактовать компанию-прокладку

23 мільярди передали ДПСУ

29 ноября, Кабинет министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе.

Инициатором выступило Министерство обороны.

Как говорится в материале Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ, Минобороны неофициально объяснило это тем, что АОЗ не взяло бюджетные обязательства на эти деньги и поэтому их решили потратить перед концом года.

"История выглядит так, что по этим средствам АОЗ не взял бюджетные обязательства, и не предоставил министерству информации, как их планируют использовать, поэтому деньги передали по обращению ГПСУ. Тем более, что они весной уже так же получали от нас деньги", - говорит собеседник в министерстве.

Читайте: Кабмин предоставил 23 млрд грн ГПСУ на закупку боеприпасов в обход "Агентства оборонных закупок". Мы на грани скандала, - Згурец

"Кроме того, спросите, сколько раз там меняли руководителя отдела боеприпасов. Это каждый месяц новый человек, который ничего не может сказать, потому что ему нужно время на ознакомление с ситуацией", - добавляет источник.

Зато источники в АОЗ эти тезисы опровергли, и отметили, что ГП имело контракты и ждало подтверждения лицензий. И теперь будет просить выделить им те же 23 миллиарда.

Как стало известно Цензор.НЕТ, на 23 миллиарда бюджетных денег претендует польская компания-посредник "PHU Lechmar".

Также читайте: Закупочное агентство Минобороны законтрактовало с начала года средств РЭБ на 6 миллиардов

Напомним, АОЗ было создано для уменьшения количества посредников при контрактировании оружия.

Ранее эта компания уже имела оружейные контракты и минимум два из них были сорваны.

Автор: 

Минобороны (9316) закупки (752) Агентство оборонных закупок (87)


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Топ комментарии
+42
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03.12.2024 14:36
+38
Зелене блRдво краде, як не в себе, і вже навіть не ховається, бидло нахабне.
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03.12.2024 14:34
+33
Капець. Їх вже стріляти треба!
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03.12.2024 14:37
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Зелене блRдво краде, як не в себе, і вже навіть не ховається, бидло нахабне.
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03.12.2024 14:34 Ответить
Нагадаємо, АОЗ було створено для зменшення кількості посередників при контактуванні зброї.
======

Тонко
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03.12.2024 22:56 Ответить
Вова йди вже!
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04.12.2024 21:11 Ответить
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03.12.2024 14:36 Ответить
Що ви таке каже.
Це бізнес проект талановитих бізнесменів, а не якась там корупція.
Може вже досить заздрити???
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03.12.2024 14:39 Ответить
Мда, дороги - це дитячі іграшки порівняно з тим, як на війні можна розрутитися
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03.12.2024 23:01 Ответить
Капець. Їх вже стріляти треба!
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03.12.2024 14:37 Ответить
Норм пиляють...
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03.12.2024 14:41 Ответить
лучше Мустафе Найему или Притуле или Стерненко или на охмадет или на снаряды ,это все и есть коррупция и воровство!!! на завершении банкета ******* так миллиард ...на Аваков спишут...хотя он точно в доле))))
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03.12.2024 14:42 Ответить
"... Притуле или Стерненко..."
Ні, цей нарід не перемогти...
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03.12.2024 15:40 Ответить
Ну воно ж з Австрії краще видно
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04.12.2024 00:01 Ответить
а як Вам це???
АОЗ мало контракти,
але чекало ліцензії!!!!!!!
АОЗ який вже купував **********, чекав ліцензію!!!!!
ВІД КОГО, ****, ЛІЦЕНЗІЯ???
і чому вона не була надана????
відколі прикордонна служба стала торгівельною компанією????
що за куйня твориться в цьому ібучому МО??????????
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03.12.2024 14:46 Ответить
Укс керівник МО Рєзніков це ставленик єрмака-зеленського, Умєров так само ставленик єрмака-зеленського, тож всі оборудки, тим більше багатомільярдні, проводяться зі згоди та за дорученням єрмак-зеленського. ЗЕлена єрмачня буквально купається в мільярдах, намародериних у стікаючою кров"ю України, вони саботують оборонку і водночас наживаються на мародерстві України, працюючи таким чином на москалоту, розкладаючи та знищуючи Україну з середини, поки їхні оманські партнери з кремля нищать її зовні. ОПешна злодійкувато-зрадлива шобла ніколи не передасть владу демократичним шляхом, навіть, якщо війна припинеться і народу знов прийдеться виходити на Майдан, щоб врятувати демократичну незалежну Україну, точніше те, що від неї залишиться після царювання в турборежимі зграї прокремлівського зеленого бидла.
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03.12.2024 15:11 Ответить
Вже постив це вчора, а сьогодні варто повторити, оскільки інше джерело підтвердило.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 02.12.2024
Не встиг генерал-майор Драпатий ("герой і бойовий офіцер") звикнути до нового кабінету командуючого Сухопутних військ України, як режим Зеленського смачно ткнув його "face in shit". Згідно посадових обов'язків саме командуючий і штаб Сухопутних військ України формує і визначає заявку для міністерства оборони на номенклатуру постачань боєзапасу і майна для ЗСУ, яка передається з МО в "Агенцію оборонних закупівель". Але ... "герой і бойовий офіцер" Драпатий ще не зовсім "свій в доску", щоб просто так довірити йому 23,6 млрд. гривен для розподілу, тому Шмигаль (власним розпорядженням ! №1191-р ) змінив розподільника ласого шматочка з "героя" Драпатого на перевіреного багаторічною корупційною схемою перетину кордону по "доляровому коридору" головного прикордонника Сєрьожу Дейнеко. Ідіотизм зрозумілий ? Заявку для ЗСУ будуть формувати собаководи "долярового коридору" ! Про те що Україною править банда злодіїв і аферистів - це ні для кого вже не новина. Просто цікаво спитати "героїв і бойових офіцерів" - ви вже в долі ?
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03.12.2024 15:15 Ответить
Цих грошей повинно вистачити для Новорічних іграшок,привітань та відпочинку членів сімей керівників МОУ...Хош одною проблемою меньше для ОП...
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03.12.2024 15:15 Ответить
Гребуть, як "в послєдній раз"...

https://www.youtube.com/watch?v=RuzKnkdSDWU Как в последний раз -- Нани Брегвадзе (https://www.youtube.com/watch?v=RuzKnkdSDWU )
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03.12.2024 15:22 Ответить
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin Vitaliy Shabunin

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid034XN4NM1YaaaGorvDD2NiX5mvzNaudUA5CZKxBmEssyfhE61rd4MeCuDjF6LxrmA1l 6 ч. ·

«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку», - Зеленський перед 2-м туром. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Vk0L9N&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC&h=AT064rfqWDAiNNnh8KCw1BTRn7LQmb-uxIVJQ4-mGRubBX1s-an-tEMheDP5nqNZM1Ttx_TWTJMDFVIigD_IGWl2k5YZY5wVggFeAWm0pETVSD1_XCTsbBalQ4PmRh7rDJLC https://bit.ly/3Vk0L9N

Гроші на крові лише в 2024 р.:

- 23 млрд забирають в АОЗ і віддають прикордонникам, щоб злити їх прокладці (яка вже кидала нас з постачанням зброї). https://bit.ly/4eUfoaN?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3kxcRWYSblQf1sDWwLnq7WdqaS8FDppbH3hb5Vc9C5c3PxIr23Loc2SYY_aem_p91-ni9aWpFwRk25Kvfz5g https://bit.ly/4eUfoa N

- 50 млрд забирають в Федорова і віддають заступнику Резнікова (який погоджував найзашквареніші закупівлі). https://bit.ly/3OAFeFN?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0oCChamKnP3E93F9k3x9_mmE7j1-CJkpzK626a1u_r1l_DymAFkvuEetw_aem_mlnUVayj-0-5Dn87S6U9vQ https://bit.ly/3OAFeFN

- Уродський контракт по 120 мм мінах, погоджений воєнпрєдами Міноборони (МО). https://bit.ly/3Zgfio6

- Корупційне пекло в закупупівлях Спецтехноекспорту, який Мінооборони так і не ліквідувало. https://bit.ly/3Ycs2vw

- Спроба знищити Агенцію оборонних закупівель (шляхом поглинання ДОТом). І вже восьмий місяць в МО триває цирк зі створенням наглядової ради Агенції. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F4ij59iV&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi&h=AT2sWR6JMnKYMH2MmUQRuyIFj3hAnloqDucyQfLLozFqlBTc70fS-5XuXmlqiEFnm19PPs_7tVy4ryB1YsvGSAgbR4PIs8rry2yPXBmAGyrGxH3neaBvlQEXsdyjL7-wZzEi https://bit.ly/4ij59iV

Про 2022 р. - 2023 р. - період Резнікова - список буде втричі довшим. І це лише те, що нам всім вдалося витягнути на світло…

Свинарчуки і близько не стояли в порівнянні - так, шпана, яка дрібʼязок по кишенях тирила.
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03.12.2024 15:36 Ответить
Що шабунін , що рожеві свинки ..
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03.12.2024 16:56 Ответить
Чекаю ПОТУЖНИЙ коментар від того дурачка андрія стадника (це таке лайно яке на цензорі драматично сре в коментарях про нелегку його поЦреотичну долю)...
А по факту, як казав класик:
-"ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!!!"....

П.С - а бронювання через фірми прокладки і роздуті персонали в яких 50% це мертві душі, нікого не дивує?) І взагалі це все ІПСО зняте на мосфільмі!!!
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03.12.2024 16:48 Ответить
ІПСО знате на мосфільмі - це Зеленський з його шайкою ворюг і зрадників.
 Усе далі - похідне...
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03.12.2024 16:53 Ответить
Теперь я понял зачем налоги с 1 декабря подняли . Чтоб был с чго вовыну тысячу раздавать , и что было что *******.
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03.12.2024 17:16 Ответить
🤣 🤣🥳
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03.12.2024 23:02 Ответить
Для цих державні гроші - їх особисті, що захотіли, те й зробили - хазяйва держави.
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04.12.2024 00:25 Ответить
Зараз країна бореться за своє існування, і кожна гривня, вкладена у ********** чи оборону, рятує життя наших військових. Такі публічні обговорення лише підривають довіру та створюють затримки у постачанні критично необхідного. Якщо є сумніви чи підозри - розбирайтеся з цим після війни, коли ми матимемо час і ресурси. А сьогодні подібні скандали працюють не на нас, а на ворога. Головне зараз - забезпечити наших захисників усім необхідним, щоб наблизити перемогу.
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16.12.2024 21:07 Ответить
Не втримався вже. Як було у нас на тягачі:
Вмієш - воюй
Не вмієш - допомагай
Не допомагаєш - не *****
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16.12.2024 21:08 Ответить
 
 