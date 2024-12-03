Минобороны забрало 23 миллиарда у АОЗ, чтобы законтрактовать компанию-прокладку

29 ноября, Кабинет министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе.

Инициатором выступило Министерство обороны.

Как говорится в материале Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ, Минобороны неофициально объяснило это тем, что АОЗ не взяло бюджетные обязательства на эти деньги и поэтому их решили потратить перед концом года.

"История выглядит так, что по этим средствам АОЗ не взял бюджетные обязательства, и не предоставил министерству информации, как их планируют использовать, поэтому деньги передали по обращению ГПСУ. Тем более, что они весной уже так же получали от нас деньги", - говорит собеседник в министерстве.

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"Кроме того, спросите, сколько раз там меняли руководителя отдела боеприпасов. Это каждый месяц новый человек, который ничего не может сказать, потому что ему нужно время на ознакомление с ситуацией", - добавляет источник.

Зато источники в АОЗ эти тезисы опровергли, и отметили, что ГП имело контракты и ждало подтверждения лицензий. И теперь будет просить выделить им те же 23 миллиарда.

Как стало известно Цензор.НЕТ, на 23 миллиарда бюджетных денег претендует польская компания-посредник "PHU Lechmar".

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Напомним, АОЗ было создано для уменьшения количества посредников при контрактировании оружия.

Ранее эта компания уже имела оружейные контракты и минимум два из них были сорваны.