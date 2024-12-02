Кабмин предоставил 23 млрд грн ГПСУ на закупку боеприпасов в обход "Агентства оборонных закупок". Мы на грани скандала, - Згурец

Правительство предоставило Госпогранслужбе 23 млрд грн на закупку боеприпасов в обход "Агентства оборонных закупок" Минобороны.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

По его словам, ВСУ не получают необходимых дефицитных боеприпасов, а власть нерационально использует государственные средства на усиление обороноспособности.

"По крайней мере такой предварительный вывод можно сделать на фоне появления крайне странного распоряжения №1191-р за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 29 ноября 2024 года", - пояснил он.

Также читайте: Правительство включило Силы беспилотных систем в перечень госзаказчиков дронов и средств РЭБ

В распоряжении Кабмина с согласия Минобороны Украины Администрации Государственной пограничной службы делегированы полномочия на выполнение бюджетной программы 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" в сумме 23 млрд грн для осуществления закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны.

Речь идет о боеприпасах ряда дефицитных номенклатур.

"Мы в течение нескольких дней изучаем эту историю. Такое впечатление, что мы на грани большого скандала с возможностью закупки вооружения для ВСУ через Государственную пограничную службу. Потому что речь идет о 23 млрд грн, которые должны быть направлены в ГПСУ, чтобы якобы закупить боеприпасы для передачи ВСУ. Я говорю, что это скандальные вещи, потому что, учитывая законодательство, мы не можем говорить об объемах этого контракта или контрактов, кто их будет выполнять. Но попробую сказать "эзоповым языком". Это распоряжение Кабмина появилось 29 ноября, буквально через два дня после того, как руководитель ГПСУ 27 ноября получил предложение от одной посреднической фирмы, что можно закупить эти боеприпасы через ГПСУ, а затем передать их ВСУ", - пояснил Згурец.

Читайте: Антикоррупционный суд оправдал экс-начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ

Эксперт пояснил, что стартом стало письмо, которое глава ГПСУ Сергей Дейнеко направил на имя министра обороны Умерова, других силовых министров с их информированием о том, что в адрес администрации ГПСУ поступили коммерческие предложения от одной посреднической компании о возможности поставки боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии.

Через два дня после этого письма появилось решение Кабмина о выделении средств на эти потенциальные закупки в больших объемах в ответ на эти коммерческие предложения от польской фирмы-посредника. Минобороны дало на это согласие.

"Вопреки созданной закупочной инфраструктуре Министерства обороны Украины, которая уже эффективно работает, вызывает удивление желание передать соответствующие полномочия по закупке боеприпасов в ГПСУ, которая никогда не осуществляла закупки боеприпасов в таких объемах и у которой отсутствуют соответствующие специалисты и компетенции для проведения инспекции имеющихся боеприпасов и анализа производственных возможностей", - отметил Згурец.

Также читайте: Госоператор тыла с помощью торгов на Prozorro сэкономил 16,7 млрд грн на обеспечении ВСУ

Почему предложение является сомнительным и может содержать признаки мошенничества

Директор Defense Express привел несколько вопросов, требующих ответов.

1. Министерство обороны Украины и министр обороны Рустем Умеров неоднократно говорили о важности закупок оружия именно через Агентство оборонных закупок. Агентство оборонных закупок таких уникальных предложений, как руководство ГПСУ, не получало. Потому что агентство, по меньшей мере на уровне заявлений его руководства, чтобы минимизировать риски и расходы, ориентировано на контрактирование вооружений и боеприпасов у непосредственных производителей, или хотя бы у официальных представителей. Но предложения от польской фирмы, которая не попадает в две эти категории поставщиков, устроили всех и так быстро. Однако в обход агентства.

2. В коммерческом предложении от польской фирмы-посредника речь идет о пяти номенклатурах боеприпасов. Причем именно о новых изделиях и поставках в довольно ограниченные сроки. От 120-миллиметровых мин до минометов, реактивных снарядов к РСЗО и крайне дефицитных артснарядов советского стандарта в 122 мм и 152 мм.



Объемы поставок этой новой продукции якобы производства 2024-2025 годов являются такими же высокими, как полное годовое производство снарядов крупного оружейного завода. Но стоит помнить, что все европейские или восточноевропейские производители этой номенклатуры уже полностью загружены заказами на следующий год и дополнительно произвести такой дополнительный объем продукции физически не в состоянии. Кроме того, ни одна из позиций не содержит NSM код, соответственно достоверность поставки сомнительна.

3. Предложенные от польского посредника цены являются большим по определенным номенклатурам, чем те что закупались Украиной до сих пор. Конечно, в условиях тотального дефицита и высокого спроса крайне трудно говорить о рыночных ценах. Однако странным является требование осуществления предварительной оплаты в 100% - не только для имеющихся боеприпасов, но даже для тех, которые планируется поставить в 2025 году с производства. Такая предоплата является аномально большой и сразу 100% предоплаты сразу после подписания контракта, мягко говоря, не является типичной практикой закупок. Обычно до момента даже предварительной оплаты в 10% проходят несколько этапов предконтрактной работы (устанавливается производитель, проводится техническая инспекция производственных мощностей предприятия, подтверждается наличие товара на складе у продавца и т.д.). Такое коммерческое предложение от польской компании Агентство оборонных закупок даже не рассматривало бы как нечто заслуживающее внимания. Особенно в условиях, когда игнорируется осуществление своевременных оплат для отечественных производителей оружия, что блокирует развитие собственной "оборонки".

"Мы смотрели на цены этих боеприпасов, которые на 5% или минимум 8% выше, чем среднерыночные, конечно, если вообще можно говорить о среднерыночных ценах в таких условиях. Но это все осуществляется в обход Министерства обороны, в котором есть Агентство оборонных закупок, а создавалось оно для того, чтобы заключать контракты с поставщиками, минимизировать расходы, контролировать наличие этих боеприпасов на складах производителей или у посредников. Однако это делается в обход Агентства закупок на основании лишь одного письма от руководителя ГПСУ", - пояснил Згурец.

4. Польская компания-посредник не является новой в оружейной среде. Она, как мне объясняли, уже имеет невыполненные контракты перед Минобороны по поставке новых боеприпасов - или точнее, отмененные из-за форс-мажорных обстоятельств. Поэтому странно желание снова привлекать польские фирмы-прокладки после неоднократных заявлений о необходимости контрактирования вооружения и боеприпасов у непосредственных производителей, или хотя бы у официальных представителей. Вместе с тем, по предварительным данным, более трети бюджета пограничников на закупку вооружения и военной техники для собственных нужд с начала полномасштабного вторжения приходится именно на поставки через эту польскую компанию. Однако ГПСУ никогда не осуществляла закупок боеприпасов в таких объемах, как предлагается сейчас, и у которой отсутствуют соответствующие специалисты и компетенции для проведения инспекции имеющихся боеприпасов и анализа производственных возможностей. В письмах ГПСУ никоим образом не указано о проведении инспекции имеющихся, по информации поставщика, боеприпасов или анализа производственных возможностей производителя.

5. Общие объемы поставок боеприпасов от польской компании, поставки от которой руководство ГПСУ определяет как особо важные для составляющих Сил обороны Украины, примерно в пять раз больше, чем 23 миллиарда гривен, которые уже зафиксированы в правительственном решении, подписанном премьер-министром. Что означает, что к этой истории планировалось или планируется финансовое продолжение.

6. 105-миллиметровые снаряды уже несколько лет предлагают разного рода посредники. Они, во-первых, имеют сомнительное качество из-за их значительного возраста, а во-вторых, ранее предлагались около 300 евро за выстрел после проведенных инспекций и восстановлений.

"После того, как будут перечислены первые транши на основании этого странного правительственного решения, не говорите, что не предупреждали о рисках такой сделки - гораздо более масштабных по своим негативным последствиям, чем те, что уже есть с контрактами на поставку мин через компанию "Альфа". И не надо на этот раз ждать форс-мажора. Потому что он уже есть, - добавил Згурец, - Думаю, это распоряжение Кабмина требует очень большого внимания со стороны экспертной среды, понимая все риски разглашения информации, касающейся этих контрактов. Но повторюсь, есть достаточно серьезные сомнения в возможности выполнения этого контракта и использования государственных средств, которые якобы будут направлены на боеприпасы. Мы к этой теме будем возвращаться в пределах возможностей нашего законодательства, также должна быть публичная огласка этой истории", - подытожил эксперт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава ГПСУ Дейнеко посетил боевые подразделения на востоке Украины. ВИДЕО+ФОТО