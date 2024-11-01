Антикоррупционный суд оправдал экс-начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ
Высший антикоррупционный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела Вооруженных сил Украины, обвиняемого в закупке квартир по завышенной цене.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 1 ноября, коллегия судов ВАКС вынесла оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела Вооруженных сил Украины. Он обвинялся по ч. 5 ст. 191 УК Украины относительно закупки квартир для Министерства обороны Украины по завышенной цене в течение 2018 года", - говорится в сообщении.
В ВАКС отмечают, что Офис генерального прокурора в рамках предъявленного обвинения не доказал наличия состава преступления, а именно совершение последним умышленной растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах.
Отмечается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.
Тепер це 3.14дар - теж "чистий"
Якщо офис ГП не довів, то закупівля квартир за завищеною ціною робилося по закону. А в чому його обвинувачували це наступ на опозицію.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-syn-bakanova-budynok-khodosivka/33183702.html
Соромлюся спитати, а яка у нього зарплата, як у молодшого сержанта? Чи може й мені піти служити на такій посаді?
Все це зеленсько-єрмаківська звиздота просто зжерла.