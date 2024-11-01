РУС
Антикоррупционный суд оправдал экс-начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ

Высший антикоррупционный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела Вооруженных сил Украины, обвиняемого в закупке квартир по завышенной цене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня, 1 ноября, коллегия судов ВАКС вынесла оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела Вооруженных сил Украины. Он обвинялся по ч. 5 ст. 191 УК Украины относительно закупки квартир для Министерства обороны Украины по завышенной цене в течение 2018 года", - говорится в сообщении.

В ВАКС отмечают, что Офис генерального прокурора в рамках предъявленного обвинения не доказал наличия состава преступления, а именно совершение последним умышленной растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Арахамия и Ким взяли на поруки депутата "Слуги народа" Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн

коррупция (8638) Минобороны (9585) закупки (819) Антикоррупционный суд (1278)
Топ комментарии
+8
Наступна Крупа,син,...................................!
01.11.2024 19:41 Ответить
+8
Откаты успешно докатились до судьишек.
01.11.2024 19:45 Ответить
+5
неожиданно
01.11.2024 19:40 Ответить
неожиданно
01.11.2024 19:40 Ответить
Тепер тільки можна догадуватись скільки квартир пішли на ліво.
01.11.2024 22:19 Ответить
наліво
02.11.2024 00:36 Ответить
Наступна Крупа,син,...................................!
01.11.2024 19:41 Ответить
два в одному...
01.11.2024 19:46 Ответить
діван з баблом проти клєтчатого одіяла ))
01.11.2024 19:44 Ответить
генерал Назаров..... - виправдали
Тепер це 3.14дар - теж "чистий"
01.11.2024 19:45 Ответить
Откаты успешно докатились до судьишек.
01.11.2024 19:45 Ответить
ще одна вілла в Іспанії.....
01.11.2024 19:47 Ответить
Три судьшки - три хатынки,плюс малэнька у посредника.
01.11.2024 19:49 Ответить
тобто до обвинувачення і слідства у тебе претнезій немає, все суд винен?
01.11.2024 21:59 Ответить
щодо закупівлі квартир для Міністерства оборони України за завищеною ціною протягом 2018 року", - ідеться в повідомленні. Джерело:
Якщо офис ГП не довів, то закупівля квартир за завищеною ціною робилося по закону. А в чому його обвинувачували це наступ на опозицію.
01.11.2024 19:48 Ответить
Врагі оклєвєталі!
01.11.2024 19:50 Ответить
Син Баканова з СБУ завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-syn-bakanova-budynok-khodosivka/33183702.html
01.11.2024 19:57 Ответить
Підкажіть будь ласка, яким чином молодший сержант СБУ за два роки заробив на маєток під Києвом?
Соромлюся спитати, а яка у нього зарплата, як у молодшого сержанта? Чи може й мені піти служити на такій посаді?
01.11.2024 21:00 Ответить
Норм.Рука руку миє
01.11.2024 20:08 Ответить
..... якщо все,,чисто,, то питань немає.
01.11.2024 20:20 Ответить
Головне надійно сховати кінці у воду.
01.11.2024 21:01 Ответить
Правильной дорогой идете Товарищи
01.11.2024 22:18 Ответить
А які надії ми покладали на Антикорсуд, ДБР, САП, БЕБ…
Все це зеленсько-єрмаківська звиздота просто зжерла.
02.11.2024 10:01 Ответить
 
 