Антикоррупционный суд оправдал экс-начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ

Высший антикоррупционный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела Вооруженных сил Украины, обвиняемого в закупке квартир по завышенной цене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня, 1 ноября, коллегия судов ВАКС вынесла оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Главного квартирно-эксплуатационного отдела Вооруженных сил Украины. Он обвинялся по ч. 5 ст. 191 УК Украины относительно закупки квартир для Министерства обороны Украины по завышенной цене в течение 2018 года", - говорится в сообщении.

В ВАКС отмечают, что Офис генерального прокурора в рамках предъявленного обвинения не доказал наличия состава преступления, а именно совершение последним умышленной растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

