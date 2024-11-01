УКР
Новини Боротьба з корупцією
2 838 20

Антикорупційний суд виправдав ексначальника Головного квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ

вакс

Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок щодо колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного відділу Збройних сил України, обвинуваченого в закупівлі квартир за завищеною ціною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Сьогодні, 1 листопада, колегія судів ВАКС постановила виправдувальний вирок щодо колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного відділу Збройних сил України. Його обвинувачували за ч. 5 ст. 191 КК України щодо закупівлі квартир для Міністерства оборони України за завищеною ціною протягом 2018 року", - ідеться в повідомленні.

У ВАКС наголошують, що Офіс генерального прокурора в межах пред'явленого обвинувачення не довів наявності складу злочину, а саме вчинення останнім умисної розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зазначено, що вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення.

Автор: 

корупція (4798) Міноборони (7683) закупівлі (3575) ВАКС Антикорупційний суд (2070)
Топ коментарі
+8
Наступна Крупа,син,...................................!
01.11.2024 19:41 Відповісти
+8
Откаты успешно докатились до судьишек.
01.11.2024 19:45 Відповісти
+5
неожиданно
01.11.2024 19:40 Відповісти
неожиданно
01.11.2024 19:40 Відповісти
Тепер тільки можна догадуватись скільки квартир пішли на ліво.
01.11.2024 22:19 Відповісти
наліво
02.11.2024 00:36 Відповісти
два в одному...
01.11.2024 19:46 Відповісти
діван з баблом проти клєтчатого одіяла ))
01.11.2024 19:44 Відповісти
генерал Назаров..... - виправдали
Тепер це 3.14дар - теж "чистий"
01.11.2024 19:45 Відповісти
ще одна вілла в Іспанії.....
01.11.2024 19:47 Відповісти
Три судьшки - три хатынки,плюс малэнька у посредника.
01.11.2024 19:49 Відповісти
тобто до обвинувачення і слідства у тебе претнезій немає, все суд винен?
01.11.2024 21:59 Відповісти
щодо закупівлі квартир для Міністерства оборони України за завищеною ціною протягом 2018 року", - ідеться в повідомленні. Джерело:
Якщо офис ГП не довів, то закупівля квартир за завищеною ціною робилося по закону. А в чому його обвинувачували це наступ на опозицію.
01.11.2024 19:48 Відповісти
Врагі оклєвєталі!
01.11.2024 19:50 Відповісти
Син Баканова з СБУ завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-syn-bakanova-budynok-khodosivka/33183702.html
01.11.2024 19:57 Відповісти
Підкажіть будь ласка, яким чином молодший сержант СБУ за два роки заробив на маєток під Києвом?
Соромлюся спитати, а яка у нього зарплата, як у молодшого сержанта? Чи може й мені піти служити на такій посаді?
01.11.2024 21:00 Відповісти
Норм.Рука руку миє
01.11.2024 20:08 Відповісти
..... якщо все,,чисто,, то питань немає.
01.11.2024 20:20 Відповісти
Головне надійно сховати кінці у воду.
01.11.2024 21:01 Відповісти
Правильной дорогой идете Товарищи
01.11.2024 22:18 Відповісти
А які надії ми покладали на Антикорсуд, ДБР, САП, БЕБ…
Все це зеленсько-єрмаківська звиздота просто зжерла.
02.11.2024 10:01 Відповісти
 
 