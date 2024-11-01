Антикорупційний суд виправдав ексначальника Головного квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ

Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок щодо колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного відділу Збройних сил України, обвинуваченого в закупівлі квартир за завищеною ціною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Сьогодні, 1 листопада, колегія судів ВАКС постановила виправдувальний вирок щодо колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного відділу Збройних сил України. Його обвинувачували за ч. 5 ст. 191 КК України щодо закупівлі квартир для Міністерства оборони України за завищеною ціною протягом 2018 року", - ідеться в повідомленні.

У ВАКС наголошують, що Офіс генерального прокурора в межах пред'явленого обвинувачення не довів наявності складу злочину, а саме вчинення останнім умисної розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зазначено, що вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення.

