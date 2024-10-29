РУС
Новости
Правительство включило Силы беспилотных систем в перечень госзаказчиков дронов и средств РЭБ

Кабмін включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників дронів та засобів РЕБ

Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Минобороны и Госспецсвязи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в условиях полномасштабного вторжения РФ это позволит повысить обороноспособность Украины через усиление использования беспилотных и роботизированных систем в воздухе, на воде и суше.

"Командование СБС также сможет получать по результатам закупок Минобороны и Госспецсвязи активные средства противодействия техническим разведкам. Это повысит эффективность защиты от вражеских беспилотников и других средств разведки противника", - отметили в оборонном ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гладкий больше не возглавляет штаб Сил беспилотных систем. Его преемником стал полковник Халабуда

"Мы имеем возможности развивать технологическое преимущество над врагом. Создание отдельного рода войск для использования беспилотных систем уже оптимизировало применение дронов на поле боя. А включение в перечень госзаказчиков позволит Командованию СБС принимать более оперативные и эффективные решения по применению новейших технологий", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Минобороны добавило, что Силы беспилотных систем присоединились к экспериментальному проекту благодаря расширению перечня государственных заказчиков, которое принял Кабинет Министров Украины, внеся изменения в постановление Правительства от 24 марта 2023 года № 256.

Минобороны (9581) закупки (817) дроны (4743) РЭБ (145) Силы беспилотных систем (231)
та невже... тепер можна й на державу розраховувати, а не тільки на волонтерів...
29.10.2024 15:37 Ответить
На нашу державу не можна розраховувати ніде і ніколи.
29.10.2024 16:13 Ответить
Генерал Марченко заявил, что фронт на востоке посыпался. Взять Селидово дело времени. После назначения Сирского ни одного освобождения или успешной обороны города нет. Это ужас.
29.10.2024 15:39 Ответить
Та невже, не пройшло й 8 місяців повномасштабного вторгнення агресора, як сили безпілотних систем нарешті можуть стати держзамовниками цих самих "безпілотних систем", формувати технічні завданні та вимоги до тендерів тощо...

Це прямо РЕАКТИВНО швидко.

Цікаво, а наскільки б було швидко, якби Сухаревський і Ко реально працювали на обороноздатність країни, а не займались з'ясуванням - Гладкий, нав'язаний якоюсь мразотою чи то з штабу Сирського, чи то від Єрмака, і який відвідував засрашку після 2014 року, то російська наволоч чи ні?!?
29.10.2024 15:46 Ответить
Уявляю як Петро Порошенко нервово курить в куточку .
29.10.2024 15:55 Ответить
 
 