Правительство включило Силы беспилотных систем в перечень госзаказчиков дронов и средств РЭБ

Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Минобороны и Госспецсвязи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в условиях полномасштабного вторжения РФ это позволит повысить обороноспособность Украины через усиление использования беспилотных и роботизированных систем в воздухе, на воде и суше.

"Командование СБС также сможет получать по результатам закупок Минобороны и Госспецсвязи активные средства противодействия техническим разведкам. Это повысит эффективность защиты от вражеских беспилотников и других средств разведки противника", - отметили в оборонном ведомстве.

"Мы имеем возможности развивать технологическое преимущество над врагом. Создание отдельного рода войск для использования беспилотных систем уже оптимизировало применение дронов на поле боя. А включение в перечень госзаказчиков позволит Командованию СБС принимать более оперативные и эффективные решения по применению новейших технологий", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Минобороны добавило, что Силы беспилотных систем присоединились к экспериментальному проекту благодаря расширению перечня государственных заказчиков, которое принял Кабинет Министров Украины, внеся изменения в постановление Правительства от 24 марта 2023 года № 256.