Кабмін надав 23 млрд грн ДПСУ на закупівлю боєприпасів в обхід "Агенції оборонних закупівель". Ми на межі скандалу, - Згурець

Уряд надав Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю боєприпасів в обхід "Агенції оборонних закупівель" Міноборони.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, ЗСУ не отримують необхідних дефіцитних боєприпасів, а влада нераціонально використовує державні кошти на посилення обороноздатності.

"Принаймні такий попередній висновок можна зробити на тлі появи вкрай дивного розпорядження №1191-р за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 29 листопада 2024 року", - пояснив він.

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У розпорядженні Кабміну за згодою Міноборони України Адміністрації Державної прикордонної служби делеговано повноваження на виконання бюджетної програми 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" в сумі 23 млрд грн для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони.

Йдеться про боєприпаси низки дефіцитних номенклатур.

"Ми впродовж декількох днів вивчаємо цю історію. Таке враження, що ми на межі великого скандалу з можливістю закупівлі озброєння для ЗСУ через Державну прикордонну службу. Тому що йдеться про 23 млрд грн, які мають бути скеровані до ДПСУ, щоб начебто закупити боєприпаси для передачі ЗСУ. Я говорю, що це скандальні речі, бо з огляду на законодавство ми не можемо говорити про обсяги цього контракту чи контрактів, хто їх буде виконувати. Але спробую сказати "езоповою мовою". Це розпорядження Кабміну з'явилося 29 листопада, буквально через два дні після того, як керівник ДПСУ 27 листопада отримав пропозицію від однієї посередницької фірми, що можна закупити ці боєприпаси через ДПСУ, а потім передати їх ЗСУ", - пояснив Згурець.

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Експерт пояснив, що стартом став лист, який голова ДПСУ Сергій Дейнеко направив на ім'я міністра оборони Умєрова, інших силових міністрів з їхнім інформуванням про те, що на адресу адміністрації ДПСУ надійшли комерційні пропозиції від однієї посередницької компанії щодо можливості постачання боєприпасів до реактивної та ствольної артилерії.

За два дні після цього листа з'явилося рішення Кабміну про виділення коштів на ці потенційні закупівлі у великих обсягах у відповідь на ці комерційні пропозиції від польської фірми-посередника. Міноборони дало на це згоду.

"Всупереч створеній закупівельній інфраструктурі Міністерства оборони України, яка вже ефективно працює, викликає подив бажання передати відповідні повноваження із закупівлі боєприпасів до ДПСУ, яка ніколи не здійснювала закупівлі боєприпасів в таких обсягах та в якої відсутні відповідні фахівці та компетенції для проведення інспекції наявних боєприпасів та аналізу виробничих спроможностей", - зазначив Згурець.

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Чому пропозиція є сумнівною та може містити ознаки шахрайства

Директор Defense Express навів кілька питань, які потребують відповідей.

1. Міністерство оборони України й міністр оборони Рустем Умеров неодноразово говорили про важливість закупівель зброї саме через Агенцію оборонних закупівель. Агенція оборонних закупівель таких унікальних пропозицій, як керівництво ДПСУ, не отримувала. Бо агенція, щонайменше на рівні заяв її керівництва, аби мінімізувати ризики та витрати, орієнтована на контрактування озброєнь та боєприпасів у безпосередніх виробників, чи хоча б в офіційних представників. Але пропозиції від польської фірми, яка не потрапляє у дві ці категорії постачальників, влаштували усіх і так швидко. Проте в обхід агенції.

2. У комерційній пропозиції від польської фірми-посередника йдеться про п'ять номенклатур боєприпасів. Причому саме про нові вироби й постачання у доволі обмежені терміни. Від 120-міліметрових мін до мінометів, реактивних снарядів до РСЗВ і вкрай дефіцитних артснарядів радянського стандарту у 122 мм та 152 мм.



Обсяги постачання цієї нової продукції начебто виробництва 2024-2025 років є такими високими, як повне річне виробництво снарядів великого збройового заводу. Але варто пам'ятати, що всі європейські чи східноєвропейські виробники цієї номенклатури вже повністю завантажені замовленнями на наступний рік і додаткового виробити такий додатковий обсяг продукції фізично не в змозі. Окрім того, жодна з позицій не містить NSM код, відповідно достовірність постачання є сумнівною.

3. Запропоновані від польського посередника ціни є більшим за певними номенклатурами, ніж ті що закуповувались Україною до цього часу. Звісно, в умовах тотального дефіциту та високого попиту вкрай важко говорити про ринкові ціни. Проте дивною є вимога здійснення попередньої оплати у 100 % - не тільки для наявних боєприпасів, але навіть для тих, які планується поставити у 2025 році з виробництва. Така попередня оплата є аномально великою й одразу 100% передоплати відразу після підписання контракту, м’яко кажучи, не є типовою практикую закупівель. Зазвичай до моменту навіть попередньої оплати у 10% проходять кілька етапів передконтрактної роботи (встановлюється виробник, проводиться технічна інспекція виробничих потужностей підприємства, підтверджується наявність товару на складі у продавця тощо). Таку комерційну пропозицію від польської компанії Агенція оборонних закупівель навіть не розглядала б як щось таке, що заслуговує на увагу. Особливо в умовах, коли ігнорується здійснення вчасних оплат для вітчизняних виробників зброї, що блокує розвиток власної "оборонки".

"Ми дивилися на ціни цих боєприпасів, які на 5% або щонайменше 8% вищі, ніж середньоринкові, звісно, якщо взагалі можна говорити про середньоринкові ціни в таких умовах. Але це все здійснюється в обхід Міністерства оборони, в якому є Агенція оборонних закупівель, а створювалася вона для того, аби укладати контракти з постачальниками, мінімізувати витрати, контролювати наявність цих боєприпасів на складах виробників або у посередників. Однак це робиться в обхід Агенції закупівель на підставі лише одного листа від керівника ДПСУ", - пояснив Згурець.

4. Польська компанія-посередник не є новою у збройовому середовищі. Вона, як мені пояснювали, вже має невиконані контракти перед Міноборони у постачанні нових боєприпасів – чи точніше, скасовані через форс-мажорні обставини. Тому дивним є бажання знову залучати польські фірми-прокладки після неодноразових заяв щодо необхідності контрактування озброєння та боєприпаси у безпосередніх виробників, чи хоча б в офіційних представників. Разом із тим, за попередніми даними, понад третина бюджету прикордонників на закупівлю озброєння і військової техніки для власних потреб з початку повномасштабного вторгнення припадає саме на поставки через цю польську компанію. Проте ДПСУ ніколи не здійснювала закупівель боєприпасів в таких обсягах, як пропонується зараз, і в якої відсутні відповідні фахівці та компетенції для проведення інспекції наявних боєприпасів та аналізу виробничих спроможностей. У листах ДПСУ жодним чином не зазначено про проведення інспекції наявних, за інформацію постачальника, боєприпасів чи аналізу виробничих спроможностей виробника.

5. Загальні обсяги постачань боєприпасів від польської компанії, поставки від якої керівництво ДПСУ визначає як особливо важливі для складових Сил оборони України, приблизно уп'ятеро більші, ніж 23 мільярди гривень, які вже зафіксовані в урядовому рішенні, яке підписав прем'єр-міністр. Що означає, що до цієї історії планувалось чи планується фінансове продовження.

6. 105-міліметрові снаряди вже декілька років пропонують різного роду посередники. Вони, по-перше, мають сумнівну якість через їхній значний вік, а по-друге, раніше пропонувалися близько 300 євро за постріл після проведених інспекцій та відновлень.

"Після того, як будуть перераховані перші транші на підставі цього дивного урядового рішення, не кажіть, що не попереджали про ризики такої оборудки - набагато масштабніші за своїми негативними наслідками, аніж ті, що вже є з контрактами на постачання мін через компанію "Альфа". І не треба цього разу чекати форс-мажору. Бо він уже є, – додав Згурець. – Думаю, це розпорядження Кабміну потребує дуже великої уваги з боку експертного середовища, розуміючи всі ризики розголошення інформації, що стосуються цих контрактів. Але повторюсь, є досить серйозні сумніви у можливості виконання цього контракту й використання державних коштів, які начебто будуть скеровані на боєприпаси. Ми до цієї теми будемо повертатися в межах можливостей нашого законодавства, також має бути публічний розголос цієї історії", - підсумував експерт.

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