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Госоператор тыла с помощью торгов на Prozorro сэкономил 16,7 млрд грн на обеспечении ВСУ

ДОТ

За десять месяцев 2024 года закупочное агентство Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сэкономило 16.7 млрд грн на закупках тылового имущества. В частности, на контрактовании продовольственного обеспечения удалось сэкономить 7 млрд грн, на горючем - 6 млрд грн, а на вещевом имуществе - 3.7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Такой результат стал возможным благодаря высокой конкуренции на торгах, которые ГОТ проводит через систему Prozorro. Среднее количество участников в тендерах составляет 4.2 потенциальных контрагента. В частности, в сегменте закупок вещевого имущества количество участников достигает 5.4, продовольственного обеспечения - 3.7, горюче-смазочных материалов - 2.3.

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"Наш приоритет - это максимальная прозрачность и эффективность в закупках. Высокая конкуренция на торгах позволила нам получить лучшие предложения, что обеспечило значительную экономию бюджетных средств. Например, ГОТ привлек 45 новых поставщиков вещевого имущества. Мы продолжим совершенствовать процессы закупок, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым на лучших условиях", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Министерство обороны Украины и в дальнейшем работает над повышением прозрачности и эффективности закупок для обеспечения ВСУ всем необходимым для успешного выполнения боевых задач.

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Минобороны (9458) Prozorro (214) закупки (778) Государственный оператор тыла (66)


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І де ділись 16.7 млрд.
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08.11.2024 17:21 Ответить
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08.11.2024 17:25 Ответить
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08.11.2024 17:26 Ответить
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08.11.2024 17:39 Ответить
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08.11.2024 18:34 Ответить
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09.11.2024 07:04 Ответить
 
 