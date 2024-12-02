Глава ГПСУ Дейнеко посетил боевые подразделения на востоке Украины. ВИДЕО+ФОТО
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил подразделения пограничников, которые обороняют позиции на востоке страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Дейненко совершил рабочий визит к пограничникам, которые защищают Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, отметил их героизм и вручил награды. Также во время визита он пообщался с командирами, обсудил оперативную ситуацию и меры, которые помогают сдерживать действия врага.
"Вы делаете сверхважную работу. Благодаря вам Украина стоит и все планы врага терпят поражение. Берегите себя, своих побратимов и всегда возвращайтесь живыми", - отметил Дейнеко.
Глава ГПСУ также отметил результативность подразделений, наградил защитников и защитниц почетными знаками отличия и огнестрельным оружием.
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