Глава ГПСУ Дейнеко посетил боевые подразделения на востоке Украины. ВИДЕО+ФОТО

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил подразделения пограничников, которые обороняют позиции на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Дейненко совершил рабочий визит к пограничникам, которые защищают Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, отметил их героизм и вручил награды. Также во время визита он пообщался с командирами, обсудил оперативную ситуацию и меры, которые помогают сдерживать действия врага.

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"Вы делаете сверхважную работу. Благодаря вам Украина стоит и все планы врага терпят поражение. Берегите себя, своих побратимов и всегда возвращайтесь живыми", - отметил Дейнеко.

Глава ГПСУ также отметил результативность подразделений, наградил защитников и защитниц почетными знаками отличия и огнестрельным оружием.

























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