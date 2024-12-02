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Глава ГПСУ Дейнеко посетил боевые подразделения на востоке Украины. ВИДЕО+ФОТО

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил подразделения пограничников, которые обороняют позиции на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Дейненко совершил рабочий визит к пограничникам, которые защищают Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, отметил их героизм и вручил награды. Также во время визита он пообщался с командирами, обсудил оперативную ситуацию и меры, которые помогают сдерживать действия врага.

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"Вы делаете сверхважную работу. Благодаря вам Украина стоит и все планы врага терпят поражение. Берегите себя, своих побратимов и всегда возвращайтесь живыми", - отметил Дейнеко.

Глава ГПСУ также отметил результативность подразделений, наградил защитников и защитниц почетными знаками отличия и огнестрельным оружием.

Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України

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героизм (162) Госпогранслужба (6416) пограничники (1571) Дейнеко Сергей (83)


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Всьо ідьот по плану. До дніпр-вської області залишилось 7км.
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02.12.2024 13:07 Ответить
Мудаки зелёные.
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02.12.2024 13:17 Ответить
Дейнеко! Де снаряди для ЗСУ?
(Кабмін надав 23 млрд грн ДПСУ на закупівлю *********** для ЗСУ в обхід "Агенції оборонних закупівель")
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02.12.2024 13:30 Ответить
Саша с з рижею бородою з Сум
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02.12.2024 19:30 Ответить
 
 