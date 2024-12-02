Голова ДПСУ Дейнеко відвідав бойові підрозділи на сході України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав підрозділи прикордонників, які обороняють позиції на сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Дейненко здійснив робочий візит до прикордонників, які обороняють Харківщину, Луганщину та Донеччину, відзначив їхній героїзм та вручив нагороди. Також під час візиту він поспілкувався з командирами, обговорив оперативну ситуацію та заходи, які допомагають стримувати дії ворога.

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"Ви робите надважливу роботу. Завдяки вам Україна стоїть і всі плани ворога зазнають поразки. Бережіть себе, своїх побратимів і завжди повертайтеся живими", - зазначив Дейнеко.

Голова ДПСУ також відзначив результативність підрозділів, нагородив захисників і захисниць почесними відзнаками та вогнепальною зброєю.

























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