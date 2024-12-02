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Новини Фото Війна
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Голова ДПСУ Дейнеко відвідав бойові підрозділи на сході України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав підрозділи прикордонників, які обороняють позиції на сході країни. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Дейненко здійснив робочий візит до прикордонників, які обороняють Харківщину, Луганщину та Донеччину, відзначив їхній героїзм та вручив нагороди. Також під час візиту він поспілкувався з командирами, обговорив оперативну ситуацію та заходи, які допомагають стримувати дії ворога.

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"Ви робите надважливу роботу. Завдяки вам Україна стоїть і всі плани ворога зазнають поразки. Бережіть себе, своїх побратимів і завжди повертайтеся живими", - зазначив Дейнеко.

Голова ДПСУ також відзначив результативність підрозділів, нагородив захисників і захисниць почесними відзнаками та вогнепальною зброєю.

Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України
Голова Держприкордонслужби побував у бойових підрозділах на сході України

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Автор: 

героїзм (108) Держприкордонслужба ДПСУ (5939) прикордонники (1095) Дейнеко Сергій (85)


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Всьо ідьот по плану. До дніпр-вської області залишилось 7км.
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02.12.2024 13:07 Відповісти
Мудаки зелёные.
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02.12.2024 13:17 Відповісти
Дейнеко! Де снаряди для ЗСУ?
(Кабмін надав 23 млрд грн ДПСУ на закупівлю *********** для ЗСУ в обхід "Агенції оборонних закупівель")
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02.12.2024 13:30 Відповісти
Саша с з рижею бородою з Сум
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02.12.2024 19:30 Відповісти
 
 