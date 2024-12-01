Прикордонники накрили вогнем ворожі бліндажі, окопи та вантажівку, яку використовували окупанти для підвозу. ВIДЕО
Прикордонні пілоти дронів-бомберів бригади "Гарт" у Вовчанську накрили ворожі бліндажі, окопи та вантажівку, яку використовували окупанти для підвозу.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також прикордонники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий склад БК на Сумському напрямку. "Мавік" відпрацював успішно та неушкодженим повернувся додому.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль