Прикордонники накрили вогнем ворожі бліндажі, окопи та вантажівку, яку використовували окупанти для підвозу. ВIДЕО

Прикордонні пілоти дронів-бомберів бригади "Гарт" у Вовчанську накрили ворожі бліндажі, окопи та вантажівку, яку використовували окупанти для підвозу.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також прикордонники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий склад БК на Сумському напрямку. "Мавік" відпрацював успішно та неушкодженим повернувся додому.

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