Нацгвардійці ліквідували ворожих піхотинців, а також знищили гаубицю Д-30 і "буханку" росіян на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку бійці бригади "Спартан" завдають удари по російській техніці та живій силі ворога. Відтак аеророзвідники виявили на полі бою ворожих піхотинців, їхню техніку та вогневі засоби. За допомогою артилерії та ударних дронів нацгвардійці завдали удар по ворогу.
Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Було утилізовано ворожу гаубицю Д-30 та так звану "буханку" росіян", – повідомив Півненко.
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Amber
показати весь коментар01.12.2024 13:43 Відповісти Мені подобається 2
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