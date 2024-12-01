Сили оборони відбили ворожий штурм, знищивши 3 БМП ворога і ліквідувавши 29 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Сили оборони відбили штурм на Харківщині: знищено три БМП та 45 окупантів

30 листопада, зранку, російські війська здійснили невдалу спробу штурму позицій 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" у Харківській області. Атаку здійснювали понад взвод піхоти противника за підтримки трьох БМП-3.

Завдяки злагодженій роботі розвідки Сил оборони України, які включали підрозділи "Хартії" та 92-ої окремої штурмової бригади, наступ було вчасно виявлено. Українська артилерія та ударні дрони нанесли точні удари по колоні ворога, що призвело до знищення трьох бойових машин піхоти та значних втрат серед особового складу противника.

За підтвердженими даними, в результаті бою ліквідовано 29 російських солдатів, ще 16 отримали поранення. Залишки ворожої піхоти добито артилерійськими ударами та ударами БпЛА, інформує Цензор.НЕТ.

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