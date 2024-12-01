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Сили оборони відбили ворожий штурм, знищивши 3 БМП ворога і ліквідувавши 29 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Сили оборони відбили штурм на Харківщині: знищено три БМП та 45 окупантів

30 листопада, зранку, російські війська здійснили невдалу спробу штурму позицій 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" у Харківській області. Атаку здійснювали понад взвод піхоти противника за підтримки трьох БМП-3.

Завдяки злагодженій роботі розвідки Сил оборони України, які включали підрозділи "Хартії" та 92-ої окремої штурмової бригади, наступ було вчасно виявлено. Українська артилерія та ударні дрони нанесли точні удари по колоні ворога, що призвело до знищення трьох бойових машин піхоти та значних втрат серед особового складу противника.

За підтвердженими даними, в результаті бою ліквідовано 29 російських солдатів, ще 16 отримали поранення. Залишки ворожої піхоти добито артилерійськими ударами та ударами БпЛА, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

штурм (231) знищення (7204) Національна гвардія (1525) 92 окрема штурмова бригада (250) БМП (408)


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Банальна річ - сказати чергову подяку нашим воїнам ? Та ні, друзі, вони захищають нас від нелюдей ззовні, і від хижих собак зсередини. Дякувати Богу, що у нас є ЗСУ. І дякувати тому, хто ці ЗСУ не дозволив знищити. Старались, але не встигли собаки.
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01.12.2024 12:17 Відповісти
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!
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01.12.2024 13:10 Відповісти
хороший кацап - дохлий кацап!
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01.12.2024 14:46 Відповісти
 
 