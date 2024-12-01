Поранений російський солдат підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Поранений російський військовий покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою.

Момент, коли солдат вкоротив собі віку опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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