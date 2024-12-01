Поранений російський солдат підірвав себе гранатою. ВIДЕО
Поранений російський військовий покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою.
Момент, коли солдат вкоротив собі віку опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Kite #527076
показати весь коментар01.12.2024 10:32
+13 alex j
показати весь коментар01.12.2024 10:20
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.12.2024 10:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Побільше на кацапах треба памятніків суіціднікам ставити, щоб гранатами півдривали себе прямо в своєму підїзді.
гойда!
На війну йдуть за бабки, за бабулеси, бакси, бо жена сказала - все пашлі і ти іді на квартіру зарабативай...
Кацапи нагадують ісламістів терористів
Які ж вони православні, якщо самогубством займаються
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....