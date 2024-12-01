УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10584 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 475 19

Поранений російський солдат підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Поранений російський військовий покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою.

Момент, коли солдат вкоротив собі віку опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Ты не на того, мразь, напал, ты понял. Я - участник СВО": "герой Росії" побив сусіда до напівсмерті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17317) самогубство (631)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Ну взагалі то це був скид з дрона, а не самогубство. Але москаля нема і це добре.
показати весь коментар
01.12.2024 10:32
+13
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
показати весь коментар
01.12.2024 10:20
+8
Таи *** з ним!
показати весь коментар
01.12.2024 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таи *** з ним!
показати весь коментар
01.12.2024 10:12 Відповісти
Шансів нема - не було б ба - бах - помер би через 5 хв від втрати крові - а не поранені теж здаються
показати весь коментар
01.12.2024 10:21 Відповісти
Суициднік - попадає прямо в пекло до кабздона - без варіантів.
Побільше на кацапах треба памятніків суіціднікам ставити, щоб гранатами півдривали себе прямо в своєму підїзді.
гойда!
показати весь коментар
01.12.2024 13:37 Відповісти
ніхто не знає , поки всі не почнуть воювати. Колись японці безстрашними були - камікадзе, харакірі і т.д. А теперішє їхнє покоління спроможнє не таке? Не факт...
показати весь коментар
01.12.2024 10:35 Відповісти
Друже, я б погодився з тобою, аби не знав звідки ця мотивація з'явилась. 20 000 баксів лише за добровільну мобілізацію. Це поганий аргумент для людини, яка БАЖАЄ жити як на Заході? Кацапське суспільство розбещене пропагандою. У нього було все, щоб жити. Але .... "джакузі не було." Прийшов мародерити з дозволу *****, і ґвалтувати з дозволу попа кирила. А що непогана мотивація. Ці два іЮди обіцяли всі "гріхи" відпустити і златом заманили ... на мотивацію.
показати весь коментар
01.12.2024 12:03 Відповісти
та яка там мотивація! кацапів попросту нажахали страшними нацистами бЕндерівцями, які з них з живих здиратимуть шкіру, відрізатимуть голову або монтажною піною заливатимуть їм рота і сраку. і що дурніший кацап, то легше він у то всьо вірить.
показати весь коментар
01.12.2024 12:17 Відповісти
Коли касапа налякати - він буде сидіти дома зляканий, а не йти в Україну щоб там їй бандери зняли шкіру. Так робить більшість касапів.
На війну йдуть за бабки, за бабулеси, бакси, бо жена сказала - все пашлі і ти іді на квартіру зарабативай...
показати весь коментар
01.12.2024 13:41 Відповісти
а в кого жінки нема, той за що?
показати весь коментар
12.12.2024 17:49 Відповісти
Передивися відео ще раз! Був скид з дрона... Там навіть видно, як вниз падає граната Ф-1... Приземляється на те місце, де перед тим лежав кацап. Вибух був у момент його перекочування - десь за два метри зліва... Так що там немає ніякого "геройства" чи "мотивації"... Просто ще один окупант здибався зі смертю...
показати весь коментар
01.12.2024 13:33 Відповісти
Так його ж скидом з дрона іпнуло! Ні?
показати весь коментар
01.12.2024 10:52 Відповісти
Емеля заказ своей мамаши выполнил, кредит закрыл, белую ладу заказал.
показати весь коментар
01.12.2024 10:14 Відповісти
Підірвався би вдома. Чого аж сюди пхався.
Кацапи нагадують ісламістів терористів
Які ж вони православні, якщо самогубством займаються
показати весь коментар
01.12.2024 10:16 Відповісти
Правильне рішення , але його треба було втілювати коли тобі ту саму гранату тільки видали і на місці.
показати весь коментар
01.12.2024 10:17 Відповісти
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
показати весь коментар
01.12.2024 10:20 Відповісти
Ну взагалі то це був скид з дрона, а не самогубство. Але москаля нема і це добре.
показати весь коментар
01.12.2024 10:32 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 11:34 Відповісти
Подорванец!
показати весь коментар
01.12.2024 12:36 Відповісти
москаля знищив дроновод, а не москаль сам себе
показати весь коментар
01.12.2024 12:46 Відповісти
 
 